匈牙利大奖赛排位赛：诺里斯第三杆，迈凯伦时隔12年包揽头排

兰多·诺里斯在两度出现红旗的匈牙利大奖赛排位赛里摘下个人第三个杆位，并且与队友奥斯卡·皮亚斯特雷帮助迈凯伦自2012年英特拉格斯以来首次拿到大奖赛第一排发车位。

排位赛开始前一个小时左右天空开始下雨，于是忽大忽小持续到开始，但所有赛车都用软胎出场，而赛道温度只有31摄氏度，远远低于周五同期。

第一阶段还剩不到7分钟时，塞尔吉奥·佩雷兹在7号弯失控撞墙，导致了红旗出现，他也就此早早退出竞争。而乔治·拉塞尔在Q1仅仅取得第17名，让梅赛德斯也让提前折损一辆赛车。

Q3开始后的第一轮计时圈，马克斯·维斯塔潘率先做出1分15.555秒，但诺里斯用更快的1分15.227秒上升到第一。此时，皮亚斯特雷只做出1分15.863秒。

稍作调整后，换上一套新软胎的澳大利亚人跑出1分15.249秒，仅以0.022秒之差排在队友身后。维斯塔潘也有进步，但提高到1分15.273秒，因此滑落到第三。此时，角田裕毅撞墙引发了红旗，让最后阶段在还剩2分13秒时中断。而红旗期间，维斯塔潘和费尔南多·阿隆索都选择放弃。

暂停了13分钟后，赛道恢复绿旗状态，诺里斯、刘易斯·汉密尔顿、皮亚斯特雷排在队伍前三位，率先驶上赛道。虽然他们赶上了计时圈，但没有足够的轮胎温度来跑得更快。当诺里斯直接回到维修区时，汉密尔顿在赛道上冲线但没有进步。

这意味着诺里斯和皮亚斯特雷就此第一次联手帮助迈凯伦锁定头排发车位，而维斯塔潘名列第三，连续三场比赛红牛没能拿到杆位。法拉利的卡洛斯·塞恩斯在第一轮里做出时间较晚，但超越汉密尔顿位于第四。他将与维斯塔潘共享发车区第二排，汉密尔顿则将与查尔斯·莱克勒克一起从第三排发车。

两辆阿斯顿·马丁赛车同时跻身前十，阿隆索稍稍领先队友兰斯·斯特罗尔，但俩人将一起从第四排开始比赛。事实上最后所有出场的七辆赛车中，只有丹尼尔·里卡多取得了进步，但也只是刚好超越队友的第一个计时圈，让他将在周日从第九位开始比赛

Q2最后阶段，尼科·霍肯博格跑出1分16.317秒，只相差下滑到第十位的汉密尔顿0.01秒，遗憾地未能进入前十名争夺。而瓦尔特利·博塔斯在代表索伯闯入第二阶段后，相差前队友0.077秒，将从第12位开始周日的比赛。两辆威廉姆斯都进入Q2，亚历山大·阿尔本在本阶段第二个计时圈快过洛根·萨金特，俩人分列第13和14名。凯文·马格努森排在第15位。

第一阶段开始不久，萨金特在1号弯冲出赛道上到缓冲区后撞了墙，但他设法重新回到赛道上后驶回维修区，没有影响其他赛车继续做计时圈。此时，周冠宇报告雨势加强而维斯塔潘向车队询问温度，说明赛道上的条件非常微妙

中断了11分钟后恢复进行，阿尔本、拉塞尔、博塔斯、周冠宇带着新软胎先出场，其他一些危险区域的赛车稍晚才出发，试图利用逐渐改善的赛道做出更快的时间。

最后一个计时圈过后，已经撞车的佩雷兹滑落到第16位。乔治·拉塞尔虽有进步，但并不足够，名列第17位爆冷出局。周冠宇也提高了个人时间，但止步于第18位。在他身后是两辆挣扎的Alpine赛车，埃斯特班·奥康稍稍领先皮埃尔·加斯利。