匈牙利大奖赛FP1：大雨红旗搅局，拉塞尔最快

红牛宣布丹尼尔·里卡多取代尼克·德弗瑞斯之后，澳大利亚人第一次坐进AT04赛车，迎来自去年阿布扎比大奖赛之后，自己的第一个正式阶段。

然而，本阶段仅仅开始了3分钟，在所有车手做出计时圈之前，近期状态不佳的佩雷兹引发了一起事故。他在通过5号弯时，左后轮完全驶上草地，导致RB19赛车失控后剧烈打转，直接撞上护墙。

赛会出示红旗以便清理鼻翼脱落的红牛赛车，等待了8分钟后，练习恢复进行，但很快天空开始下雨，而且雨势逐渐变大。眼见天气条件不会在短时间内改变，一些车手用半雨胎出场。

距离本阶段结束还剩15分钟时，法拉利的卡洛斯·塞恩斯在3号弯失控后打滑，赛车陷入草地后无法重回赛道，引发了第二次红旗，直到还剩大约5分钟时再次恢复。

计时器归零时，拉塞尔用半雨胎跑出的1分38.795秒排名第一，迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷以0.359秒之差紧随其后，而阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔排名第三。周冠宇在雨地上做出的1分41.363秒让他在本周末的第一个阶段结束时排在第八名。

备受关注的里卡多没有做出有效计时圈，而是驾驶AlphaTauri赛车跑了7圈。卫冕冠军马克斯·维斯塔潘、八次在亨格罗林取得胜利的刘易斯·汉密尔顿也都没有录入具有代表性的时间。

值得一提的是，在伊莫拉的周末取消之后，匈牙利大奖赛成为本赛季新轮胎配方制度的第一场“测试赛”。整个周末每辆赛车可以使用的干地轮胎从常规周末的13套减少到11套，而且排位赛Q1、Q2、Q3里必须分别使用硬胎、中性胎和软胎。此举意在探索能否在促进可持续发展的同时，不对比赛观赏性带来影响。