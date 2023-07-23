匈牙利大奖赛：维斯塔潘豪取七连胜，诺里斯连续两场第二名

发车阶段，汉密尔顿启动稍慢，维斯塔潘从内侧迅速赶上，俩人并驾齐驱进入一号弯，两名世界冠军争夺位置，将内线完全放出，诺里斯前路被挡，而第四位发车的皮亚斯特雷从内线插入，超过了汉密尔顿，诺里斯也随之赶超同胞。汉密尔顿落到第四后，在无线电里向车队致歉。

与此同时，发车区后方在一号弯里发生了混乱，周冠宇防熄火模式，被身后大量赛车超过。一号弯里，阿尔法·罗密欧赛车刹车不急，顶到回归比赛席位的丹尼尔·里卡多的尾部。澳大利亚人又蹭到埃斯特班·奥康，法国人随之撞到队友加斯利。两名Alpine赛车先后退赛，而周冠宇为此被罚时5秒。

第一圈结束时，处于发车区中间的卡洛斯·塞恩斯用软胎开始比赛，而他连续超过多辆赛车后上升5位。

在领跑位置上的维斯塔潘很快展现出强大速度，渐渐就把身后两辆迈凯伦赛车甩出了DRS攻击范围。当他身后其他赛车为领奖台展开激烈争夺，并且都试图在进站策略上做出不同时，荷兰人直到第23圈才第一次进站换胎，而且轻松地维持在领跑位置上。此后，红牛车手用这套轮胎跑了28圈，才在比赛进入最后20圈时更换中性胎，而进入维修区之前，他对身后有35秒以上的优势。

高温之下，维斯塔潘没有受到任何威胁，最终以巨大的优势，以七连胜将本赛季个人胜利场数增加到9场。他的这场胜利意味着红牛包揽了本赛季开始以来所有11场比赛的胜利，追平了迈凯伦在1988年的单赛季连胜纪录，而其从去年阿布扎比开始的12连胜。

皮亚斯特雷在发车之后一直处于队友诺里斯身前，但在第一轮进站后，晚进站的英国人在维修区出口处超过了队友。当诺里斯力争银石以后连续第二个亚军时，塞尔吉奥·佩雷兹驾驶着更快的RB19赛车，以不同的策略向迈凯伦车手和领奖台发起冲击。

第一阶段用硬胎使得佩雷兹在第一次进站前跑得更久，这让他在半程过后计入了领奖台争夺。而他的第二次进站反而比对手早了两圈。最后阶段，墨西哥人全力追赶诺里斯，但仍然相差3.5秒左右。英国年轻车手为迈凯伦连续两场比赛登上领奖台，佩雷兹则获得第三名。

汉密尔顿自第一圈掉出前三后，试图全力追赶，但升级后的迈凯伦速度强劲。梅赛德斯尝试通过进站有所作为，汉密尔顿在第16圈率先换上硬胎，并且跑了31圈才进行第二停。在都使用中性胎的情况下，这帮助他在第58圈超过了皮亚斯特雷后上升到第四。进入最后十圈，英国人逐渐赶上第三位的佩雷兹，但留给他的时间不够，最后相差墨西哥人1.5秒完赛，只能接受第四名的结果。

而被汉密尔顿超过后，皮亚斯特雷难以跟上梅赛德斯对手的速度，相差44号赛车23.4秒。不过，他没有受到身后其他赛车的威胁，取得第五名。

排位赛Q1意外出局的乔治·拉塞尔上演了一场惊人的追击战，用硬胎发车的他在比赛过半时进入了前十。而第二次进站后他用更新的轮胎超过法拉利的卡洛斯·塞恩斯，上升到第七，而且追到查尔斯·莱克勒克的5秒之内。摩纳哥人由于在最后一次进站时超速，被罚时5秒，意味着拉塞尔最后递进到第六名。当两名法拉利车手分获第七八名时，阿斯顿·马丁则由费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔以第九十名完赛。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本名列第十一位，位于瓦尔特利·博塔斯身前。里卡多回归后的第一场比赛名列第13位，比新队友角田裕毅高两个位置，尼克·霍肯博格则位于两名AlphaTauri车手之间。

周冠宇在艰难的开场圈后，寻味工程师是否引擎有问题，因为他在发车时没有转速。车队检查后告知中国车手没有问题，同时鼻翼也无大碍。随后的比赛里，阿尔法·罗密欧的比赛速度显然与排位赛里相去甚远。无论是对于哈斯、AlphaTauri还是威廉姆斯，C43赛车都难以真正接近。中国小将最终失望地以第16名完赛，只是排在凯文·马格努森之前。

威廉姆斯的洛根·萨金特在距离比赛还有3圈时，提前回到维修区里退赛，使得本场比赛总计三人没有完赛。