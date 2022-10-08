加斯利2023年加入Alpine，德弗瑞斯搭档角田裕毅

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Alpine与加斯利签订了多年合约。现年26岁的他在2016年赢得GP2年度冠军之后，从2017年开始代表当时的Toro Rosso比赛。他曾在2019年短暂地被提拔到红牛，成为马克斯·维斯塔潘的队友，但是紧紧半个赛季后，就因为表现没有达到车队期望而被送回了“二队”。

不过自那以后，加斯利找回了自我，并且在2020年意大利大奖赛中，大叫更名为AlphaTauri的车队一举夺下个人第一个大奖赛胜利。然而，尽管法国人的表现受到认可，但是由于红牛在今年摩纳哥大奖赛前，已经与塞尔吉奥·佩雷兹续约至2024赛季，加斯利没有等来重回“一队”的机会。而在没有其他选项的情况下，他原先同意明年继续效力AlphaTauri。

但是随着夏休期前，费尔南多·阿隆索决定离开Alpine，明年投奔阿斯顿·马丁，法国车队的2023年阵容出现了席位空缺。鉴于其制造商车队的身份，以及竞争力在AlphaTauri之上，对加斯利无疑是更好的选择。而这也意味着他将摆脱与红牛的关系。

“我十分高兴加入Alpine家族，并且开始我F1生涯的新篇章，”加斯利表示。“代表有法国根基的车队比赛是非常特殊的。经过两年来与他们的较量，我了解Alpine的实力，而且很明显，他们的进展和雄心壮志令人佩服。”

“我想感谢红牛，因为这标志着我们一起走过的九年旅程的结束。感谢他们的信任和支持，让我们成为了F1车手，而过去几年里我们与AlphaTauri一起取得的成绩非常特别。展望未来，我想最大限度地利用所有我争夺领奖台的经验，最终为Alpine在未来争夺锦标赛冠军做出贡献。”

加斯利与奥康合作，意味着2023赛季将是F1从1995年至今第一次在发车区上有两名法国车手共同效力同一支车队。

Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, and Pierre Gasly, AlphaTauri, in the drivers parade Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

自从2021年雷诺集团重新部署Alpine作为主推赛车品牌，替换雷诺的名字参加F1后，提出了“100场内”冲击世界冠军的志向。明年将是Alpine参加的第三个赛季。上赛季，奥康在匈牙利赢得了个人以及法国制造商2016年重回F1的第一场胜利，领队奥马尔·萨弗诺尔认为这是车队雄心壮志的最好表现。

“他是F1业内公认的天才车手，我们期待充分利用这个条件，”Alpine领队说到。“我们车队对接下来的赛季有几个目标，我坚决相信我们的车手阵容是我们车队雄心壮志的最好证明。我相信皮埃尔和加斯利能够一起鼓励车队为了这些目标继续进步。”

值得一提得的是，今年加斯利与奥康同为26岁，而且俩人都来自法国南部的诺曼底，而Alpine也诞生于此。

雷诺集团首席执行官卢卡·德梅奥说到：“我们很高兴从2023年起展示一个全法国车手阵容。我们的根基在法国，Alpine诞生于诺曼底，所以真是机缘巧合。俩人将带动车队和集团前进，而且我希望我们能够成为法国骄傲的象征。”

此前红牛表示只有在确认接替者的情况下，才会放走加斯利。虽然奥地利阵营为科尔顿·赫塔申请“超级驾照”的努力以失败告终，但今年的梅赛德斯替补车手、2020-21赛季FE世界冠军尼克·德弗瑞斯成功以其出色的首秀表现，为自己赢得了AlphaTauri的2023赛季比赛合约，将与角田裕毅搭档。

Nyck de Vries, Williams Photo by: Williams

德弗瑞斯曾在自己的卡丁车生涯阶段就被迈凯伦看中，并且在成为卡丁车世界冠军的过程中长期得到了来自沃金的支持。但是，2018年他在F2赛季中失望而归，屈居2019年同时晋升F1的乔治·拉塞尔、兰多·诺里斯和亚历山大·阿尔本之后名列年度第四，便与迈凯伦结束了关系。

不过，荷兰人在2019年重整旗鼓，一举夺下F2年度冠军后加入了梅赛德斯体系。2020年他代表德国制造商参加FE并且荣获历史首个电动方程式车手世界冠军头衔，并且在两个赛季中帮助车队取得总冠军。不仅如此，他还在耐力赛LMP2组积累经验，包括参加勒芒24小时。

今年，德弗瑞斯依靠着与梅赛德斯的关系，先后为德国车队自己的车队、威廉姆斯、阿斯顿·马丁参加了三次自由练习。事实上在蒙扎顶替阿尔本参赛之前，他已经成为多支车队下赛季车手的候选者。而且，他也参与了Alpine在布达佩斯组织的2021年赛车测试，进一步积累了驾驶里程。

“能够在2023年加入AlphaTauri让我感到非常兴奋，"德弗瑞斯说，"我想感谢红牛和车队给我参加F1的机会。在F2之后，我走上了一条略有不同的赛车运动之路，但F1一直是我的梦想，能够实现它让我非常感恩。今年我有很多机会体验2022年赛车，我认为这为我在即将到来的赛季中打下不错基础，希望这能帮助我为即将到来的事情做好准备。”

“我参加卡丁车赛的大部分青少年时期是在意大利度过的。我在那里一直有家的感觉，所以对我来说，加入一支已经有真正家庭感觉的意大利车队非常不错。我期待着与大家见面，在下个赛季前开始建立我们的关系。”

随着Alpine和AlphaTauri的第二个席位被锁定，2023赛季只剩下哈斯和威廉姆斯各有一个席位尚待确认。