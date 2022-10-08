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Formula 1 新闻

加斯利2023年加入Alpine，德弗瑞斯搭档角田裕毅

Alpine F1车队宣布皮埃尔·加斯利将在2023赛季加盟，与埃斯特班·奥康组成全法国阵容，同时尼克·德弗瑞斯将在明年为AlphaTauri出战。

加斯利2023年加入Alpine，德弗瑞斯搭档角田裕毅
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Alpine与加斯利签订了多年合约。现年26岁的他在2016年赢得GP2年度冠军之后，从2017年开始代表当时的Toro Rosso比赛。他曾在2019年短暂地被提拔到红牛，成为马克斯·维斯塔潘的队友，但是紧紧半个赛季后，就因为表现没有达到车队期望而被送回了“二队”。

不过自那以后，加斯利找回了自我，并且在2020年意大利大奖赛中，大叫更名为AlphaTauri的车队一举夺下个人第一个大奖赛胜利。然而，尽管法国人的表现受到认可，但是由于红牛在今年摩纳哥大奖赛前，已经与塞尔吉奥·佩雷兹续约至2024赛季，加斯利没有等来重回“一队”的机会。而在没有其他选项的情况下，他原先同意明年继续效力AlphaTauri。

但是随着夏休期前，费尔南多·阿隆索决定离开Alpine，明年投奔阿斯顿·马丁，法国车队的2023年阵容出现了席位空缺。鉴于其制造商车队的身份，以及竞争力在AlphaTauri之上，对加斯利无疑是更好的选择。而这也意味着他将摆脱与红牛的关系。

“我十分高兴加入Alpine家族，并且开始我F1生涯的新篇章，”加斯利表示。“代表有法国根基的车队比赛是非常特殊的。经过两年来与他们的较量，我了解Alpine的实力，而且很明显，他们的进展和雄心壮志令人佩服。”

“我想感谢红牛，因为这标志着我们一起走过的九年旅程的结束。感谢他们的信任和支持，让我们成为了F1车手，而过去几年里我们与AlphaTauri一起取得的成绩非常特别。展望未来，我想最大限度地利用所有我争夺领奖台的经验，最终为Alpine在未来争夺锦标赛冠军做出贡献。”

加斯利与奥康合作，意味着2023赛季将是F1从1995年至今第一次在发车区上有两名法国车手共同效力同一支车队。

Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, and Pierre Gasly, AlphaTauri, in the drivers parade

Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, and Pierre Gasly, AlphaTauri, in the drivers parade

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

自从2021年雷诺集团重新部署Alpine作为主推赛车品牌，替换雷诺的名字参加F1后，提出了“100场内”冲击世界冠军的志向。明年将是Alpine参加的第三个赛季。上赛季，奥康在匈牙利赢得了个人以及法国制造商2016年重回F1的第一场胜利，领队奥马尔·萨弗诺尔认为这是车队雄心壮志的最好表现。

“他是F1业内公认的天才车手，我们期待充分利用这个条件，”Alpine领队说到。“我们车队对接下来的赛季有几个目标，我坚决相信我们的车手阵容是我们车队雄心壮志的最好证明。我相信皮埃尔和加斯利能够一起鼓励车队为了这些目标继续进步。”

值得一提得的是，今年加斯利与奥康同为26岁，而且俩人都来自法国南部的诺曼底，而Alpine也诞生于此。

雷诺集团首席执行官卢卡·德梅奥说到：“我们很高兴从2023年起展示一个全法国车手阵容。我们的根基在法国，Alpine诞生于诺曼底，所以真是机缘巧合。俩人将带动车队和集团前进，而且我希望我们能够成为法国骄傲的象征。”

此前红牛表示只有在确认接替者的情况下，才会放走加斯利。虽然奥地利阵营为科尔顿·赫塔申请“超级驾照”的努力以失败告终，但今年的梅赛德斯替补车手、2020-21赛季FE世界冠军尼克·德弗瑞斯成功以其出色的首秀表现，为自己赢得了AlphaTauri的2023赛季比赛合约，将与角田裕毅搭档。

Nyck de Vries, Williams

Nyck de Vries, Williams

Photo by: Williams

德弗瑞斯曾在自己的卡丁车生涯阶段就被迈凯伦看中，并且在成为卡丁车世界冠军的过程中长期得到了来自沃金的支持。但是，2018年他在F2赛季中失望而归，屈居2019年同时晋升F1的乔治·拉塞尔、兰多·诺里斯和亚历山大·阿尔本之后名列年度第四，便与迈凯伦结束了关系。

不过，荷兰人在2019年重整旗鼓，一举夺下F2年度冠军后加入了梅赛德斯体系。2020年他代表德国制造商参加FE并且荣获历史首个电动方程式车手世界冠军头衔，并且在两个赛季中帮助车队取得总冠军。不仅如此，他还在耐力赛LMP2组积累经验，包括参加勒芒24小时。

今年，德弗瑞斯依靠着与梅赛德斯的关系，先后为德国车队自己的车队、威廉姆斯、阿斯顿·马丁参加了三次自由练习。事实上在蒙扎顶替阿尔本参赛之前，他已经成为多支车队下赛季车手的候选者。而且，他也参与了Alpine在布达佩斯组织的2021年赛车测试，进一步积累了驾驶里程。

“能够在2023年加入AlphaTauri让我感到非常兴奋，"德弗瑞斯说，"我想感谢红牛和车队给我参加F1的机会。在F2之后，我走上了一条略有不同的赛车运动之路，但F1一直是我的梦想，能够实现它让我非常感恩。今年我有很多机会体验2022年赛车，我认为这为我在即将到来的赛季中打下不错基础，希望这能帮助我为即将到来的事情做好准备。”

“我参加卡丁车赛的大部分青少年时期是在意大利度过的。我在那里一直有家的感觉，所以对我来说，加入一支已经有真正家庭感觉的意大利车队非常不错。我期待着与大家见面，在下个赛季前开始建立我们的关系。”

随着Alpine和AlphaTauri的第二个席位被锁定，2023赛季只剩下哈斯和威廉姆斯各有一个席位尚待确认。

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