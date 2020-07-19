匈牙利大奖赛：汉密尔顿第八次称雄亨格罗林

发车前的下雨令赛道潮湿，令比赛突然出现变数，特别是马克斯·维斯塔潘在出场圈撞上了护墙损坏了赛车前部，好在赛车没有熄火，让他踉踉跄跄地来到发车区。红牛机械师紧急维修，包括更换了鼻翼，抢修了前轮叉臂，及时赶上比赛。

微妙的赛道情况下，绝大多数车手准备以半雨胎起步。但是就在做编队圈时，车手们应感觉到赛车线变干。但是就在汉密尔顿带领车阵在发车区停下时，本就在靠后位置的哈斯大胆地把凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让召回维修区，让他们换上干地轮胎后从维修区投入比赛。

当瓦尔特利·博塔斯抢先启动但又停住的时候，汉密尔顿顺利地领跑进入一号弯。芬兰人虽然幸运地因为发车检测系统的0.2秒容忍值而躲过了犯规，但是由于失去动势而落到了第六位。梅赛德斯顺势改变策略，让博塔斯在第二圈紧随法拉利的查尔斯·莱克勒克进站并换上中性胎。

大量车手在同圈进站更换干地轮胎，而汉密尔顿虽然比队友晚一圈进站，但是没有任何损失。当所有赛车换上干胎后，英国人牢牢占据领跑位置。此后的比赛尽在他的掌控之中，并且套圈除了前四名之外的所有赛车。

比赛还剩4圈时，梅赛德斯与汉密尔顿经过讨论后，终于做了最后一次进站。虽然这让英国人25秒多的优势减少到个位数，但是无碍他获得胜利。二连胜也让汉密尔顿本赛季第一次登上积分榜头名宝座。

赛车修复后的维斯塔潘，以出色的起步，在一号弯里连续超过两辆法拉利赛车，并且跑了4圈才进站换干胎。这让他此后一直占据着第二的位置，并且最终顶住了一路猛追的博塔斯施加的压力。

芬兰人一度在50圈左右时已经追到荷兰人身后，但是因为没有太好的超车机会，而且还遇到慢车，于是索性进站再次换胎。此后，博塔斯重新一路狂追，在落后25秒的情况下在最后一圈追到了DRS攻击范围之内。但是红牛车手出色的防守守住了第二名，博塔斯相差0.7秒完赛。

第三位发车的兰斯·斯特罗尔在第一轮换胎后落到了两辆哈斯赛车身后。虽然他以最快的速度超过了格罗斯让，但是受到了马格努森的顽强防守。当加拿大人终于返回第三名时，已经被维斯塔潘甩开16秒之多。之后，面对速度更快的博塔斯，Racing Point车手没有还手之力。不过，他还是取得了F1生涯第二好的个人完赛成绩——第四名。

排位赛阴沟翻船的亚历山大·阿尔本在比赛中发挥出色，在第一轮进站过后就进入了积分区。虽然整个周末RB16感觉糟糕，但是比赛中性能强劲。泰国人在最后时刻超过了法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔，获得了第五名。不过，由于红牛涉嫌在发车区为阿尔本吹干地面而遭到赛会干事的传唤，令他的这个完赛成绩还有待确定。

从第三排发车的两位法拉利车手，在一号弯里位置发生了交换，莱克勒克超过了队友。不过，不同的轮胎策略，令维特尔占据先机，最终以第六名完赛。而莱克勒克受制于第一停换上软胎的影响，此后只能在积分区边缘挣扎。第62圈，他被轮胎表现更出色的下赛季队友卡洛斯·塞恩斯超过后，无缘拿到积分。

前一天突然感到头晕的塞尔吉奥·佩雷兹在起步阶段掉落了数个位置，但是凭借赛车的速度还是能够处于前十位，最终名列第七。丹尼尔·里卡多则凭借不同的轮胎策略，为雷诺拿到第八名。

哈斯的大胆决定收获奇效。虽然马格努森不可避免地没能守住第三的位置，而且排名不断下滑，但是先期的优势以及不错的比赛速度，令他本赛季第一次杀入积分区，还领先了迈凯伦的塞恩斯，为美国车队拿到两个积分。

在奥地利表现经验的迈凯伦，本周末差强人意，只由塞恩斯带回了一个积分。前两场比赛在最后两圈上演神奇时刻的兰多·诺里斯，整场比赛都在积分区之外，最后落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后，名列第13位。

另一位雷诺车数埃斯特班·奥康获得第14名。而相比马格努森的第九名，格罗斯让没有太好的运气，只以第15名完成比赛。

基米·莱科宁在19年F1生涯里，第一次在没有任何处罚的情况下从最后一位发车。起步阶段，他一度上升到第14位，而且曾短暂地跑在积分区边缘。但是阿尔法·罗密欧赛车性能不足，加上因没有准确停在发车位而被罚5秒，让他只能接受第16名的结果，但还是领先了队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

双双闯入排位赛Q2的两位威廉姆斯车手，在比赛里没有真正在中游竞争的能力，以最后两名完赛。其中，加拿大新人尼古拉斯·拉蒂菲一度跑进前十。但是在第一轮进站时，威廉姆斯的危险释放，令他在维修区出口与塞恩斯发生了碰擦后爆胎，还为此受罚5秒，最终位列队友乔治·拉塞尔之后。

皮埃尔·加斯利成为全场唯一退赛的车手。比赛前，本田已经位他更换了引擎、涡轮、MGU-H和MGU-K，但依然在比赛中无法坚持。法国人在第16圈回到维修区，赛车尾部冒出滚滚浓烟。