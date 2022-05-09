莱克勒克希望升级能助法拉利在西班牙进步

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身为积分榜的领跑者，莱克勒克在第一阶段便丢掉了头名位置。虽然比赛尾声安全车进站后，摩纳哥小将又做了最后尝试，但终究未能从红牛小将手中夺回领先。

这也是继伊莫拉后，荷兰人连续赢得的第二场胜利，且在速度方面再次占据优势。对此，莱克勒克也深谙法拉利是时候需要取得一些进步了。

到目前为止，意大利车队还没有对赛车进行任何重大升级，但车队已经谈到了如何通过即将到来的发展来帮助实现这一目标。

在迈阿密比赛后，莱克勒克表示：“我们需要不断推进。全年的升级都非常重要。我希望现在我们从下一场比赛开始向前迈进一步。但这个赛季从一开始就很剑拔弩张。”

莱克勒克表示，自己想要赢得比赛的希望在第一阶段就破灭了，原因是他使用中性胎的速度不积维斯塔潘。

虽然第二节所用的硬胎更适合法拉利F1-75赛车，但其速度依旧不够强劲，不足以帮助莱克勒克重新夺回领头羊位置。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“我们在使用中性胎时遇到了大麻烦，特别是在第一节，我们在那时被超越了，”摩纳哥小将表示。“从那一刻起，这让我们的比赛变得更加困难。但换上硬胎后，我们变得非常有竞争力。在接近终点时，某一刻我甚至觉得我可以追上马克斯。周日他们（红牛）在速度上具有优势。但这很有意思，能再次见到这么多车迷真是太惊喜了。是的，我一直在说，看台上有这么多法拉利车迷真是棒极了。”

维斯塔潘的胜利也令他在积分榜上与莱克勒克的差距被缩小至19分。

翻译/小飞侠