匈牙利大奖赛周五练习：法拉利统治时间榜，梅赛德斯实验出错
法拉利统治匈牙利大奖赛周五练习时间榜，连续两个阶段领先红牛，而梅赛德斯承认W13赛车的实验工作出现问题。
夏休期前最后一轮比赛在布达佩斯的亨格罗林赛道进行，法拉利在首日的两节练习里霸占了时间榜头名。
本周末第一节练习在当地时间下午2点开始，晴朗的天空下赛道相当炎热。不少车队给赛车带着检测装置出场，对赛车进行了多轮单圈模拟。最终，卡洛斯·塞恩斯用软胎跑出1分18.750秒，领先马克斯·维斯塔潘0.130秒，成为本阶段最快的车手。查尔斯·莱克勒克名列第三位，落后队友不到0.3秒。
兰多·诺里斯则位居第四，领先乔治·拉塞尔、塞尔吉奥·佩雷兹和刘易斯·汉密尔顿。他的队友丹尼尔·里卡多也跻身前八，排在两名Alpine车手之前。
间隔两个小时之后，第二节练习接着进行。法拉利继续展现出强劲的单圈速度，并且由莱克勒克做出本阶段以及全天的标杆时间——1分18.445秒。这一次塞恩斯稍稍靠后，相差了0.231秒。但是诺里斯夹在了两位法拉利车手之间，刚好比西班牙人快了0.014秒。
维斯塔潘以0.15秒之差排名第四，随后是里卡多、阿隆索。刚给发表了退役声明的塞巴斯蒂安·维特尔，为阿斯顿·马丁在本节练习里以第七名收工，并且领先拉塞尔和佩雷兹。而汉密尔顿无缘前十，落在前队友瓦尔特利·博塔斯之后他的身后则是周冠宇。
不仅如此，七届世界冠军在第二节练习里底板受损，错过了进行长距离练习。不仅如此，梅赛德斯在全天工作结束后坦言，既定的实验没有取得预期进展。
“我们想对赛车做一些实验，我认为我们在FP2里对两辆赛车做的实验让我们退步了，”梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍弗林表示。“我们在第一节看起来更强一点，赛车更在状态。我确信有些地方我们将连夜撤销，因为看起来不好。”
两个练习阶段，汉密尔顿和拉塞尔都报告了赛车平衡问题。绍弗林承认，车队对W13赛车做的一些调校存在问题。
“刘易斯在一次轻油练习里赛车受损，那影响了他的重载油练习。但我认为我们做的一些调校修改，我们出了错。我们来到这里为了学习，你不会总能让他们变得更快，但有两个地方我们将连夜调回去。”
根据天气预报，排位赛可能遭遇雨战。鉴于W13在第二节练习里的状态，下雨对梅赛德斯来说不全然是坏事，但是考虑到迈凯伦在周五表现出色，以及Alpine和阿斯顿·马丁都有不俗迹象，如果德国车队排位不佳，周日的正赛就算在干地上进行，想要延续近期连续登上领奖台的势头难度更大，因为亨格罗林以超车难著称。
“在某种程度上，我们在FP2里遇到困难不算太糟糕，因为我认为我们将在FP3和排位赛里面对相当不同的天气，”绍弗林表示。“然后比赛看起来将比今天凉快不少。所以这不是世界末日，不过如果有一个阶段我们能够调整赛车会很好，但并非如此。”
“我们有很多数据需要查看。我认为我们知道先要做什么，接下来雨战就完全是不同的局面了。”
FP1时间榜：
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'18.750
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'18.880
|0.130
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'19.039
|0.289
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'19.299
|0.549
|5
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'19.606
|0.856
|6
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'19.622
|0.872
|7
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'19.710
|0.960
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'19.841
|1.091
|9
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|30
|1'20.348
|1.598
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|27
|1'20.377
|1.627
|11
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'20.383
|1.633
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'20.414
|1.664
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'20.456
|1.706
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'20.695
|1.945
|15
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'20.810
|2.060
|16
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|28
|1'20.834
|2.084
|17
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|24
|1'20.921
|2.171
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|25
|1'21.027
|2.277
|19
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'21.179
|2.429
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|27
|1'21.413
|2.663
|VIEW FULL RESULTS
FP2时间榜：
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'18.445
|2
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'18.662
|0.217
|3
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'18.676
|0.231
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'18.728
|0.283
|5
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'18.872
|0.427
|6
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|30
|1'19.049
|0.604
|7
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1'19.253
|0.808
|8
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'19.355
|0.910
|9
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|28
|1'19.397
|0.952
|10
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'19.411
|0.966
|11
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'19.547
|1.102
|12
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'19.605
|1.160
|13
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|27
|1'19.614
|1.169
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1'19.702
|1.257
|15
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'19.730
|1.285
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|29
|1'19.818
|1.373
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|28
|1'19.985
|1.540
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|30
|1'20.488
|2.043
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|1'20.521
|2.076
|20
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|20
|1'20.615
|2.170
|VIEW FULL RESULTS
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