匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿击败维斯塔潘摘杆位，周冠宇勇夺第五

实验性的轮胎分配规则下，第一阶段只能使用硬胎，第二节则强制用中性胎，只有第三阶段才轮到软胎。因为在每个阶段所有车手都使用相同配方的轮胎，因此在竞争力接近的情况下，只有尽可能留在赛道上利用轮胎温度升高和赛道条件的改善，来提高单圈时间。这意味着每个阶段直到最后一个车手冲线，才能确定排名。这意味着每个阶段直到最后一个车手冲线，才能确定排名。

新赛制之下的排位赛，在Q1就爆出冷门。经过几轮计时圈之后，周冠宇成为用硬胎单圈时间最快的车手，以1分18.143秒在时间榜上排名第一，而梅赛德斯的乔治·拉塞尔提前出局。而中国小将在Q2里同样表现出色，以第九的排名本赛季第一次进入到最后一个阶段的争夺。

与本赛季前十场排位赛相比，随着迈凯伦新版赛车竞争力提升，以及汉密尔顿在他八次获胜的亨格罗林速度强劲，杆位之争悬念有所增加。

Q3开始后兰多·诺里斯成为本周末第一个突破1分17秒的车手，用软胎做出一圈1分16.904秒，让他一度位列第一。但是先前有所保留的维斯塔潘，在不久之后就做出更快的1分16.612秒，而汉密尔顿也以1分16.738秒排在同胞身前。

来到最后一圈，维斯塔潘没能提高，只做出1分16.632秒。虽然诺里斯的第二轮冲刺有所进步，但未能向红牛车手发起冲击。此时，希望寄托在了汉密尔顿身上。

梅赛德斯车手在每一个小计时段都刷新个人时间，并且在冲线时跑出1分16.609秒，以0.023秒的优势超过维斯塔潘，拿到了自己在匈牙利大奖赛的第九个杆位，也是自2021年沙特阿拉伯大奖赛之后的第一个，同时把职业生涯杆位数量提高到104个。

尽管诺里斯未能进入第一排，但将连续两场从前三位发车。而随着奥斯卡·皮亚斯特雷获得第四名，迈凯伦包揽了发车区的第二排。

周冠宇延续了在前两节排位赛里的出色表现。在第一圈只有1分17.548秒的情况下，他在第二圈取得巨大提升，一举跑出1分16.971秒，超过了查尔斯·莱克勒克、瓦尔特利·博塔斯，成为最靠前的法拉利引擎赛车。第五名的成绩，也是中国车手在F1排位赛里的最高排名，他将在明天的比赛中与摩纳哥人分享第三排。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

博塔斯帮助阿尔法·罗密欧两辆赛车进入前十的同时，也将在阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索身前一位发车。塞尔吉奥·佩雷兹尽管打破了连续五场排位赛无法进入Q3的魔咒，但仅仅名列第九。哈斯车手尼科·霍肯博格取得第十的成绩。

Q2计时器归零时，法拉利损失了卡洛斯·塞恩斯。他仅仅以0.002秒屈居当时排名第十的阿隆索之后，无缘进入前十争夺。埃斯特班·奥康在法拉利车手身后0.14秒。

丹尼尔·里卡多回归后的第一场排位赛，在惊险进入Q2之后，取得第13名的结果，领先新队友角田裕毅。兰斯·斯特罗尔和皮埃尔·加斯利以第14、15名结束自己的排位赛。

最后时刻，多名淘汰区和危险区的车手都在赛道上，一边试图占据最有利的位置，一边躲避其他赛车的妨碍，场面一片混乱。拉塞尔尽管赶上了最后一圈，但第一计时段相当糟糕，单圈只能提高到1分19.027秒，距离本阶段及格线0.021秒，只能排在第18位。

一同遭到淘汰的还有亚历山大·阿尔本和角田裕毅，其中威廉姆斯车手与里卡多在第15名的时间只有0.011秒的差异，而AlphaTauri车手更是距离泰国车手只有0.002秒。凯文·马格努森和洛根·萨金特排在最后两位。