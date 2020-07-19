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匈牙利大奖赛：汉密尔顿第八次称雄亨格罗林

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匈牙利大奖赛：汉密尔顿第八次称雄亨格罗林
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2020年7月19日 下午3:37

刘易斯·汉密尔顿在匈牙利大奖赛里以遥不可及的方式领跑后，第八次在亨格罗林获胜，追平迈克尔·舒马赫保持的单个大奖赛获胜次数纪录的同时，把个人F1生涯胜绩提高到86场。

发车前的下雨令赛道潮湿，令比赛突然出现变数，特别是马克斯·维斯塔潘在出场圈撞上了护墙损坏了赛车前部，好在赛车没有熄火，让他踉踉跄跄地来到发车区。红牛机械师紧急维修，包括更换了鼻翼，抢修了前轮叉臂，及时赶上比赛。

微妙的赛道情况下，绝大多数车手准备以半雨胎起步。但是就在做编队圈时，车手们应感觉到赛车线变干。但是就在汉密尔顿带领车阵在发车区停下时，本就在靠后位置的哈斯大胆地把凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让召回维修区，让他们换上干地轮胎后从维修区投入比赛。

当瓦尔特利·博塔斯抢先启动但又停住的时候，汉密尔顿顺利地领跑进入一号弯。芬兰人虽然幸运地因为发车检测系统的0.2秒容忍值而躲过了犯规，但是由于失去动势而落到了第六位。梅赛德斯顺势改变策略，让博塔斯在第二圈紧随法拉利的查尔斯·莱克勒克进站并换上中性胎。

大量车手在同圈进站更换干地轮胎，而汉密尔顿虽然比队友晚一圈进站，但是没有任何损失。当所有赛车换上干胎后，英国人牢牢占据领跑位置。此后的比赛尽在他的掌控之中，并且套圈除了前四名之外的所有赛车。

比赛还剩4圈时，梅赛德斯与汉密尔顿经过讨论后，终于做了最后一次进站。虽然这让英国人25秒多的优势减少到个位数，但是无碍他获得胜利。二连胜也让汉密尔顿本赛季第一次登上积分榜头名宝座。

赛车修复后的维斯塔潘，以出色的起步，在一号弯里连续超过两辆法拉利赛车，并且跑了4圈才进站换干胎。这让他此后一直占据着第二的位置，并且最终顶住了一路猛追的博塔斯施加的压力。

芬兰人一度在50圈左右时已经追到荷兰人身后，但是因为没有太好的超车机会，而且还遇到慢车，于是索性进站再次换胎。此后，博塔斯重新一路狂追，在落后25秒的情况下在最后一圈追到了DRS攻击范围之内。但是红牛车手出色的防守守住了第二名，博塔斯相差0.7秒完赛。

第三位发车的兰斯·斯特罗尔在第一轮换胎后落到了两辆哈斯赛车身后。虽然他以最快的速度超过了格罗斯让，但是受到了马格努森的顽强防守。当加拿大人终于返回第三名时，已经被维斯塔潘甩开16秒之多。之后，面对速度更快的博塔斯，Racing Point车手没有还手之力。不过，他还是取得了F1生涯第二好的个人完赛成绩——第四名。

排位赛阴沟翻船的亚历山大·阿尔本在比赛中发挥出色，在第一轮进站过后就进入了积分区。虽然整个周末RB16感觉糟糕，但是比赛中性能强劲。泰国人在最后时刻超过了法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔，获得了第五名。不过，由于红牛涉嫌在发车区为阿尔本吹干地面而遭到赛会干事的传唤，令他的这个完赛成绩还有待确定。

从第三排发车的两位法拉利车手，在一号弯里位置发生了交换，莱克勒克超过了队友。不过，不同的轮胎策略，令维特尔占据先机，最终以第六名完赛。而莱克勒克受制于第一停换上软胎的影响，此后只能在积分区边缘挣扎。第62圈，他被轮胎表现更出色的下赛季队友卡洛斯·塞恩斯超过后，无缘拿到积分。

前一天突然感到头晕的塞尔吉奥·佩雷兹在起步阶段掉落了数个位置，但是凭借赛车的速度还是能够处于前十位，最终名列第七。丹尼尔·里卡多则凭借不同的轮胎策略，为雷诺拿到第八名。

哈斯的大胆决定收获奇效。虽然马格努森不可避免地没能守住第三的位置，而且排名不断下滑，但是先期的优势以及不错的比赛速度，令他本赛季第一次杀入积分区，还领先了迈凯伦的塞恩斯，为美国车队拿到两个积分。

在奥地利表现经验的迈凯伦，本周末差强人意，只由塞恩斯带回了一个积分。前两场比赛在最后两圈上演神奇时刻的兰多·诺里斯，整场比赛都在积分区之外，最后落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后，名列第13位。

另一位雷诺车数埃斯特班·奥康获得第14名。而相比马格努森的第九名，格罗斯让没有太好的运气，只以第15名完成比赛。

基米·莱科宁在19年F1生涯里，第一次在没有任何处罚的情况下从最后一位发车。起步阶段，他一度上升到第14位，而且曾短暂地跑在积分区边缘。但是阿尔法·罗密欧赛车性能不足，加上因没有准确停在发车位而被罚5秒，让他只能接受第16名的结果，但还是领先了队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

双双闯入排位赛Q2的两位威廉姆斯车手，在比赛里没有真正在中游竞争的能力，以最后两名完赛。其中，加拿大新人尼古拉斯·拉蒂菲一度跑进前十。但是在第一轮进站时，威廉姆斯的危险释放，令他在维修区出口与塞恩斯发生了碰擦后爆胎，还为此受罚5秒，最终位列队友乔治·拉塞尔之后。

皮埃尔·加斯利成为全场唯一退赛的车手。比赛前，本田已经位他更换了引擎、涡轮、MGU-H和MGU-K，但依然在比赛中无法坚持。法国人在第16圈回到维修区，赛车尾部冒出滚滚浓烟。

Cla Driver Chassis Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 8.702
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 9.452
4 Canada Lance Stroll Racing Point 57.579
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'18.316
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari  
7 Mexico Sergio Perez Racing Point  
8 Australia Daniel Ricciardo Renault  
9 Denmark Kevin Magnussen Haas  
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren  
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari  
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri  
13 United Kingdom Lando Norris McLaren  
14 France Esteban Ocon Renault  
15 France Romain Grosjean Haas  
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo  
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
18 United Kingdom George Russell Williams  
19 Canada Nicholas Latifi Williams  
  France Pierre Gasly AlphaTauri  
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