匈牙利大奖赛：皮亚斯特雷击败诺里斯收获首胜

奥斯卡·皮亚斯特雷在匈牙利大奖赛里凭借发车时超越队友兰多·诺里斯的关键之举，最终在亨格罗林首次夺得大奖赛胜利。

处于杆位的诺里斯启动不利，被皮亚斯特雷趁机占据内线的机会，位于第三位的马克斯·维斯塔潘也试图从一号弯外线抢占位置。三辆赛车同时进入一号弯时，外线的荷兰人没有空间，只能走到赛道外，皮亚斯特雷则顺势领先进入一号弯。当诺里斯转为防守内线的刘易斯·汉密尔顿时，维斯塔潘回到赛道上并跑在诺里斯身前。

当赛会调查事件时，红牛通知维斯塔潘让过迈凯伦赛车，以防止罚时的处罚。眼见荷兰人照做，赛会干事决定不采取进一步行动。这让维斯塔潘落到第三，位于汉密尔顿身前。

落后的赛车较早地进站换上硬胎，而前四名中汉密尔顿在第17圈首先采取行动，诺里斯和皮亚斯特雷分别相隔一圈进站，确保守在原先的位置上。维斯塔潘在前方领跑了两圈后，在第21圈结束才进站，而耗时3.0秒让他落到汉密尔顿身后，相差6.8秒。

接近半程时，维斯塔潘追到汉密尔顿身后并先在3号弯尝试超越，但因刹车过弯跑出赛道，英国人继续守住位置。此时，发车阶段上升到第五位的查尔斯·莱克勒克趁机追上了红牛车手。梅赛德斯在第40圈召唤汉密尔顿进站换上了一套新硬胎，不远处的莱克勒克同样进站但换上中性胎。维斯塔潘对于留在赛道上感到不满，非常确信这让他被对手undercut。

在此期间，两辆迈凯伦赛车稳稳跑在队伍最前方，但戏剧性的场面在第45圈发生。诺里斯从第二位先进站，而领跑位置上的皮亚斯特雷多跑了两圈，而且换胎用时2.9秒——比队友进站时稍慢。当澳大利亚人出站后，落到了诺里斯身后，而且因为一度短暂跑出赛道而被甩开差距。

在此期间，两辆迈凯伦赛车稳稳跑在队伍最前方，但戏剧性的场面在第45圈发生。诺里斯为了防守汉密尔顿而从第二位先进站，而两圈前皮亚斯特雷被告知他与梅赛德斯赛车的间距为28.5秒，而他需要比原计划早5圈进行第二次换胎，因此要全力利用轮胎剩余的寿命。

事实上，澳大利亚人比队友多跑了两圈，当他停下换胎时花了2.9秒——比诺里斯稍慢。当他出站后，诺里斯刚好过去不久。从无线电交流来看，皮亚斯特雷的车组并不担心位置对调，因为显然车队内部已经达成默契，会让诺里斯把领先位置交还。但是澳大利亚人在出场圈出了小错，在12号弯冲上砂石区，被诺里斯甩开了差距。此后，迈凯伦车组确信对争夺第三名的汉密尔顿、维斯塔潘有足够的余地，就设法对调两辆赛车。

第56圈，诺里斯被明确告知车队希望他让过队友。可能考虑到本赛季他已经多次错失获胜的机会，英国人在与工程师威尔·约瑟夫的无线电里表现出一些不情愿。他提出车队原本应该让队友先执行第二次进站。此后，约瑟夫多次提醒诺里斯在个别地方轮胎使用过猛，需要他节约轮胎，此时后者催促皮亚斯特雷尽快赶上。

第61圈，约瑟夫对诺里斯说：“好的兰多，还有10圈。我们认为两辆赛车都使用轮胎太多了。要记得每个周日早上我们的开会。”而诺里斯回应说：“是的，轻告诉他赶上来。”此时，他建立了5秒的领先。随后的对话中，约瑟夫提醒诺里斯车队内部和谐的重要性，而且告诉他，如果他争夺2024年世界冠军，他会需要车队的支持——也就有可能需要队友为他提供支援。

就在迈凯伦如何处理两辆赛车位置的对调成为焦点时，汉密尔顿与维斯塔潘的第三名之争也异常激烈。第63圈，维斯塔潘在前一圈再次尝试3号弯超车未果之后，决定在一号弯加速冲入内线，但轮胎大力锁死后横切过汉密尔顿的行驶路线。两辆赛车轮胎相碰后，红牛赛车被弹出外线，而英国人继续比赛，保持在第三，而红牛车手下滑到第五位，落到了莱克勒克身后。

