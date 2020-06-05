匈牙利大奖赛合约延长至2027年

在2020年赛历因新冠肺炎疫情而重新安排之后，匈牙利将在7月19日举行第三轮比赛。而作为在亨格罗林赛道“闭门”比赛谈判的一部分，双方达成了一项协议，将现有的合同延长一年。

早在2016年时，一份将匈牙利大奖赛保留至2026年的长期协议就已经签署。但是现在合约条款已经进行了修改，不仅将其延长一年，而且降低了每年承办费的上涨幅度，并同意大幅度降低今年的办赛费。

亨格罗林体育（Hungaroring Sport）首席执行官Zsolt Gyulay表示：“我们一直与自由传媒就如何弥补损失的利润进行沟通，因为在闭门办赛的筹备成本不会降低。

“即使在这个充满挑战的时期，我们在商讨中尽了最大努力，为匈牙利和这项运动达成了良好的协议。我们不能说出确切的数字，但是版权费只是公开办赛时支付费用的一小部分。

“此外，我们已经延长了合同期限，因此现在有效期至2027年，而不是2026年。每年版权费的上调数目也已经降低，因此我们为国家节省了数十亿福林。

“总而言之，我可以说我们做的是明智的，而且省下了很多钱。”

在匈牙利大奖赛之前，F1将于7月5日和7月12日在奥地利的红牛环“背对背”地举行两场比赛，作为本赛季重新启动计划的一部分。

匈牙利此前是举办多场比赛的选择，但为了确保银石留在赛历上并在8月连办两个周末而被打破。

匈牙利创新与技术部长Laszlo Palkovics表示，该国之前一直愿意举办两场F1比赛，并将竭尽全力确保比赛的顺利进行。

“有几项国际赛事已经不得不取消，但我们不想拿在匈牙利的F1比赛冒险，因此我们在谈判中对所有选择持开放态度，”他说。

“我们与F1首席执行官切斯·凯利交换了许多电子邮件，并给了他一些让‘关门比赛’更加精彩的贴士。他们已经接受了其中一些。

“在磋商中也出现过组织两场比赛的选择，但幸运的是，其他国家的疫情也有所改善，而（F1）权利拥有者希望在尽可能多的地方进行比赛。

“我们曾向凯利先生保证，我们会尽一切办法帮助F1家庭安全地抵达我们的国家，无论是陆路还是坐飞机。”