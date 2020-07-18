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Formula 1 / 匈牙利大奖赛 / 排位赛报告

匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿0.1秒击败博塔斯拿下杆位，Racing Point包揽第二排

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匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿0.1秒击败博塔斯拿下杆位，Racing Point包揽第二排
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2020年7月18日 下午2:12

刘易斯·汉密尔顿以0.1秒的优势击败梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，拿下匈牙利大奖赛杆位，而Racing Point包揽了第二排发车位。

梅赛德斯在排位赛中的速度优势十分明显。汉密尔顿在第一个计时圈就做出1分13.613秒，领先博塔斯0.2秒之多。第二个计时圈，六届世界冠军进一步提高到了1分13.447秒。此时，芬兰人也在进步，但是最终仍相差了0.107秒，屈居第二。

两辆Racing Point赛车在干地上同样延续着惊人的表现。兰斯·斯特罗尔在第二圈做出1分14.377秒，虽然相聚梅赛德斯较远，但是足够甩开其他车队。塞尔吉奥·佩雷兹的第一个计时圈因为在4号弯出了赛道界限而被取消，他的第二圈只是做到1分14.545秒，成全了加拿大队友获得第三名也是2017年蒙扎之后个人最高的发车位置。同时，这个结果足够帮助车队从第二排发车。

值得一提的是，Racing Point在轮胎策略上也效仿了梅赛德斯，四位车手将用中性胎起步。

用上整套升级套件的法拉利成为第三快的车队，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克分列第五、六名。

红牛在本场排位赛里阴沟翻船，只是由马克斯·维斯塔潘拿到第七名。荷兰人将与迈凯伦的兰多·诺里斯从第四排发车。而卡洛斯·塞恩斯与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利将分享第五排的位置。

感动赛车引擎有问题的加斯利在Q2里只做了一个计时圈，却以此进入了前十名，并且领先第11名的丹尼尔·里卡多0.15秒。澳大利亚人和雷诺队友埃斯特班·奥康起初都用中性胎做了第一个计时圈。眼见时间无法晋级后，俩人换上软胎出场但也无济于事。法国人更是只有第14名。

相反，威廉姆斯自从2018年意大利大奖赛后，第一次两辆赛车晋级第二阶段。并且，乔治·拉塞尔仅仅落后里卡多百分之三秒，名列第12位，而且排在红牛的亚历山大·阿尔本之前。

泰国人在此前的练习阶段就对赛车感到挣扎，排位赛中他的鼻翼疑似受损，而他的最后一次努力又受到了车流的影响，只是领先今年唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲。

Q1最后阶段，由于赛道条件改善之快，所有赛车都驶上赛道做最后一个计时圈。当威廉姆斯的两位车手双双取得惊人进步时，使用法拉利引擎的哈斯和阿尔法·罗密欧没有太大成效。

拉蒂菲虽然从第七被挤到了第15名，但是刚好以0.047秒的微弱优势，把哈斯的凯文·马格努森淘汰出局。丹麦人的队友罗曼·格罗斯让只是排在两位阿尔法车手之前，还落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后。

糟糕的赛车性能，令40岁的基米·莱科宁从去年的阿布扎比大奖赛以来，连续四场没能从Q1突围，而且落在队友安东尼奥·吉奥维纳兹之后排名垫底。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'13.447  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'13.554 0.107
3 Canada Lance Stroll Racing Point 1'14.377 0.930
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'14.545 1.098
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'14.774 1.327
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'14.817 1.370
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'14.849 1.402
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'14.966 1.519
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'15.027 1.580
10 France Pierre Gasly AlphaTauri    
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'15.661 2.214
12 United Kingdom George Russell Williams 1'15.698 2.251
13 Thailand Alex Albon Red Bull 1'15.715 2.268
14 France Esteban Ocon Renault 1'15.742 2.295
15 Canada Nicholas Latifi Williams 1'16.544 3.097
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'16.152 2.705
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'16.204 2.757
18 France Romain Grosjean Haas 1'16.407 2.960
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'16.506 3.059
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'16.614 3.167
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