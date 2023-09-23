洛森原本“不乐意”2024年做回替补车手
AlphaTauri替补车手廉姆·洛在红牛公布姊妹车队2024年车手阵容之前曾表示，他"不乐意"再做回替补车手。
洛森在赞德弗尔特赛事期间受到征召，顶替受伤的丹尼尔·里卡多，直至本周末的日本大奖赛。在荷兰临时得到召唤后，这位新西兰车手循序渐进，给红牛高层留下深刻印象。新加坡大奖赛中，他取得了第九名的突破性成绩，并且进入了Q3。
因为洛森最近的状态，红牛原本需要在他、角田裕毅和里卡多之间做出选择来确定AlphaTauri明年的两个席位，尽管普遍认为角田和里卡多保留席位的可能性最大。
本周四时，洛森承认在尝到驾驶F1的甜头后，如果再做回对替补车手会让他感到失望。
“我不乐意回到替补车手的位置，但很明显，我知道进入F1有多难。我明白，有时候真的很困难。所以该发生的总会发生，但这些事情我还没有考虑太多，我只是想充分利用这次机会，”新西兰人表示。
但是就在周六排位赛前，AlphaTauri宣布2024年维持角田和里卡多的阵容，而洛森将为红牛旗下两支车队担任替补。
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
由于里卡多很有可能在下一场卡塔尔站中复出，洛森表示，他现在只能专注于日本的比赛。
"老实说，我们没有太多时间讨论未来。"他补充道。"现在所发生的都还比较积极，但我想对我来说，现在要做的就是专心比赛，继续努力，直到事情明朗化，直到丹尼尔回来，我的机会也就结束了。”
"There's just more with more time in the car, but for the nature of the situation, for how I've come into it, I think we've done well," he explained.
"所以，基本上就是把工作做好，继续做同样的事情。很明显，我想参加F1。现在我有了这个机会，我想尽我所能证明我可以留在这里。但所有的这些讨论，都将发生在本周末之后。”
劳森补充说，考虑到自己的准备不足，他对自己的表现满意，但他认为AlphaTauri还有更多东西可以挖掘。
"驾驶的时间越长，就会有越多的收获，但就目前的情况而言，就我的经验而言，我认为我们已经做得很好了，”他解释说。
"我的对手在本赛季已经参加了 11到12 场比赛，所以我肯定是追逐者。每周，我都会对这辆车更加熟悉，所以希望我在本周末的比赛中会感觉更加得心应手。与我驾驶过的其他赛车相比，适应F1需要更多的时间"。
翻译/Chole
Related video
Latest news
日本大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，红牛加冕“六冠王”
日本大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，红牛加冕“六冠王” 日本大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，红牛加冕“六冠王”
彪马为何踊跃参与《GT赛车：极速狂飙》电影？
彪马为何踊跃参与《GT赛车：极速狂飙》电影？ 彪马为何踊跃参与《GT赛车：极速狂飙》电影？
洛森原本“不乐意”2024年做回替补车手
洛森原本“不乐意”2024年做回替补车手 洛森原本“不乐意”2024年做回替补车手
维特尔：意识到F1世界的渺小后不后悔退役
维特尔：意识到F1世界的渺小后不后悔退役 维特尔：意识到F1世界的渺小后不后悔退役
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.