加斯利：汉密尔顿是当今“最优秀的车手”

24岁的加斯利参加了两个赛季F1。去年，他在两支红牛车队度过了一个跌宕起伏的赛季，从赛季初被提拔到红牛，到夏休期后被下放回到“二队”。然而，他在收官阶段的巴西大奖赛上，第一次登上领奖台。

自从澳大利亚大奖赛取消之后，加斯利就一直在迪拜。近日，当被问及他认为谁是在世的最优秀赛车手时，这位法国人表示，六届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿表现的持续性让他脱颖而出。

“这是很难回答的问题，我不认识所有人，”这位最后一届GP2年度冠军得主做客《非广播节目的广播节目》时说道。

“我只认识同我比赛过的人，我对一些人评价很高，包括初级赛事中我比赛过的车手，很多人都很厉害。我认为赛事类别不同，比如拉力就很不同。F1车手会去到拉力赛，与难与最强的车手对抗。反过来也是如此。我认为很难说哪个人比别人都好。”

“我认为现在刘易斯有着最好的综合条件，也是最好的车手。他拥有最好的赛车。而过去几年都是如此：他在这个水平上保持了很多年。那展示了他的才能和经验。我确定他是现在最好的车手。”

去年圣保罗比赛的最后一圈，加斯利以几乎只有半辆车身长度的优势，顶住了汉密尔顿的攻势，获得了救赎性的第二名。今年，他继续效力红牛的“梯队”车队——更名后的AlphaTauri。

“塞巴斯蒂安·奥吉尔和塞巴斯蒂安·勒布是最优秀的，”法国人向节目主持人Chris Medland表示，“我是法国人，可能有人觉得有倾向。”

“去年法国大奖赛期间，我坐过奥吉尔的车。他们的WRC赛车真的不可思议。我认为他们很厉害。但同时，让他们驾驶F1赛车的话，我就要重新考虑了。因为类别不同。”

“我认为你不能说谁比别人都好。但如果一定要说一个人，我只能说是刘易斯。”

加斯利在这集广播节目中表示，他会在接下来两周时间里回到欧洲。