匈牙利大奖赛：拉塞尔力挫法拉利双雄摘下F1首杆，维斯塔潘遭遇故障
乔治·拉塞尔在匈牙利大奖赛排位赛里以惊人的最后一圈，击败法拉利车手后摘下个人首个杆位，积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘则在遭遇赛车问题后只名列第十。
维斯塔潘以几乎不可动摇的态势进入Q3，而卡洛斯·塞恩斯在Q1和Q2里比查尔斯·莱克勒克更有竞争力。然而，三人之间的杆位之争并没有上演，因为荷兰人在第一个计时圈轮胎锁死，只做处1分18.823秒。当时，塞恩斯以1分17.505秒暂处第二，但莱克勒克相差了近0.5秒。
最后2分钟左右，维斯塔潘出场准备放手一搏。然而他很快向红牛报告了赛车没有动力，不久后工程师向他确认赛车有故障，这意味着他只能放弃。与此同时，塞恩斯把个人时间提高到1分17.421秒，莱克勒克虽然有所进步，但停留在1分17.567秒。眼看西班牙人将拿下个人第二个杆位，法拉利也将包揽第一排，却杀出了拉塞尔。
梅赛德斯车手在第一圈1分17.968秒的基础上，第二圈进步了将近0.6秒，最终达到1分17.377秒，一举超越了塞恩斯，上升到第一。而在他之后完成计时圈的赛车没有人能挑战这个时间，拉塞尔收获了自己在F1的第一个杆位。
不过，由于刘易斯·汉密尔顿在第二个冲刺圈遇到了DRS故障，梅赛德斯错失了本赛季两名车手同时在前两排发车的机会。
兰多·诺里斯将与莱克勒克分享第二排发车位。迈凯伦赛车在亨格罗林赛道单圈速度强劲，而诺里斯击败了去年在布达佩斯获胜的埃斯特班·奥康。法国人将与Alpine队友费尔南多·阿隆索一起从第三排发车，而且俩人之间只有0.06秒的差异。
汉密尔顿在无法提高时间后直接驶回了维修区，并且排名第七。将与他同排发车的，将是他的前队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在进入Q3后，与中游集团的另外两个对手迈凯伦和Alpine只有微弱的差距。
丹尼尔·里卡多虽然帮助迈凯伦两辆赛车进入前十，但无法赶上其他中游对手。澳大利亚人与维斯塔潘作为前红牛队友，将自2018年墨西哥大奖赛霸占第一排后，第一次同排发车——尽管本次并非前排。
红牛的本场排位赛多灾多难，因为塞尔吉奥·佩雷兹未能进入Q3。墨西哥人在Q2的最后一个飞行圈未能进步，让他以0.071秒之差被淘汰。而他抱怨自己受到了哈斯车手凯文·马格努森的阻挡。
周冠宇在Q1阶段以稳定的速度顺利晋级，而且在Q2的第二圈也有进步，但不够进入最后阶段，相距队友博塔斯的及格线0.128秒。尽管如此，经历了法国大奖赛的艰苦周末后，中国小将对于能够在亨格罗林再次为Q3而战感到满意。
遭到佩雷兹抱怨的马格努森以第13名完成自己的排位赛，他的哈斯队友米克·舒马赫在他身后两个位置。而阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔挤在两名哈斯车手之间。
虽然排位赛在干地上开始，但是赛道上空乌云密布，所有车手都立即出场以便天气有变。Q1最后时刻，多名车手提高了时间后，斯特罗尔涉险过关，以0.035秒把AlphaTauri的角田裕毅淘汰出局。
来到布达佩斯，AlphaTauri整个周末的竞争力明显不足。皮埃尔·加斯利只排在第19位，而且还相差队友0.287秒。
威廉姆斯在雨地上进行的第三节练习最后时刻一鸣惊人，由尼古拉斯·拉蒂菲和亚历山大·阿尔本分别拿下第一、第三。然而回到干地上之后，两辆威廉姆斯赛车也恢复了“原形”，在Q1即遭淘汰。不过阿尔本只相差角田0.016秒，排名第17位，拉蒂菲则排名垫底。
另一个被淘汰的名额是塞巴斯蒂安·维特尔。他在第三节自由练习完成前三分之二时撞墙，但是阿斯顿·马丁为他及时修复了赛车，在Q1里准时出场。但是，与队友相差0.068秒意味着他无法晋级第二阶段。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Time
|Gap
|1
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|1'17.377
|2
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.421
|0.044
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.567
|0.190
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|1'17.769
|0.392
|5
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|1'18.018
|0.641
|6
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|1'18.078
|0.701
|7
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.142
|0.765
|8
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.157
|0.780
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|1'18.379
|1.002
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|1'18.823
|1.446
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|1'18.516
|1.139
|12
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.573
|1.196
|13
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|1'18.825
|1.448
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1'19.137
|1.760
|15
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|1'19.202
|1.825
|16
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.240
|1.863
|17
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|1'19.256
|1.879
|18
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|1'19.273
|1.896
|19
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.527
|2.150
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|1'19.570
|2.193
|View full results
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法拉利领队马蒂亚·比诺托认为车队没有可能赢下匈牙利大奖赛，即便比赛策略没有葬送查尔斯·莱克勒克的希望。
马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛中从第十位发车后强势逆转赢得本赛季个人第八个胜利，而梅赛德斯击败法拉利，连续两场实现了双车登台。
乔治·拉塞尔认为在匈牙利大奖赛获得杆位，对梅赛德斯有着“极其重要的”意义，而刘易斯·汉密尔顿为DRS故障导致无缘包揽第一排感到失望。
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