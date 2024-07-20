匈牙利大奖赛：迈凯伦在温度下降后最快，诺里斯领先队友皮亚斯特雷
迈凯伦在匈牙利大奖赛第三节自由练习里排名时间榜前二，兰多·诺里斯稍稍领先队友奥斯卡·皮亚斯特雷0.044秒。
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
周六的布达佩斯多云天气，赛道温度相比周五降低很多甚至随着最后一节练习进行，在结束时不到37摄氏度。
在这样非常不同的条件下，前15分钟只有八辆赛车有过出场，而留下单圈时间的只有马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹，而且俩人只用了硬胎。
20分钟过后，赛车才集体出场。第一轮软胎的冲刺练习过后，诺里斯以软胎跑出的1分16.931秒占据头名，领先法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克。
半程刚过，梅赛德斯的乔治·拉塞尔换上一套新软胎后做出更快的1分16.826秒，由此前进到第一。在阶段还剩下16分钟时，刘易斯·汉密尔顿也用到新软胎进步到1分16.786秒，攀升到第二。三名英国车手再次占据了时间榜前三。
进入最后阶段，迈凯伦给两辆赛车换上一套新软胎。诺里斯再做一圈后进步到1分16.098秒，以巨大的优势回到榜首。他的队友皮亚斯特雷也提高到第二，而俩人的差距不到半秒钟。亚历山大·阿尔本攀升到第四，挤到梅赛德斯车手之间。
维斯塔潘在大部分时间里都用硬胎连续，直到最后10多分钟时换上软胎，并且立即前进到第三，把拉塞尔挤到第四位。很快，哈斯车手尼科·霍肯博格上升到第五。
汉密尔顿尝试用软胎再做一圈冲刺，在第一计时段提高了个人时间之后，在九号弯严重甩尾后滑上了草地上。好在他的赛车避开了护墙，也回到了维修区。但这意味着他的排名无法进步。
最后几分钟，塞恩斯用最新一圈前进到第五，使得阿尔本下滑到第六，随后是霍肯博格和角田裕毅。汉密尔顿则停留在第10位，莱克勒克则以第11位完成排位赛前最后一个练习阶段。
在错过了周五第二节里的软胎练习后，周冠宇在本阶段不到10分钟时换上新软胎，做出1分17.291秒，相差最终名列第12位的博塔斯0.4秒。计时器结束前，中国小将试图在做一个飞驰圈，但赛车遇到了动力相关故障，只能放慢速度后缓慢地回到维修区。他最终在本阶段排名第17位，高于Alpine的皮埃尔·加斯利、哈斯的凯文·马格努森和另一位Alpine车手埃斯特班·奥康。
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