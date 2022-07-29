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Formula 1 / Hungarian GP 自由练习报告

匈牙利大奖赛周五练习：法拉利统治时间榜，梅赛德斯实验出错

法拉利统治匈牙利大奖赛周五练习时间榜，连续两个阶段领先红牛，而梅赛德斯承认W13赛车的实验工作出现问题。

匈牙利大奖赛周五练习：法拉利统治时间榜，梅赛德斯实验出错
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夏休期前最后一轮比赛在布达佩斯的亨格罗林赛道进行，法拉利在首日的两节练习里霸占了时间榜头名。

本周末第一节练习在当地时间下午2点开始，晴朗的天空下赛道相当炎热。不少车队给赛车带着检测装置出场，对赛车进行了多轮单圈模拟。最终，卡洛斯·塞恩斯用软胎跑出1分18.750秒，领先马克斯·维斯塔潘0.130秒，成为本阶段最快的车手。查尔斯·莱克勒克名列第三位，落后队友不到0.3秒。

兰多·诺里斯则位居第四，领先乔治·拉塞尔、塞尔吉奥·佩雷兹和刘易斯·汉密尔顿。他的队友丹尼尔·里卡多也跻身前八，排在两名Alpine车手之前。

间隔两个小时之后，第二节练习接着进行。法拉利继续展现出强劲的单圈速度，并且由莱克勒克做出本阶段以及全天的标杆时间——1分18.445秒。这一次塞恩斯稍稍靠后，相差了0.231秒。但是诺里斯夹在了两位法拉利车手之间，刚好比西班牙人快了0.014秒。

维斯塔潘以0.15秒之差排名第四，随后是里卡多、阿隆索。刚给发表了退役声明的塞巴斯蒂安·维特尔，为阿斯顿·马丁在本节练习里以第七名收工，并且领先拉塞尔和佩雷兹。而汉密尔顿无缘前十，落在前队友瓦尔特利·博塔斯之后他的身后则是周冠宇。

不仅如此，七届世界冠军在第二节练习里底板受损，错过了进行长距离练习。不仅如此，梅赛德斯在全天工作结束后坦言，既定的实验没有取得预期进展。

“我们想对赛车做一些实验，我认为我们在FP2里对两辆赛车做的实验让我们退步了，”梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍弗林表示。“我们在第一节看起来更强一点，赛车更在状态。我确信有些地方我们将连夜撤销，因为看起来不好。”

两个练习阶段，汉密尔顿和拉塞尔都报告了赛车平衡问题。绍弗林承认，车队对W13赛车做的一些调校存在问题。

“刘易斯在一次轻油练习里赛车受损，那影响了他的重载油练习。但我认为我们做的一些调校修改，我们出了错。我们来到这里为了学习，你不会总能让他们变得更快，但有两个地方我们将连夜调回去。”

根据天气预报，排位赛可能遭遇雨战。鉴于W13在第二节练习里的状态，下雨对梅赛德斯来说不全然是坏事，但是考虑到迈凯伦在周五表现出色，以及Alpine和阿斯顿·马丁都有不俗迹象，如果德国车队排位不佳，周日的正赛就算在干地上进行，想要延续近期连续登上领奖台的势头难度更大，因为亨格罗林以超车难著称。

“在某种程度上，我们在FP2里遇到困难不算太糟糕，因为我认为我们将在FP3和排位赛里面对相当不同的天气，”绍弗林表示。“然后比赛看起来将比今天凉快不少。所以这不是世界末日，不过如果有一个阶段我们能够调整赛车会很好，但并非如此。”

“我们有很多数据需要查看。我认为我们知道先要做什么，接下来雨战就完全是不同的局面了。”

FP1时间榜：

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 26 1'18.750  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'18.880 0.130
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'19.039 0.289
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'19.299 0.549
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'19.606 0.856
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 24 1'19.622 0.872
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'19.710 0.960
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 28 1'19.841 1.091
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 30 1'20.348 1.598
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'20.377 1.627
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'20.383 1.633
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'20.414 1.664
13 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'20.456 1.706
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'20.695 1.945
15 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 23 1'20.810 2.060
16 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 28 1'20.834 2.084
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'20.921 2.171
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'21.027 2.277
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.179 2.429
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'21.413 2.663
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FP2时间榜：

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.445  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 29 1'18.662 0.217
3 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 29 1'18.676 0.231
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'18.728 0.283
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 27 1'18.872 0.427
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 30 1'19.049 0.604
7 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 31 1'19.253 0.808
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'19.355 0.910
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 28 1'19.397 0.952
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 30 1'19.411 0.966
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'19.547 1.102
12 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.605 1.160
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'19.614 1.169
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 30 1'19.702 1.257
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'19.730 1.285
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'19.818 1.373
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 28 1'19.985 1.540
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'20.488 2.043
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 31 1'20.521 2.076
20 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 20 1'20.615 2.170
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