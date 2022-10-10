加斯利痛批牵引车操作“不可接受”且“不尊重比安奇”

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日本大奖赛因为开场圈的事故及雨势过大而在第三圈被红旗暂停。在漫长的等待期间，焦点落在了当赛道上还有赛车时，牵引车就出场对卡洛斯·塞恩斯撞车的现场进行清理工作。

从维修区发车的加斯利在第一圈因撞上广告牌碎片后，不得不做一次计划外的进站。当他再次重返赛道时，前方赛车已经在安全车后排队，而红旗也在他试图快速赶上大部队时出现。他以200公里/小时的速度来到12号弯时，看到了赛道左侧正在作业的牵引车。

国际汽联对于加斯利的超速进行了处罚，在原来的比赛成绩上加时20秒并且扣除驾照分一分。法国车手事后在个人社交媒体上做出了澄清，他受罚是因为在经过14和15号弯时“减速不够”，而不是牵引车所在的12号弯。同时，在他接近12号弯时，他遵守了赛会给出的“增量时间”，但是“红旗信号对我出现得太迟，来不及安全地做出反应/刹车，牵引车和赛道抢险员正在赛车线上”。

比赛暂停期间，更多车手对牵引车出现在赛道上一事做出了反应。车载显示塞巴斯蒂安·维特尔向阿斯顿·马丁工程师报告看到牵引车时，车队并不知情。而兰多·诺里斯更是在等待比赛恢复的间歇期，在社交媒体上表达了个人的强烈观点。

迈凯伦车手写到：“XXX这是怎么发生的 几年前我们在这样的情况下失去了一条生命。我们拿我们的生命冒险，特别在像这样的情况下。我们想要比赛。但这个……不能接受。”

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, sprints down the pit lane Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

比赛结束后，加斯利详细解释了自己直到最后时刻（因为大雨中能见度非常低）才看到牵引车，当时只有两米的距离。

“我试着避免以一种不稳定的方式减速，因为如果我猛踩刹车，我可能会失去对赛车的控制，最后撞上吊车，”法国人说到。“今天我离去世只差两米，作为一名赛车手，这是不能接受的。”

在红旗下回到维修区后，AlphaTauri车手前往比赛控制中心找到了赛事总监艾德瓦尔多·弗雷塔斯。尽管他没有透露双方具体的交谈内容，但他对所有的操作感到不理解，因为当安全车出动后，车手们不得不一心多用，在设法保持轮胎温度的同时，与工程师沟通并对赛车进行设置调整，而当时赛道几乎无法看清。

“（事发）一分钟后我们都在维修区。拿我的生命冒险了一分钟，我不认为这是能够接受的。我们有增量单圈时间，有某种我们在安全车下遵守的程序，我遵守了它，然后有一辆吊车在赛车线上。”

不尊重比安奇

国际汽联已经表示将对这次牵引车的事件展开调查。根据《国际竞赛守则》附录H第2.6.1条：未经比赛控制中心允许，赛道抢险员或车辆不得进入赛道。”

八年前就是在铃鹿的大雨中，法国人的赛车失控后冲出赛道并且撞上了牵引车底部，造成了最终导致他去世的伤害。

正是那次悲剧性的事件后，国际汽联出台了虚拟安全车规则，用来控制赛车在安全车期间的速度。但即便如此，2020年摩纳哥大奖赛期间，也发生了一名抢险人员出现在赛道上，几乎被塞尔吉奥·佩雷兹撞到。

加斯利认为国际汽联在铃鹿的举动，是对朱尔斯·比安奇的不敬。他继续说到：“八年前我们在类似的情况下失去了朱尔斯，当时一辆吊车在沙石区。我不理解为什么八年后，在类似的情况下，我们还能看到吊车（在赛道上）。它甚至不是在沙石区，而是在赛车线上。”

“这是对朱尔斯、他的家人和他的挚爱，或者我们所有人的不尊重。那是一次触目惊心的事故。那一天我们洗去了教训，我们不想再在这种情况下看到牵引车。”

“如果我像一圈之前卡洛斯（塞恩斯）那样对赛车失去控制，我当时的速度有200公里/小时，但甚至在100公里/小时，那是一辆12顿重的牵引车。如果我撞上去，我现在已经死了。代表我们所有车手，我希望这是最后一次我们见到吊车。”

“我们都深受朱尔斯的意外之苦。如果我们可以倒回去并且改变那天的情况，他仍然会在这里。对于未来，我想要的是我所有的同行都能安全——在F1以及在青年赛事里。希望我们最终能从这次的情况重吸取教训。”

日本大奖赛后，多名车手明确表示将与国际汽联进行对话，因为这事关赛道上所有人的安全。GPDA干事乔治·拉塞尔指出“在我们看来，事情相当简单明了：赛道上不该有牵引车。如果你需要牵引车上赛道，出示红旗。”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

赛前已与国际汽联交流隐患

拉塞尔提到就在来到日本后，车手们向国际汽联提到了新加坡比赛期间，当安全车因为角田裕毅的退赛而出动后，有一辆牵引车出现在正逐渐变干的赛道上，带来了安全隐患。

同样作为GPDA干事的塞巴斯蒂安·维特尔做出了深刻的表态："我认为我们必须明白，今天是那些奇怪的日子之一，事情可能出错，有人可能会付出代价。一名抢险人员、一名赛车内的车手，哪怕是最轻微的伤害也是不必要的。但我们在八年前就发生了惊悚的一幕，所以今天距离事件重演太接近了。”

维特尔在发车阶段一号弯的争夺里赛车打转，然后从赛道上的最后一位重新往前赶。在安全车带领下，他向车队报告他看到牵引车时，车队并不知情。

“我也很害怕，因为我绕过去时的速度足够事情出错，”本赛季结束就将退役的德国人说到。“当你切换到安全车的那一刻，你需要照顾轮胎，给它们预热，你看不到（路况）——你在车载上看到的画面比我们看到的要多。”

“这是不可接受的，我们在简报会中谈到过这一点。当我们在路上时，维修车辆不应该在外面。”