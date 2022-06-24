加斯利正式确认2023年继续为AlphaTauri比赛

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加斯利与AlphaTauri原有的合约将在明年年底到期。然而，红牛与塞尔吉奥·佩雷兹延长两年合作，意味着法国人无论如何不能在2023赛季重回“一队”，这也让人猜测他是否会选择提前结束在红牛的生涯。

不过，AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特在上周末加拿大大奖赛期间，公开披露加斯利明年“100%确认”留在车队。虽然他没有透露更多，但表示“有一份有效的合同”。

本周末F1休战，意大利车队就加斯利2023赛季留队一事发表了官方声明。车队写道：“这位26岁的法国车手自2017年就与我们一起，这种连续性是巨大的财务，因为他与他的工程师小组和车队里每个人有着良好的工作关系。”

“皮埃尔是公认的比赛优胜者，迄今有三个领奖台成绩和三个比赛最快圈，他在F1里总共获得了325分。他强劲的排位赛表现也为他获得了赞誉。”

2017年，加斯利在当时名为”Toro Rosso”的红牛姊妹车队开始了F1生涯。他曾在2019年上半赛季被提拔到红牛，但是因为前12场比赛里的表现没有达到奥地利车队高层对他的期望值，而且在这段时间里感受到巨大压力，又在夏休期过后回到了“二队”。

自那以后，法国人振作精神，反而拿出优秀的表现，并且在2020年意大利大奖赛里赢下了自己第一个大奖赛胜利，另有两次登上领奖台的纪录。这使他超越塞巴斯蒂安·维特尔成为费恩萨基地历史上成绩最出色的车手。

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“我已经在这支车队效力了五年，我为我们一起走过的旅程和我们取得的进步感到骄傲，“加斯利表示。”我很高兴留在AlphaTauri车队。今年的新规则为我们带来了新挑战，能与车队一起规划未来18个月的发展，能为将来打下良好的工作基础。”

2022赛季开始之后，加斯利受制于AlphaTauri赛车可靠性问题的影响，目前只取得了16个积分。不过在阿塞拜疆，他拿到了本赛季至今最好的完赛成绩——第五名。不过，托斯特表示法国人将在下赛季发挥更大的作用。

他补充道：“我们真的很高兴皮埃尔2023年将留在我们这里。他绝对属于F1最出色和最优竞争力的车手行列，而且已经在他与我们共度的时间里，证明了他的能力。母庸置疑的是，皮埃尔能为车队争取在明年取得成功发挥重要作用，我们必须为他提供一辆有竞争力的赛车，那样他能继续交出优秀的成绩。”

至于2023年加斯利的队友，AlphaTauri尚未确定，角田裕毅与车队的合约将在今年到期。不过，红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科一直对这位日本车手的发展感到满意。而前9场比赛过后，角田积11分，比去年他的新秀赛季同期多2分。