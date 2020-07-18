匈牙利大奖赛排位赛：汉密尔顿0.1秒击败博塔斯拿下杆位，Racing Point包揽第二排

梅赛德斯在排位赛中的速度优势十分明显。汉密尔顿在第一个计时圈就做出1分13.613秒，领先博塔斯0.2秒之多。第二个计时圈，六届世界冠军进一步提高到了1分13.447秒。此时，芬兰人也在进步，但是最终仍相差了0.107秒，屈居第二。

两辆Racing Point赛车在干地上同样延续着惊人的表现。兰斯·斯特罗尔在第二圈做出1分14.377秒，虽然相聚梅赛德斯较远，但是足够甩开其他车队。塞尔吉奥·佩雷兹的第一个计时圈因为在4号弯出了赛道界限而被取消，他的第二圈只是做到1分14.545秒，成全了加拿大队友获得第三名也是2017年蒙扎之后个人最高的发车位置。同时，这个结果足够帮助车队从第二排发车。

值得一提的是，Racing Point在轮胎策略上也效仿了梅赛德斯，四位车手将用中性胎起步。

用上整套升级套件的法拉利成为第三快的车队，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克分列第五、六名。

红牛在本场排位赛里阴沟翻船，只是由马克斯·维斯塔潘拿到第七名。荷兰人将与迈凯伦的兰多·诺里斯从第四排发车。而卡洛斯·塞恩斯与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利将分享第五排的位置。

感动赛车引擎有问题的加斯利在Q2里只做了一个计时圈，却以此进入了前十名，并且领先第11名的丹尼尔·里卡多0.15秒。澳大利亚人和雷诺队友埃斯特班·奥康起初都用中性胎做了第一个计时圈。眼见时间无法晋级后，俩人换上软胎出场但也无济于事。法国人更是只有第14名。

相反，威廉姆斯自从2018年意大利大奖赛后，第一次两辆赛车晋级第二阶段。并且，乔治·拉塞尔仅仅落后里卡多百分之三秒，名列第12位，而且排在红牛的亚历山大·阿尔本之前。

泰国人在此前的练习阶段就对赛车感到挣扎，排位赛中他的鼻翼疑似受损，而他的最后一次努力又受到了车流的影响，只是领先今年唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲。

Q1最后阶段，由于赛道条件改善之快，所有赛车都驶上赛道做最后一个计时圈。当威廉姆斯的两位车手双双取得惊人进步时，使用法拉利引擎的哈斯和阿尔法·罗密欧没有太大成效。

拉蒂菲虽然从第七被挤到了第15名，但是刚好以0.047秒的微弱优势，把哈斯的凯文·马格努森淘汰出局。丹麦人的队友罗曼·格罗斯让只是排在两位阿尔法车手之前，还落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后。

糟糕的赛车性能，令40岁的基米·莱科宁从去年的阿布扎比大奖赛以来，连续四场没能从Q1突围，而且落在队友安东尼奥·吉奥维纳兹之后排名垫底。