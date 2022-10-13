加斯利：“当机立断”加入Alpine感觉是正确的一步

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Alpine于上周六宣布，身为分站冠军的加斯利已签署一份多年期的协议，将与法国同胞埃斯特班·奥康搭档组成车队明年的全新阵容。

在接受F1的采访时，加斯利表示自己的赛车生涯一直和雷诺“有所联系”，只是并未有过真正的交集。直到费尔南多·阿隆索令的意外离队和奥斯卡·皮亚斯特里的戏剧性合同事件发生后，法国车队才有了明年的席位空缺。

“我与AlphaTauri有2023赛季的合同，但随着一切的发生，我们开始了一些更严肃的对话，”加斯利解释道。

“这并不容易，但综合考量，这显然是我职业生涯中的一次重大转折，也是我必须认真考虑的事情。但我必须承认，我很快就意识到这是正确的决定。很显然，基于我想在F1中取得的成就，这是正确的抉择。”

这也意味着加斯利将与红牛结束长达近十年的合作关系。这一能量饮料巨头给予了法国小将的青年职业生涯巨大的支持，并帮助其成功晋级F1。

根据与红牛的合同，加斯利本应当在2023年继续为其姐妹车队AlphaTauri效力。而如今与法国车队达成协议意味着法国小将将提前一年获得自由。这也为AlphaTauri车队签下加斯利的替代者、2019年的F2冠军尼克·德弗瑞斯铺平了道路。意大利车队在周六上午日本大奖赛的最后一次练习之前宣布了这一消息。

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri 1 / 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

在数据统计上，加斯利已成为AlphaTauri车队历史上最成功的车手（包括其前身Toro Rosso）。他在2020年的意大利大奖赛上斩获了车队的第二个F1分站冠军，并在2019年的英特拉格斯和去年的巴库两度登上领奖台。

对此加斯利表示，他非常感谢红牛领队克里斯蒂安·霍纳、车队顾问赫尔穆特·马尔科博士以及AlphaTauri领队弗兰兹·托斯特对于Alpine给予自己机会的理解，而非阻挠他在2023年离开。

“他们马上就明白了这对我来说是一个机会，也明白我想开始新事业的渴望，以及我想在发车区前列战斗的意愿，” 加斯利如是说。

“他们很快就理解了这一点，尤其是赫尔穆特和克里斯蒂安。我和赫尔穆特谈了很久。弗兰兹得知这个消息后，我看到了他眼中的泪水，因为我们显然有着非常牢固的关系。我们一直合作得非常好。因此，这是一件已经与各方讨论过的事情，对一些人来说，这比对其他人来说更难。但最终，他们都明白这对我来说是一个多么好的机会，并努力让它成为现实。对此我非常感激。”

加斯利希望自己在红牛的经验能对Alpine有所帮助，并为新东家带来F1冠军车队的运营经验。

“我见到过塞巴斯蒂安·维特尔身为世界冠军，与红牛一起共事，也见到过丹尼尔（里卡多），见到过马克斯（维斯塔潘）工作，”加斯利说道。

“在过去的10年里，我大概花了200到250天的时间在模拟器里，和红牛的工程师们一起工作，在工厂里，观察一支世界冠军车队是如何工作的。我要用我所有的经验，以最好的方式帮助Alpine在接下来的几年里冲到发车区前列。”

“这不是一个一夜之间就能做出的决定。我和红牛一起经历过很多事。但到了某个时候，在我职业生涯的这个阶段，我需要看看在F1中实现我个人目标的最佳机会是什么，以及如何在F1中实现我的个人抱负。我必须斩钉截铁地说，对我来说，这绝对是正确的一步。”

翻译/小飞侠