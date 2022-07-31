匈牙利大奖赛：维斯塔潘逆转获胜，梅赛德斯再次双车登台

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维斯塔潘在周六的排位赛中因为动力单元的故障，只能从第10位开始比赛。不过第一圈结束时，他就提升了好几个名次，而且在第一轮进站后上升到第四。此时，虽然杆位出发的乔治·拉塞尔在换上中性胎后仍然领先，但在几轮激烈的缠斗之后，还是被速度更快的查尔斯·莱克勒克超过。

不过，维斯塔潘率先触发了第二轮进站，并换上了一套新的中性胎。法拉利立即做出反应，让莱克勒克在领跑位置上进站，但更换的是一套硬胎。这成为比赛的转折点，因为在不到20度的气温下，本周末最硬配方的轮胎在比赛中无法正常工作。

荷兰人超过法拉利赛车不费吹灰之力，而且尽管他发生了一次打转，被对手拿回了位置，但很快又再次完成超车。此后，胜利的主动权就掌握在维斯塔潘手里，最终他以7秒多的优势第一个冲过终点线，在夏休期前实现二连胜的同时，也收获了本赛季个人第八个分站胜利。

当维斯塔潘从第十位追到第一时，在亨格罗林拥有八场胜绩的刘易斯·汉密尔顿，也完成了后来居上的壮举。因为排位赛最后的DRS故障，他只能从第七位发车，而且轮胎策略与软胎起步的拉塞尔不同——用了中性胎。

汉密尔顿是前三名车队里最后一个第二次进站的车手，而且与比他早几圈进站的卡洛斯·塞恩斯一样，他换上了软胎。西班牙人在第一时段后期试图超过拉塞尔，但是未能如愿便果断进站。但换胎程序的差错，让他被莱克勒克完成了“Overcut”。不过在摩纳哥人对硬胎挣扎后，塞恩斯直到第47圈才进站，但直接更换软胎。只不过，梅赛德斯为汉密尔顿制定的策略更加有效，让他在还剩8圈时超过塞恩斯后上升到第三。

此后，汉密尔顿又顺利地超过轮胎不同的拉塞尔，前进到第二。最后阶段天空虽然有小雨，但不足以改变局势，而瓦尔特利·博塔斯的停车触发了虚拟安全车，让汉密尔顿没有真正的机会向领跑的维斯塔潘发起冲击。不过，梅赛德斯连续两场实现了双车领奖台完赛。

法拉利只是又一次为策略出错付出代价。当塞恩斯只能接受第四名时，莱克勒克更是落到了第六名，位于佩雷兹之后。这意味着维斯塔潘在车手年度积分榜上以已经拥有80分的优势。

红牛、法拉利和梅赛德斯的六位车手悉数完赛，使得第七名成为中游集团能争取的最高排名。迈凯伦的兰多·诺里斯虽然无法保住第四的发车位置，但以自己的节奏，击败了Alpine的费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。而且，他成为本场最后一个没有被套圈的车手，尽管冲线时落后维斯塔潘一分多钟。

虽然从第九位发车的丹尼尔·里卡多能在积分区较量，但他换上硬胎后就失去了竞争力。而且在与阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔的较量中，俩人发生碰撞，导致了加拿大人打转。里卡多被判定违规并被罚时5秒，这使得他最终在成绩榜上落到第15位。

最后几圈，阿斯顿·马丁对换了两位车手的顺序，希望速度更快的塞巴斯蒂安·维特尔不仅是进入积分区，还能从奥康手里多抢分。但是最后时刻的虚拟安全车，让阿斯顿·马丁无法更进一步，只是由维特尔带回最后一分，领先队友斯特罗尔。

周冠宇在本场比赛取得第13名，位于从维修区开始比赛的皮埃尔·加斯利的身后。比赛结束后，赛会打出通知，将对中国小将与米克·舒马赫的事件展开调查，但最终没有改版成绩。此外，博塔斯成为本场唯一没有完赛的车手，因为最后阶他因为赛车没有动力而停在路边。