匈牙利大奖赛：维斯塔潘逆转获胜，梅赛德斯再次双车登台
马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛中从第十位发车后强势逆转赢得本赛季个人第八个胜利，而梅赛德斯击败法拉利，连续两场实现了双车登台。
维斯塔潘在周六的排位赛中因为动力单元的故障，只能从第10位开始比赛。不过第一圈结束时，他就提升了好几个名次，而且在第一轮进站后上升到第四。此时，虽然杆位出发的乔治·拉塞尔在换上中性胎后仍然领先，但在几轮激烈的缠斗之后，还是被速度更快的查尔斯·莱克勒克超过。
不过，维斯塔潘率先触发了第二轮进站，并换上了一套新的中性胎。法拉利立即做出反应，让莱克勒克在领跑位置上进站，但更换的是一套硬胎。这成为比赛的转折点，因为在不到20度的气温下，本周末最硬配方的轮胎在比赛中无法正常工作。
荷兰人超过法拉利赛车不费吹灰之力，而且尽管他发生了一次打转，被对手拿回了位置，但很快又再次完成超车。此后，胜利的主动权就掌握在维斯塔潘手里，最终他以7秒多的优势第一个冲过终点线，在夏休期前实现二连胜的同时，也收获了本赛季个人第八个分站胜利。
当维斯塔潘从第十位追到第一时，在亨格罗林拥有八场胜绩的刘易斯·汉密尔顿，也完成了后来居上的壮举。因为排位赛最后的DRS故障，他只能从第七位发车，而且轮胎策略与软胎起步的拉塞尔不同——用了中性胎。
汉密尔顿是前三名车队里最后一个第二次进站的车手，而且与比他早几圈进站的卡洛斯·塞恩斯一样，他换上了软胎。西班牙人在第一时段后期试图超过拉塞尔，但是未能如愿便果断进站。但换胎程序的差错，让他被莱克勒克完成了“Overcut”。不过在摩纳哥人对硬胎挣扎后，塞恩斯直到第47圈才进站，但直接更换软胎。只不过，梅赛德斯为汉密尔顿制定的策略更加有效，让他在还剩8圈时超过塞恩斯后上升到第三。
此后，汉密尔顿又顺利地超过轮胎不同的拉塞尔，前进到第二。最后阶段天空虽然有小雨，但不足以改变局势，而瓦尔特利·博塔斯的停车触发了虚拟安全车，让汉密尔顿没有真正的机会向领跑的维斯塔潘发起冲击。不过，梅赛德斯连续两场实现了双车领奖台完赛。
法拉利只是又一次为策略出错付出代价。当塞恩斯只能接受第四名时，莱克勒克更是落到了第六名，位于佩雷兹之后。这意味着维斯塔潘在车手年度积分榜上以已经拥有80分的优势。
红牛、法拉利和梅赛德斯的六位车手悉数完赛，使得第七名成为中游集团能争取的最高排名。迈凯伦的兰多·诺里斯虽然无法保住第四的发车位置，但以自己的节奏，击败了Alpine的费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。而且，他成为本场最后一个没有被套圈的车手，尽管冲线时落后维斯塔潘一分多钟。
虽然从第九位发车的丹尼尔·里卡多能在积分区较量，但他换上硬胎后就失去了竞争力。而且在与阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔的较量中，俩人发生碰撞，导致了加拿大人打转。里卡多被判定违规并被罚时5秒，这使得他最终在成绩榜上落到第15位。
最后几圈，阿斯顿·马丁对换了两位车手的顺序，希望速度更快的塞巴斯蒂安·维特尔不仅是进入积分区，还能从奥康手里多抢分。但是最后时刻的虚拟安全车，让阿斯顿·马丁无法更进一步，只是由维特尔带回最后一分，领先队友斯特罗尔。
周冠宇在本场比赛取得第13名，位于从维修区开始比赛的皮埃尔·加斯利的身后。比赛结束后，赛会打出通知，将对中国小将与米克·舒马赫的事件展开调查，但最终没有改版成绩。此外，博塔斯成为本场唯一没有完赛的车手，因为最后阶他因为赛车没有动力而停在路边。
Latest news
两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索将在2023赛季加入阿斯顿·马丁，替代即将退役的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔，并且签下多年合约。
法拉利领队马蒂亚·比诺托认为车队没有可能赢下匈牙利大奖赛，即便比赛策略没有葬送查尔斯·莱克勒克的希望。
马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛中从第十位发车后强势逆转赢得本赛季个人第八个胜利，而梅赛德斯击败法拉利，连续两场实现了双车登台。
乔治·拉塞尔认为在匈牙利大奖赛获得杆位，对梅赛德斯有着“极其重要的”意义，而刘易斯·汉密尔顿为DRS故障导致无缘包揽第一排感到失望。