匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台

奥康成为一号弯大乱局的最大受益者，在上升到第二后，又在第二次编队圈时第一个进站从半雨胎更换中性胎，从此成为比赛的领跑者并最终以1.8秒率先完赛。他在夺得个人第一个大奖赛胜利的同时，也为雷诺集团以制造商车队重回F1后第一次获胜。

阴晴不定的天气在比赛即将开始前再度发作，使得所有赛车都用半雨胎发车。处在杆位上的汉密尔顿起步顺利，但是他身后一团混乱。

瓦尔特利·博塔斯的启动相当糟糕，被塞尔吉奥·佩雷兹和兰多·诺里斯从左右两侧超上。然而就在博塔斯三人接近一号弯时，芬兰人对身前刹车的迈凯伦赛车准备不足，直接撞到了正后方。被顶个正着的诺里斯弹向了正在进弯的马克斯·维斯塔潘，而失控后的博塔斯又撞上佩雷兹。

就在同时，中游集团的混战中，试图躲避前车的兰斯·斯特罗尔取道一号弯的路肩，但是轧上湿滑的草地后失控，直接撞上查尔斯·莱克勒克。而摩纳哥人又带到了丹尼尔·里卡多。

一团乱的一号弯里，博塔斯、莱克勒克、佩雷兹三人立即退赛。因为赛道上碎片太多，赛会出示红旗中断了比赛，安全车带领所有赛车回到维修区排队。混乱中，Alpine车队的埃斯特班·奥康成为最大受益者，已经上升到第二位。

比赛暂停了20多分钟。期间，迈凯伦确认诺里斯的赛车受损严重，无法继续比赛。这意味着已经连续15场在积分区完赛的英国小将无法延续纪录就此终结，同时本赛季没有车手能够延续连续得分的纪录。而维斯塔潘虽然还能比赛，但是底板受损严重。

赛会宣布比赛以静态发车的形式重新开始。就在余下的16辆赛车即将完成编队圈时，除了汉密尔顿之外的其他赛车都直接潜入了维修区，从半雨胎更换干胎。这触发了可能是F1历史上最奇怪的一幕，只有梅赛德斯车手一个人在发车区发车，但是他必须换下自己的半雨胎，意味着当他终于一圈后进站时，直接落到了最后一名。

15辆赛车同时进站，使得维修区异常混乱。阿尔法·罗密欧在释放基米·莱科宁时，芬兰人与尼基塔·马兹平发生了碰擦，芬兰人之后被罚时10秒。而他的队友安东尼奥·吉奥维纳兹因为进维修区时超速，收到停10秒的处罚。

第一个进站的奥康在领跑比赛后，面对维特尔的猛追。尽管德国人能够追到一秒之内并启用DRS，但始终难以真正接近。阿斯顿·马丁在第36圈结束时刷先让维特尔进站，但是换胎时间稍久——3.3秒。Alpine在一圈后做出反应。尽管四届世界冠军跑出非常出色的出场圈，但刚好被法国对手挡在身后。

此后的比赛里，奥康没有出现丝毫差池，最终没有给维特尔任何可趁之机。终于，24岁的法国人参加F1五年来，第一次登上最高领奖台，而这是2015年在巴塞罗那的GP3揭幕战后，他第一次赢下方程式比赛。

维特尔整场比赛追击的努力，最终没能变为胜利，冲线之后尽管他的工程师想他表示祝贺，而他一再表示失望，甚至还向车队致歉。

从第14位的地方，汉密尔顿奋起直追，但是在同样用中性胎的情况下，他难以前进太多。第19圈，梅赛德斯改变了车队，让处于第11位的汉密尔顿进站换上硬胎。一圈后，里卡多和维斯塔潘也进站，但英国人成功完成undercut。

使用硬胎后的汉密尔顿速度强劲。当其他赛车进站换上同样配方的轮胎后，他前进到第四名。第47圈，梅赛德斯召回自己的车手更换软胎，试图重现2019年多次进站致胜的战术，尽管他出站后不可避免地落到第五——费尔南多·阿隆索的身后。

虽然汉密尔顿很快追近2007年的迈凯伦前队友，而且赛车有明显优势，但是经验老道的西班牙人知道4号弯时对手唯一的机会，尽管速度处于劣势，让能以赛车的宽度做出恰到好处的防守动作，连续阻挡了梅赛德斯车手多圈。

直到第65圈，阿隆索在进入1号弯时锁死了轮胎，汉密尔顿立即插入内线，并且终于在4号弯后确定前进到第四。很快，他就追上了第三位的仅存的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯，并且成功超过西班牙人。虽然已经来不及追赶前两名，但是登上领奖台的结果，帮助英国人在年度积分榜上超过了维斯塔潘——荷兰人在最后时刻，拖着受损的赛车进入了积分区的最后一名。

塞恩斯最终落到第四位，没能获得前三名令他非常失望。而他的同胞阿隆索虽然只是第五名，为能刷新今年回归后的个人最佳战绩，但是当选了本场最佳车手。

去年在蒙扎同样黑马获胜的皮埃尔·加斯利以第六名完赛，领先AlphaTauri队友角田裕毅。不过他在比赛尾声时刻从汉密尔顿手里抢走了最快单圈及对应的奖励分。日本车手在比赛恢复后处于第四，但是未能及时超越当时处于第三的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲。

拉蒂菲在进站过后同样排名下滑，但是以第八名完成比赛，让他第一次获得锦标赛积分，而且领先威廉姆斯队友乔治·拉塞尔——第九名。

里卡多原本追到了积分区，但是在比赛尾声时刻掉出前十名，只能接受第12名的结果，为一个不走运的周末划上句号。

两名受到处罚的阿尔法·罗密欧车手分别以第11和14名完赛，哈斯的米克·舒马赫获得第13名。年轻的德国人在前半程里曾与维斯塔潘展开过较量。

比赛结束的同时，赛会干事开出了罚单，博塔斯和斯特罗尔都因为引发一号弯的事故，被罚在下一场比利时大奖赛里退后5个发车位置，同时被扣除2个驾照分。

而在汉密尔顿再次领跑积分榜的同时，梅赛德斯也在制造商锦标赛的积分榜上超过了红牛。