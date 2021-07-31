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Formula 1 / Hungarian GP 排位赛报告

匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势拿下杆位

刘易斯·汉密尔顿在匈牙利大奖赛里以明显的优势，击败队友瓦尔特利·博塔斯和红牛对手马克斯·维斯塔潘后摘下杆位，但梅赛德斯与红牛发车轮胎策略不同。

匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势拿下杆位

在顺利进入Q3后，博塔斯现在第一轮计时里做出1分15.734秒，但是很快汉密尔顿刷出1分15.419秒。此时，维斯塔潘落后0.5秒之多排在第三，意味着英国人取得准杆位。

最后2分钟里，汉密尔顿和维斯塔潘一前一后开始做第二轮冲刺。英国人没能提高，而红牛车手虽然提高了0.14秒，但远不够冲击杆位。而博塔斯同样没有改进个人时间，汉密尔顿就此拿下他在亨格罗林的第八个杆位，也是本赛季自西班牙大奖赛后的第一个杆位。同时，梅赛德斯自葡萄牙大奖赛后，本赛季第二次锁定第一排发车位置。

塞尔吉奥·佩雷兹因为没能在计时器归零前过线，错过第二圈的机会，但是他前一个计时圈还是让他位居第四，将与队友一起从第二排发车。

中游集团的竞争中，AlphaTauri脱颖而出，皮埃尔·加斯利成为两大车队之外最快的车手，击败了迈凯伦的兰多·诺里斯。不过，俩人之间只有0.006秒的微弱差别 。不仅如此，法拉利的查尔斯·莱克勒克与加斯利也只差0.013秒，但是位列第七。

与摩纳哥车手分享第四排的是Alpine车手埃斯特班·奥康。而两位多届世界冠军费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔将一起从第五排开始比赛。

Q2接近进行到一半时，卡洛斯·塞恩斯眼看就要完成第一个计时圈，却在最后一弯速度过快后撞上了护墙。虽然他成功让引擎保持转动，但是鼻翼脱落后卡在了右前轮下，令他无法继续行驶，只能提前结束自己的排位赛。

这起事故导致本阶段在还有6分40秒时暂停，意味着重新开始时对车队的正赛起步策略构成影响。原本用中性胎做出时间的红牛和梅赛德斯车手，除了博塔斯外，都用软胎再次出场，以避免被意外淘汰。维斯塔潘用软胎刷新了个人时间并且占据第一，佩雷兹同样进步，但汉密尔顿在确保自己安全后放弃了快跑。这意味着两位梅赛德斯车手仍将用中性胎起步，而他们的红牛对手会用软胎投入比赛，理论上将在冲往一号弯时有更好的抓地力。

第二轮冲刺结束时，维特尔攀升到第十，刚好把好不容易在排位赛里找回一点感觉的丹尼尔·里卡多淘汰出局。而兰斯·斯特罗尔落后澳大利亚人0.012秒排在第12名。两名阿尔法·罗密欧车手止步于第13、14名，基米·莱科宁比队友安东尼奥·吉奥维纳兹稍快0.019秒。塞恩斯虽然在排名上位居第15位，但是变速箱是否需要更换情况不明。

吉奥维纳兹在第三节练习最后阶段，卷入了两起事件。阿尔法·罗密欧因为对他危险释放，导致与斯特罗尔的轻微碰擦，被罚5000欧元。此外，他还因为涉嫌阻挡了加斯利遭到赛会干事调查。但最终，因为责任在于车队没有通知他，所以他被训诫——本赛季第一次，因而避免了发车位被罚。

角田裕毅虽然在Q1里倾尽全力，但还是与及格线相差了0.15秒左右。而威廉姆斯车手乔治·拉塞尔虽然在Q1最后一圈里进步了0.3秒，但还是不足以过关，本赛季第一次为能进入Q2。尼古拉斯·拉蒂菲仍然位列队友身后。

哈斯的米克·舒马赫在上午的练习里撞车后，虽然车队表示车体没有太大问题，但是变速箱损坏需要更换。德国人最终没有在Q1里出场，而尼基塔·马兹平不出意外地在19辆赛车中垫底。

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, first bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, first bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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