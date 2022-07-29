匈牙利大奖赛周五练习：法拉利统治时间榜，梅赛德斯实验出错

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夏休期前最后一轮比赛在布达佩斯的亨格罗林赛道进行，法拉利在首日的两节练习里霸占了时间榜头名。

本周末第一节练习在当地时间下午2点开始，晴朗的天空下赛道相当炎热。不少车队给赛车带着检测装置出场，对赛车进行了多轮单圈模拟。最终，卡洛斯·塞恩斯用软胎跑出1分18.750秒，领先马克斯·维斯塔潘0.130秒，成为本阶段最快的车手。查尔斯·莱克勒克名列第三位，落后队友不到0.3秒。

兰多·诺里斯则位居第四，领先乔治·拉塞尔、塞尔吉奥·佩雷兹和刘易斯·汉密尔顿。他的队友丹尼尔·里卡多也跻身前八，排在两名Alpine车手之前。

间隔两个小时之后，第二节练习接着进行。法拉利继续展现出强劲的单圈速度，并且由莱克勒克做出本阶段以及全天的标杆时间——1分18.445秒。这一次塞恩斯稍稍靠后，相差了0.231秒。但是诺里斯夹在了两位法拉利车手之间，刚好比西班牙人快了0.014秒。

维斯塔潘以0.15秒之差排名第四，随后是里卡多、阿隆索。刚给发表了退役声明的塞巴斯蒂安·维特尔，为阿斯顿·马丁在本节练习里以第七名收工，并且领先拉塞尔和佩雷兹。而汉密尔顿无缘前十，落在前队友瓦尔特利·博塔斯之后他的身后则是周冠宇。

不仅如此，七届世界冠军在第二节练习里底板受损，错过了进行长距离练习。不仅如此，梅赛德斯在全天工作结束后坦言，既定的实验没有取得预期进展。

“我们想对赛车做一些实验，我认为我们在FP2里对两辆赛车做的实验让我们退步了，”梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍弗林表示。“我们在第一节看起来更强一点，赛车更在状态。我确信有些地方我们将连夜撤销，因为看起来不好。”

两个练习阶段，汉密尔顿和拉塞尔都报告了赛车平衡问题。绍弗林承认，车队对W13赛车做的一些调校存在问题。

“刘易斯在一次轻油练习里赛车受损，那影响了他的重载油练习。但我认为我们做的一些调校修改，我们出了错。我们来到这里为了学习，你不会总能让他们变得更快，但有两个地方我们将连夜调回去。”

根据天气预报，排位赛可能遭遇雨战。鉴于W13在第二节练习里的状态，下雨对梅赛德斯来说不全然是坏事，但是考虑到迈凯伦在周五表现出色，以及Alpine和阿斯顿·马丁都有不俗迹象，如果德国车队排位不佳，周日的正赛就算在干地上进行，想要延续近期连续登上领奖台的势头难度更大，因为亨格罗林以超车难著称。

“在某种程度上，我们在FP2里遇到困难不算太糟糕，因为我认为我们将在FP3和排位赛里面对相当不同的天气，”绍弗林表示。“然后比赛看起来将比今天凉快不少。所以这不是世界末日，不过如果有一个阶段我们能够调整赛车会很好，但并非如此。”

“我们有很多数据需要查看。我认为我们知道先要做什么，接下来雨战就完全是不同的局面了。”

FP1时间榜：

FP2时间榜：