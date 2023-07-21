匈牙利大奖赛FP1：大雨红旗搅局，拉塞尔最快
乔治·拉塞尔在大雨和红旗影响的匈牙利大奖赛第一节自由练习里排名居首，塞尔吉奥·佩雷兹撞车。
红牛宣布丹尼尔·里卡多取代尼克·德弗瑞斯之后，澳大利亚人第一次坐进AT04赛车，迎来自去年阿布扎比大奖赛之后，自己的第一个正式阶段。
然而，本阶段仅仅开始了3分钟，在所有车手做出计时圈之前，近期状态不佳的佩雷兹引发了一起事故。他在通过5号弯时，左后轮完全驶上草地，导致RB19赛车失控后剧烈打转，直接撞上护墙。
赛会出示红旗以便清理鼻翼脱落的红牛赛车，等待了8分钟后，练习恢复进行，但很快天空开始下雨，而且雨势逐渐变大。眼见天气条件不会在短时间内改变，一些车手用半雨胎出场。
距离本阶段结束还剩15分钟时，法拉利的卡洛斯·塞恩斯在3号弯失控后打滑，赛车陷入草地后无法重回赛道，引发了第二次红旗，直到还剩大约5分钟时再次恢复。
计时器归零时，拉塞尔用半雨胎跑出的1分38.795秒排名第一，迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷以0.359秒之差紧随其后，而阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔排名第三。周冠宇在雨地上做出的1分41.363秒让他在本周末的第一个阶段结束时排在第八名。
备受关注的里卡多没有做出有效计时圈，而是驾驶AlphaTauri赛车跑了7圈。卫冕冠军马克斯·维斯塔潘、八次在亨格罗林取得胜利的刘易斯·汉密尔顿也都没有录入具有代表性的时间。
值得一提的是，在伊莫拉的周末取消之后，匈牙利大奖赛成为本赛季新轮胎配方制度的第一场“测试赛”。整个周末每辆赛车可以使用的干地轮胎从常规周末的13套减少到11套，而且排位赛Q1、Q2、Q3里必须分别使用硬胎、中性胎和软胎。此举意在探索能否在促进可持续发展的同时，不对比赛观赏性带来影响。
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