匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势拿下杆位

在顺利进入Q3后，博塔斯现在第一轮计时里做出1分15.734秒，但是很快汉密尔顿刷出1分15.419秒。此时，维斯塔潘落后0.5秒之多排在第三，意味着英国人取得准杆位。

最后2分钟里，汉密尔顿和维斯塔潘一前一后开始做第二轮冲刺。英国人没能提高，而红牛车手虽然提高了0.14秒，但远不够冲击杆位。而博塔斯同样没有改进个人时间，汉密尔顿就此拿下他在亨格罗林的第八个杆位，也是本赛季自西班牙大奖赛后的第一个杆位。同时，梅赛德斯自葡萄牙大奖赛后，本赛季第二次锁定第一排发车位置。

塞尔吉奥·佩雷兹因为没能在计时器归零前过线，错过第二圈的机会，但是他前一个计时圈还是让他位居第四，将与队友一起从第二排发车。

中游集团的竞争中，AlphaTauri脱颖而出，皮埃尔·加斯利成为两大车队之外最快的车手，击败了迈凯伦的兰多·诺里斯。不过，俩人之间只有0.006秒的微弱差别 。不仅如此，法拉利的查尔斯·莱克勒克与加斯利也只差0.013秒，但是位列第七。

与摩纳哥车手分享第四排的是Alpine车手埃斯特班·奥康。而两位多届世界冠军费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔将一起从第五排开始比赛。

Q2接近进行到一半时，卡洛斯·塞恩斯眼看就要完成第一个计时圈，却在最后一弯速度过快后撞上了护墙。虽然他成功让引擎保持转动，但是鼻翼脱落后卡在了右前轮下，令他无法继续行驶，只能提前结束自己的排位赛。

这起事故导致本阶段在还有6分40秒时暂停，意味着重新开始时对车队的正赛起步策略构成影响。原本用中性胎做出时间的红牛和梅赛德斯车手，除了博塔斯外，都用软胎再次出场，以避免被意外淘汰。维斯塔潘用软胎刷新了个人时间并且占据第一，佩雷兹同样进步，但汉密尔顿在确保自己安全后放弃了快跑。这意味着两位梅赛德斯车手仍将用中性胎起步，而他们的红牛对手会用软胎投入比赛，理论上将在冲往一号弯时有更好的抓地力。

第二轮冲刺结束时，维特尔攀升到第十，刚好把好不容易在排位赛里找回一点感觉的丹尼尔·里卡多淘汰出局。而兰斯·斯特罗尔落后澳大利亚人0.012秒排在第12名。两名阿尔法·罗密欧车手止步于第13、14名，基米·莱科宁比队友安东尼奥·吉奥维纳兹稍快0.019秒。塞恩斯虽然在排名上位居第15位，但是变速箱是否需要更换情况不明。

吉奥维纳兹在第三节练习最后阶段，卷入了两起事件。阿尔法·罗密欧因为对他危险释放，导致与斯特罗尔的轻微碰擦，被罚5000欧元。此外，他还因为涉嫌阻挡了加斯利遭到赛会干事调查。但最终，因为责任在于车队没有通知他，所以他被训诫——本赛季第一次，因而避免了发车位被罚。

角田裕毅虽然在Q1里倾尽全力，但还是与及格线相差了0.15秒左右。而威廉姆斯车手乔治·拉塞尔虽然在Q1最后一圈里进步了0.3秒，但还是不足以过关，本赛季第一次为能进入Q2。尼古拉斯·拉蒂菲仍然位列队友身后。

哈斯的米克·舒马赫在上午的练习里撞车后，虽然车队表示车体没有太大问题，但是变速箱损坏需要更换。德国人最终没有在Q1里出场，而尼基塔·马兹平不出意外地在19辆赛车中垫底。

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, first bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images