匈牙利大奖赛FP1：塞恩斯高温中最快，周冠宇全场第五

本周末匈牙利打破了百年一遇的高温，而周五第一节练习在31摄氏度下开始，而结束时赛道温度更是接近60摄氏度。

前20分钟马克斯·维斯塔潘以中性胎做出1分19.831秒排名第一，领先用相同配方轮胎的乔治·拉塞尔。红牛在亨格罗林启用了大规模的升级套件，力求重新建立对其他赛车的优势。

半程时，所有赛车陆续换上本周末最软配方的轮胎。拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿作为前八辆更换轮胎的赛车，攀升到第一二位。不过，法拉利此后做出更快的时间，取代了梅赛德斯组合。其中卡洛斯·塞恩斯跑出1分18.713秒，而他的队友查尔斯·莱克勒克停留在1分19.011秒，将拉塞尔挤到身后。

此时，周冠宇在完成中性胎的阶段后，换上了最软配方轮胎。他做出一圈1分19.180秒，一句攀升到第四。索伯在匈牙利对赛车底板做了升级，但因为只有一套，周冠宇没有用到。开场阶段，周冠宇在用中性胎只跑了四圈时，侧箱飞出大量碎片不得不回到车房。好在，索伯完成了快速检修，让他很快回到赛道上。

进入最后15分钟，当两位梅赛德斯更换为中性胎，而维斯塔潘则用软胎进步到1分18.989秒，挤到了两位法拉利车手中间。这使得拉塞尔排名下滑到第四，而周冠宇再下降一位。

迈凯伦的兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷分别排在第五六名，随后是角田裕毅和兰斯·斯特罗尔。汉密尔顿的时间则滑落到第十。费尔南多·阿隆索与前十失之交臂，名列第11位。本阶段里同样用到新底板的瓦尔特利·博塔斯名列第15位，并相差周冠宇0.624秒。

下赛季将成为正式车手的奥利弗·比尔曼再次代表哈斯参加了第一节练习，这次他坐进了尼科·霍肯博格的赛车。但是两辆哈斯赛车在时间榜上排名最后两位，英国新人垫底，但落后凯文·马格努森不到0.08秒。

本阶段过半时，赛道上出现短暂的虚拟安全车，亚历山大·阿尔本的威廉姆斯赛车的底板飞出了一大块，附近的赛道抢险员以最快的速度捡走碎片。但是，整个VSC持续了不到一分钟。此外，包括塞恩斯在内的多位赛车在不同弯角都稍稍跑出过赛道，但没有太大险情。