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加斯利确认2021年留守AlphaTauri

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加斯利确认2021年留守AlphaTauri
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AlphaTauri在本周末的伊莫拉主场比赛前宣布，皮埃尔·加斯利将在2021年继续效力车队，但他的队友人选尚未确定。

加斯利是2020赛季获得过比赛胜利的四位车手之一。他在蒙扎进行的意大利大奖赛中，在安全车引发的乱局过后，以黑马姿态拿到了职业生涯的第一场大奖赛胜利，同时也是13年来第二位代表这支驻扎在费恩萨的车队拿下分站冠军的车手。

凭借着本赛季在AlphaTauri的良好表现，一度有传言红牛会把他重新提吧回到“一队”。尽管红牛领队克里斯蒂安·霍纳在蒙扎的比赛后排出了可能性，但是当前亚历山大·阿尔本交出的成绩单并不能让车队满意。这两位去年夏天交换位子的车手，目前在车手年度积分榜上分列第八九位，而在穆杰罗登上领奖台的泰国车手仅仅领先一分。

不过，本周末的艾米利亚-罗马涅大奖赛前，AlphaTauri宣布加斯利将会在明年留在费恩萨。

“我对下赛季继续与AlphaTauri比赛感到极其高兴，”加斯利表示。“今年进行得非常好，我们在赛道上取得了车队历史上最成功的赛季。我感觉我们有非常强的纽带，我们成功把握住了我们迎来的每个机会，而最好的机会就是在意大利大奖赛上。”

“在蒙扎取得我的第一场F1比赛胜利，对我是非常特殊的时刻，而为车队拿到历史上第二场胜利更是锦上添花。我对此感到骄傲。我会尽最大的努力鞭笞车队，尽我所能地担起带领车队前进的责任。”

2017赛季末，加斯利就在当时的ToroRosso完成了F1首秀，随后在2018年迎来第一个完整的赛季。事实上，自从去年夏休期后被红牛下放回到“二队”，法国人逐渐告别了上半赛季的挣扎，在英特拉格斯第一次登上领奖台。

AlphaTauri领队弗朗茨·托斯特为加斯利的留任感到“高兴”。他认为年轻的法国车手“证明了高度有竞争力，通过他优秀的比赛技巧、在每场比赛里榨取赛车的潜力和给工程师有价值的反馈”。并且，托斯特还指出自己的车手“在心理上非常强大，他总是有动力；当他定下目标，他就使出全力来实现”。

当前AlphaTauri的另一个2021年席位仍然扑朔迷离。红牛正在评估是否让阿尔本明年继续为其比赛。如果最终奥地利车队决定启用体系之外的车手与马克斯·维斯塔潘搭档，泰国人或许将回到“二队”并且与加斯利正面过招。

此外，虽然两支红牛车队的引擎供应商本田将在2021年后退出F1，但是日本制造商支持的角田裕毅已经在今年的F2赛季里证明了自己——他基本确定将在今年晚些时候参加周五练习以及阿布扎比测试，被认为是该席位的有力竞争者。

在此情况下， 现任车手丹尼尔·科维亚特留队的前景被十分不看好。俄罗斯人本赛季完全处于加斯利的阴影下，仅仅获得了14个积分，相差队友49分之多。

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Author Frankie Mao

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