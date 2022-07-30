匈牙利大奖赛：拉塞尔力挫法拉利双雄摘下F1首杆，维斯塔潘遭遇故障

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维斯塔潘以几乎不可动摇的态势进入Q3，而卡洛斯·塞恩斯在Q1和Q2里比查尔斯·莱克勒克更有竞争力。然而，三人之间的杆位之争并没有上演，因为荷兰人在第一个计时圈轮胎锁死，只做处1分18.823秒。当时，塞恩斯以1分17.505秒暂处第二，但莱克勒克相差了近0.5秒。

最后2分钟左右，维斯塔潘出场准备放手一搏。然而他很快向红牛报告了赛车没有动力，不久后工程师向他确认赛车有故障，这意味着他只能放弃。与此同时，塞恩斯把个人时间提高到1分17.421秒，莱克勒克虽然有所进步，但停留在1分17.567秒。眼看西班牙人将拿下个人第二个杆位，法拉利也将包揽第一排，却杀出了拉塞尔。

梅赛德斯车手在第一圈1分17.968秒的基础上，第二圈进步了将近0.6秒，最终达到1分17.377秒，一举超越了塞恩斯，上升到第一。而在他之后完成计时圈的赛车没有人能挑战这个时间，拉塞尔收获了自己在F1的第一个杆位。

不过，由于刘易斯·汉密尔顿在第二个冲刺圈遇到了DRS故障，梅赛德斯错失了本赛季两名车手同时在前两排发车的机会。

兰多·诺里斯将与莱克勒克分享第二排发车位。迈凯伦赛车在亨格罗林赛道单圈速度强劲，而诺里斯击败了去年在布达佩斯获胜的埃斯特班·奥康。法国人将与Alpine队友费尔南多·阿隆索一起从第三排发车，而且俩人之间只有0.06秒的差异。

汉密尔顿在无法提高时间后直接驶回了维修区，并且排名第七。将与他同排发车的，将是他的前队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在进入Q3后，与中游集团的另外两个对手迈凯伦和Alpine只有微弱的差距。

丹尼尔·里卡多虽然帮助迈凯伦两辆赛车进入前十，但无法赶上其他中游对手。澳大利亚人与维斯塔潘作为前红牛队友，将自2018年墨西哥大奖赛霸占第一排后，第一次同排发车——尽管本次并非前排。

红牛的本场排位赛多灾多难，因为塞尔吉奥·佩雷兹未能进入Q3。墨西哥人在Q2的最后一个飞行圈未能进步，让他以0.071秒之差被淘汰。而他抱怨自己受到了哈斯车手凯文·马格努森的阻挡。

周冠宇在Q1阶段以稳定的速度顺利晋级，而且在Q2的第二圈也有进步，但不够进入最后阶段，相距队友博塔斯的及格线0.128秒。尽管如此，经历了法国大奖赛的艰苦周末后，中国小将对于能够在亨格罗林再次为Q3而战感到满意。

遭到佩雷兹抱怨的马格努森以第13名完成自己的排位赛，他的哈斯队友米克·舒马赫在他身后两个位置。而阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔挤在两名哈斯车手之间。

虽然排位赛在干地上开始，但是赛道上空乌云密布，所有车手都立即出场以便天气有变。Q1最后时刻，多名车手提高了时间后，斯特罗尔涉险过关，以0.035秒把AlphaTauri的角田裕毅淘汰出局。

来到布达佩斯，AlphaTauri整个周末的竞争力明显不足。皮埃尔·加斯利只排在第19位，而且还相差队友0.287秒。

威廉姆斯在雨地上进行的第三节练习最后时刻一鸣惊人，由尼古拉斯·拉蒂菲和亚历山大·阿尔本分别拿下第一、第三。然而回到干地上之后，两辆威廉姆斯赛车也恢复了“原形”，在Q1即遭淘汰。不过阿尔本只相差角田0.016秒，排名第17位，拉蒂菲则排名垫底。

另一个被淘汰的名额是塞巴斯蒂安·维特尔。他在第三节自由练习完成前三分之二时撞墙，但是阿斯顿·马丁为他及时修复了赛车，在Q1里准时出场。但是，与队友相差0.068秒意味着他无法晋级第二阶段。