加斯利：荷兰领奖台显示Alpine在高层震荡后一路“正确的方向”

法国车手加斯利在赞德弗尔特一场混乱的雨战中位列第四，但因为塞尔吉奥·佩雷兹在维修区超速被罚，使他升至第三名。加斯利在比利时冲刺赛中也获得了第三名，使得Alpine车队连续两次登上领奖台。

这一系列令人瞩目的成绩，正是在原领队奥马尔·萨弗诺尔和原竞赛总监阿兰·佩尔梅恩（一位在恩斯通工作了 34 年的老员工）因为在车队发展方向上与母公司雷诺的高层产生分歧而两方分道扬镳，原首席技术官帕特·弗莱也将加盟威廉姆斯之后，立即取得。

此外，Alpine车队CEO劳伦特·罗西也被调到了"特别项目"，国际汽联前雇员布鲁诺·法明则接管了赛车业务，同时也将继续领导位于维里的 F1 引擎项目。

加斯利认为，他仅次于费尔南多·阿隆索和冠军马克斯·维斯塔潘的领奖台成绩，再次证明Alpine正朝着 “正确的方向”前进。

在接受法国广播公司Canal+采访时，他说："我们需要继续努力，在年底前不断改进赛车。我很高兴能看到车队内部的一切都步入正轨，我们正在学习如何更好地合作。我们正朝着正确的方向前进，今天再次证明了这一点。”

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alpine

加斯利从第12位发车，能取得这样的好成绩在预料之中，因为发车时下起了雨，法国人在第一圈结束时就做出回应，进站换半雨胎，而大多数车手直到第二圈结束才进站换胎，用了更长时间。

加斯利补充说，他"立刻明白"了比赛中第一片乌云所带来的利害关系，而刺第二波大雨则导致了长达43分钟的红旗。我们必须做出极其重要的决定。”

"到了第一圈的最后一个弯道，我立即意识到我们有一个很好的机会，所以我要求车队立即进站，结果也得到了回报。而且我们的赛车今天工作得很好，我能与法拉利赛车缠斗，并且紧跟阿隆索。”

他补充说："发生了很多事情，但必须保持冷静。我对车队的工作和取得的成绩感到非常满意。”

翻译/小飞侠