眼见第三名基本尘埃落定，焦点再次回到迈凯伦。向来沉稳的皮亚斯特雷流露出一丝对于诺里斯是否会把胜利还给自己的怀疑，但他的工程师汤姆·斯塔拉德明确表示一切尽在车队掌控中。另一边，约瑟夫最终告诉诺里斯需要放慢速度，因为他的队友无法跟上。

约瑟夫在无线电里说：“兰多，他无法赶上来。你已经证明了你的观点，而这真的不重要。”

诺里斯：“他的轮胎快多了。我想说，我无论如何都会想做undercut，如果我没有，我原本会……”

约瑟夫：“我们这样安排进站顺序，是为车队好。”

诺里斯：“是啊，我正在为这个年度冠军而战。”

约瑟夫：“我正试着保护你，伙计。我正试着保护你。”

第66圈，约瑟夫再次说：“兰多，还有五圈。赢世界冠军的方式不是靠你自己。你需要奥斯卡，你需要车队。”

第67圈，皮亚斯特雷询问说：“我们拖得越旧，风险越大。”而他被告知“不用担心，我们正在处理。”

同一圈约瑟夫对诺里斯说：“如果现在出现安全车，事情会非常麻烦。请现在就做。”

最终，诺里斯放慢了速度，这让皮亚斯特雷在第68圈开始时在一号弯前回到了第一位置。英国人一度近距离尾随，但之后又稍稍慢下，让差距拉开到2秒。

最后一圈，皮亚斯特雷带领着两辆迈凯伦赛车一起完成冲线。在收到祝贺之后，他反而为自己的犯错造成车队在协调位置时犯难道歉。他说：“谢谢，每个人，非常感谢，感谢协调。抱歉，我让位置对调比原本更麻烦了一些，但谢谢你，真的感激。最大化积分。非常好的周末。第一场F1胜利。感谢大家。”

这时诺里斯已经比先前冷静下来。他说到：“干的不错，很好的1-2名，很多积分。恭喜所有人。应得的。”而约瑟夫回应说：“就像我今天早上说的，伙计，有很多机会。”

这段戏码之后，皮亚斯特雷成为F1历史上第115位大奖赛获胜者。而英国车队自2021年蒙扎之后第一次包揽前二名。

赛后的新闻发布会上，诺里斯被问到交出胜利的感觉时直截了当的表示“这不算交出胜利，我在发车时就输掉了”，并且坦率地表示他注重团队精神。

在经历了一场与维斯塔潘的激烈较量后，汉密尔顿获得了第三名，实现了职业生涯第200次领奖台登台。莱克勒克以第四名完赛，领先维斯塔潘，另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯自发车位置下滑后，名列第六位。

周六的排位赛里，塞尔吉奥·佩雷兹在Q1撞车后只能从第16位发车，而乔治·拉塞尔也爆冷只有第17名。两辆赛车都用硬胎开始比赛，并且坚持了尽可能久，终于杀回了积分区。佩雷兹取得第七名的结果，领先梅赛德斯车手2.5秒。不过，后者做出了全场最快单圈时间，获得了额外的一分。

由于佩雷兹和拉塞尔回到前十名，减少了其他车队获得积分的机会。Q3撞车后从第十位发车的角田裕毅，在第一圈位置下滑之后，通过进站策略不仅回到了积分区，而且击败两辆阿斯顿·马丁赛车，为RB拿到第九名。

阿斯顿·马丁采取了激进的策略，让两辆赛车都用软胎碍事比赛。最终，兰斯·斯特罗尔名列第十，费尔南多·阿隆索与积分区擦肩而过，但是最后一辆没有被套圈的赛车。而发车位排在队友身前的丹尼尔·里卡多落到第12位。

尼科·霍肯博格是70圈比赛中最早进站的车手，最后取得第13名。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本名列第14位，随后是凯文·马格努森。索伯车手瓦尔特利·博塔斯在最后两圈做出几次超越后名列第16位，洛根·萨金特和埃斯特班·奥康分列第17、18位。

周冠宇用中性胎发车，第9圈换上硬胎，又在第37圈更换了第二套最硬配方的轮胎。但索伯C44赛车比赛速度不济，让他在比赛中无能为力，最终以第19位完赛。

本就发车位置在最后一排的皮埃尔·加斯利因更换动力单元超额零件，退到维修区起步，第28圈因疑似液压问题退赛，是本场唯一退赛的车手。