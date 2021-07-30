匈牙利大奖赛FP1：维斯塔潘最快，梅赛德斯落后0.1秒

银石的撞车事故之后，本田为维斯塔潘更换了动力单元中六大主要零件之外的诸多不受限制的零件，在亨格罗林周五的练习中检验这套系统的可靠性。

荷兰人在第一轮用硬胎进行的练习期间，以1分19.366秒占据第一。当时，瓦尔特利·博塔斯和刘易斯·汉密尔顿分列第二三位。

换上软胎之后，博塔斯跑出1分17.616秒，而汉密尔顿以0.1秒之差位居队友身后。两位梅赛德斯车手占据着时间榜前二名，直到本阶段还剩15分钟左右，赛道在角田裕毅撞墙引发的红旗后重新开放后，维斯塔潘用软胎做出1分17.555秒，超过芬兰人0.061秒。

余下赛车与前三名有一定的差距，法拉利的卡洛斯·塞恩斯在中游集团中领先，比AlphaTauri的皮埃尔·加斯利快了0.065秒。而昨天过完40岁生日的Alpine车手费尔南多·阿隆索位列第六。西班牙人前半段里一度在4号弯打转，但是能回到维修区。而另一名法拉利车手查尔斯·莱克勒克与两届世界冠军仅仅相差0.006秒，但能排在维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹之前。

兰多·诺里斯和兰斯·斯特罗尔位列前十名的最后两位，加拿大人以0.01秒把埃斯特班·奥康当在身后。而在4号弯撞失控撞墙的角田以第12位结束本阶段，排在塞巴斯蒂安·维特尔身前。

丹尼尔·里卡多相差迈凯伦队友诺里斯0.6秒之多，落在第14位。在他身后的是两名威廉姆斯车手，乔治·拉塞尔比尼古拉斯·拉蒂菲快了0.1秒。米克·舒马赫则在剩余的四辆赛车中最靠前。替代基米·莱科宁为阿尔法·罗密欧出场的老将罗伯特·库卡比则排在尼基塔·马兹平之前，而安东尼奥·吉奥维纳兹则垫底。