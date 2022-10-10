加斯利痛批牵引车操作“不可接受”且“不尊重比安奇”
皮埃尔·加斯利表示他在日本大奖赛开场阶段与死亡只有“两米之远”，严肃地指出比赛控制中心在大雨中派出牵引车辆是车手们不可接受的举动，而且是对已经去世的朱尔斯·比安奇的不尊重。
日本大奖赛因为开场圈的事故及雨势过大而在第三圈被红旗暂停。在漫长的等待期间，焦点落在了当赛道上还有赛车时，牵引车就出场对卡洛斯·塞恩斯撞车的现场进行清理工作。
从维修区发车的加斯利在第一圈因撞上广告牌碎片后，不得不做一次计划外的进站。当他再次重返赛道时，前方赛车已经在安全车后排队，而红旗也在他试图快速赶上大部队时出现。他以200公里/小时的速度来到12号弯时，看到了赛道左侧正在作业的牵引车。
国际汽联对于加斯利的超速进行了处罚，在原来的比赛成绩上加时20秒并且扣除驾照分一分。法国车手事后在个人社交媒体上做出了澄清，他受罚是因为在经过14和15号弯时“减速不够”，而不是牵引车所在的12号弯。同时，在他接近12号弯时，他遵守了赛会给出的“增量时间”，但是“红旗信号对我出现得太迟，来不及安全地做出反应/刹车，牵引车和赛道抢险员正在赛车线上”。
比赛暂停期间，更多车手对牵引车出现在赛道上一事做出了反应。车载显示塞巴斯蒂安·维特尔向阿斯顿·马丁工程师报告看到牵引车时，车队并不知情。而兰多·诺里斯更是在等待比赛恢复的间歇期，在社交媒体上表达了个人的强烈观点。
迈凯伦车手写到：“XXX这是怎么发生的 几年前我们在这样的情况下失去了一条生命。我们拿我们的生命冒险，特别在像这样的情况下。我们想要比赛。但这个……不能接受。”
Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, sprints down the pit lane
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
比赛结束后，加斯利详细解释了自己直到最后时刻（因为大雨中能见度非常低）才看到牵引车，当时只有两米的距离。
“我试着避免以一种不稳定的方式减速，因为如果我猛踩刹车，我可能会失去对赛车的控制，最后撞上吊车，”法国人说到。“今天我离去世只差两米，作为一名赛车手，这是不能接受的。”
在红旗下回到维修区后，AlphaTauri车手前往比赛控制中心找到了赛事总监艾德瓦尔多·弗雷塔斯。尽管他没有透露双方具体的交谈内容，但他对所有的操作感到不理解，因为当安全车出动后，车手们不得不一心多用，在设法保持轮胎温度的同时，与工程师沟通并对赛车进行设置调整，而当时赛道几乎无法看清。
“（事发）一分钟后我们都在维修区。拿我的生命冒险了一分钟，我不认为这是能够接受的。我们有增量单圈时间，有某种我们在安全车下遵守的程序，我遵守了它，然后有一辆吊车在赛车线上。”
不尊重比安奇
国际汽联已经表示将对这次牵引车的事件展开调查。根据《国际竞赛守则》附录H第2.6.1条：未经比赛控制中心允许，赛道抢险员或车辆不得进入赛道。”
八年前就是在铃鹿的大雨中，法国人的赛车失控后冲出赛道并且撞上了牵引车底部，造成了最终导致他去世的伤害。
正是那次悲剧性的事件后，国际汽联出台了虚拟安全车规则，用来控制赛车在安全车期间的速度。但即便如此，2020年摩纳哥大奖赛期间，也发生了一名抢险人员出现在赛道上，几乎被塞尔吉奥·佩雷兹撞到。
加斯利认为国际汽联在铃鹿的举动，是对朱尔斯·比安奇的不敬。他继续说到：“八年前我们在类似的情况下失去了朱尔斯，当时一辆吊车在沙石区。我不理解为什么八年后，在类似的情况下，我们还能看到吊车（在赛道上）。它甚至不是在沙石区，而是在赛车线上。”
“这是对朱尔斯、他的家人和他的挚爱，或者我们所有人的不尊重。那是一次触目惊心的事故。那一天我们洗去了教训，我们不想再在这种情况下看到牵引车。”
“如果我像一圈之前卡洛斯（塞恩斯）那样对赛车失去控制，我当时的速度有200公里/小时，但甚至在100公里/小时，那是一辆12顿重的牵引车。如果我撞上去，我现在已经死了。代表我们所有车手，我希望这是最后一次我们见到吊车。”
“我们都深受朱尔斯的意外之苦。如果我们可以倒回去并且改变那天的情况，他仍然会在这里。对于未来，我想要的是我所有的同行都能安全——在F1以及在青年赛事里。希望我们最终能从这次的情况重吸取教训。”
日本大奖赛后，多名车手明确表示将与国际汽联进行对话，因为这事关赛道上所有人的安全。GPDA干事乔治·拉塞尔指出“在我们看来，事情相当简单明了：赛道上不该有牵引车。如果你需要牵引车上赛道，出示红旗。”
Sebastian Vettel, Aston Martin
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
赛前已与国际汽联交流隐患
拉塞尔提到就在来到日本后，车手们向国际汽联提到了新加坡比赛期间，当安全车因为角田裕毅的退赛而出动后，有一辆牵引车出现在正逐渐变干的赛道上，带来了安全隐患。
同样作为GPDA干事的塞巴斯蒂安·维特尔做出了深刻的表态："我认为我们必须明白，今天是那些奇怪的日子之一，事情可能出错，有人可能会付出代价。一名抢险人员、一名赛车内的车手，哪怕是最轻微的伤害也是不必要的。但我们在八年前就发生了惊悚的一幕，所以今天距离事件重演太接近了。”
维特尔在发车阶段一号弯的争夺里赛车打转，然后从赛道上的最后一位重新往前赶。在安全车带领下，他向车队报告他看到牵引车时，车队并不知情。
“我也很害怕，因为我绕过去时的速度足够事情出错，”本赛季结束就将退役的德国人说到。“当你切换到安全车的那一刻，你需要照顾轮胎，给它们预热，你看不到（路况）——你在车载上看到的画面比我们看到的要多。”
“这是不可接受的，我们在简报会中谈到过这一点。当我们在路上时，维修车辆不应该在外面。”
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