加斯利2023年加入Alpine，德弗瑞斯搭档角田裕毅

Alpine与加斯利签订了多年合约。现年26岁的他在2016年赢得GP2年度冠军之后,从2017年开始代表当时的Toro Rosso比赛。他曾在2019年短暂地被提拔到红牛,成为马克斯·维斯塔潘的队友,但是紧紧半个赛季后,就因为表现没有达到车队期望而被送回了“二队”。

不过自那以后,加斯利找回了自我,并且在2020年意大利大奖赛中,大叫更名为AlphaTauri的车队一举夺下个人第一个大奖赛胜利。然而,尽管法国人的表现受到认可,但是由于红牛在今年摩纳哥大奖赛前,已经与塞尔吉奥·佩雷兹续约至2024赛季,加斯利没有等来重回“一队”的机会。而在没有其他选项的情况下,他原先同意明年继续效力AlphaTauri。

但是随着夏休期前,费尔南多·阿隆索决定离开Alpine,明年投奔阿斯顿·马丁,法国车队的2023年阵容出现了席位空缺。鉴于其制造商车队的身份,以及竞争力在AlphaTauri之上,对加斯利无疑是更好的选择。而这也意味着他将摆脱与红牛的关系。

“我十分高兴加入Alpine家族,并且开始我F1生涯的新篇章,”加斯利表示。“代表有法国根基的车队比赛是非常特殊的。经过两年来与他们的较量,我了解Alpine的实力,而且很明显,他们的进展和雄心壮志令人佩服。”

“我想感谢红牛,因为这标志着我们一起走过的九年旅程的结束。感谢他们的信任和支持,让我们成为了F1车手,而过去几年里我们与AlphaTauri一起取得的成绩非常特别。展望未来,我想最大限度地利用所有我争夺领奖台的经验,最终为Alpine在未来争夺锦标赛冠军做出贡献。”

加斯利与奥康合作,意味着2023赛季将是F1从1995年至今第一次在发车区上有两名法国车手共同效力同一支车队。

Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, and Pierre Gasly, AlphaTauri, in the drivers parade

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images