洛森原本“不乐意”2024年做回替补车手

洛森在赞德弗尔特赛事期间受到征召，顶替受伤的丹尼尔·里卡多，直至本周末的日本大奖赛。在荷兰临时得到召唤后，这位新西兰车手循序渐进，给红牛高层留下深刻印象。新加坡大奖赛中，他取得了第九名的突破性成绩，并且进入了Q3。

因为洛森最近的状态，红牛原本需要在他、角田裕毅和里卡多之间做出选择来确定AlphaTauri明年的两个席位，尽管普遍认为角田和里卡多保留席位的可能性最大。

本周四时，洛森承认在尝到驾驶F1的甜头后，如果再做回对替补车手会让他感到失望。

“我不乐意回到替补车手的位置，但很明显，我知道进入F1有多难。我明白，有时候真的很困难。所以该发生的总会发生，但这些事情我还没有考虑太多，我只是想充分利用这次机会，”新西兰人表示。

但是就在周六排位赛前，AlphaTauri宣布2024年维持角田和里卡多的阵容，而洛森将为红牛旗下两支车队担任替补。

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

由于里卡多很有可能在下一场卡塔尔站中复出，洛森表示，他现在只能专注于日本的比赛。

"老实说，我们没有太多时间讨论未来。"他补充道。"现在所发生的都还比较积极，但我想对我来说，现在要做的就是专心比赛，继续努力，直到事情明朗化，直到丹尼尔回来，我的机会也就结束了。”

"There's just more with more time in the car, but for the nature of the situation, for how I've come into it, I think we've done well," he explained.

"所以，基本上就是把工作做好，继续做同样的事情。很明显，我想参加F1。现在我有了这个机会，我想尽我所能证明我可以留在这里。但所有的这些讨论，都将发生在本周末之后。”

劳森补充说，考虑到自己的准备不足，他对自己的表现满意，但他认为AlphaTauri还有更多东西可以挖掘。

"驾驶的时间越长，就会有越多的收获，但就目前的情况而言，就我的经验而言，我认为我们已经做得很好了，”他解释说。

"我的对手在本赛季已经参加了 11到12 场比赛，所以我肯定是追逐者。每周，我都会对这辆车更加熟悉，所以希望我在本周末的比赛中会感觉更加得心应手。与我驾驶过的其他赛车相比，适应F1需要更多的时间"。

翻译/Chole