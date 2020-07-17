匈牙利大奖赛FP1：梅赛德斯一骑绝尘包揽前二

在以软胎跑出1分16.125秒的单圈时间之后，汉密尔顿在最后半小时换上硬胎后速度更快，达到了1分16.003秒，超过博塔斯用中性胎做出的1分16.089秒。在没有用最软配方的轮胎做出最快单圈的情况下，梅赛德斯领先第三快的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹近半秒钟。

虽然雷诺对于RP20前后刹车导管的合法性抗议被国际汽联接受，但是暂时没有影响Racing Point在赛道上继续令人惊艳的速度。虽然兰斯·斯特罗尔比队友慢了0.4秒，但是比丹尼尔·里卡多快了0.2秒，排名第四。

用到全套升级套件的法拉利度过了本赛季开始以来势头最好的练习阶段，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克双双进入前七名。不过，第八位的红牛车手马克斯·维斯塔潘与摩纳哥人只有0.031秒的差距。兰多·诺里斯和埃斯特班·奥康分列第九、十位。

卡洛斯·塞恩斯仅以0.06秒之差，被挡在前十之外。而亚历山大·阿尔本落后队友0.3秒，就只能排在第13位，列哈斯车手凯文·马格努森之后。罗曼·格罗斯让则排在较快的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲之前。而加拿大人新人比队友乔治·拉塞尔快了0.6秒之多。

在拉蒂菲身后的是AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特。当皮埃尔·加斯利由于引擎问题没有出场后，俄罗斯人独自承担了车队本周末第一个赛道阶段的工作。

阿尔法·罗密欧再次给老将罗伯特·库比卡驾驶赛车的机会，但是他在落后拉塞尔的同时，也比队友安东尼奥·吉奥维纳兹慢0.7秒。

尽管库比卡排名垫底，但是此前阿尔法领队弗雷德里克·瓦塞尔表示他在奥地利提供的数据“很有价值”。

“快速并有效开发C39将是中游战斗的关键因素之一，罗伯特是车队最大的财富之一。上周他在奥地利完成了十分出色的工作，我很高兴他能再次回到赛车里。他提供给工程师的数据已经证明很有价值，但是还有许多工作需要做，而能够从三位优秀的车手获得信息绝对是优势。”