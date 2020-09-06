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加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格

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加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格
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皮埃尔·加斯利在意大利大奖赛中获得个人F1首胜后表示，从小铸就的坚强性格让他克服了2019赛季所有的困难，而刘易斯·汉密尔顿认为法国人的获胜令红牛“很受伤”。

上周日在蒙扎的混乱比赛中，加斯利早进站的决定，最终在比赛被红旗暂停后受到奇效。

当刘易斯·汉密尔顿接受处罚后，法国人驾驶AlphaTauri赛车超越了兰斯·斯特罗尔并领跑比赛。虽然此后他受到了卡洛斯·塞恩斯施加的压力，但没有给迈凯伦车手任何机会，最终收获了他在F1的第一场胜利。

2019年，加斯利遭遇了个人赛车生涯最大的挫折。当他被提拔到红牛仅仅半个赛季后，因为表现没有达到预期，而被调整回到了“二队“。而重回Toro Rosso后的第一场比赛期间，他就在斯帕失去了因卷入F2可怕事故而殒命的挚友安恩东·休伯特。不过收官阶段，法国人在巴西大奖赛里取得第二名，F1生涯里第一次登上领奖台。

在蒙扎取得“没有做好准备”的胜利后，加斯利坦言从小练就的韧劲帮助他在“下放”后重整旗鼓，尽管他在内心感到十分受伤。

“那（被红牛下放）纯粹是去年的艰苦时刻，”加斯利在新闻发布上回答说，“我与四个兄弟一起长大，我认为作为一个孩子，我经历了许多困难时刻，那让我有坚强的性格。对与我想要的任何东西，我都要去争取。”

“在某种程度上，我总是能把负能量转化成正能量，而我知道去年发生的事情，在我内心深处显然很受伤，而且我觉得那对我不公平，我真的想在那一刻表明自己的立场。但是，瞧，我知道我很快，我知道我能做什么，我知道我能够相信（自己），我在职业生涯的早些年为胜利、杆位、锦标赛冠军战斗过，我希望在F1也是如此。”

2018年，加斯利代表当时的Toro Rosso参加个人第一个F1赛季，而且在巴林获得第四名。显然与在红牛时相比，回到费恩萨基地让这位年轻的法国车手重拾了信心。

本赛季前7场比赛里，他4次拿到积分。如今，他又为这支今年改名为“AlphaTauri”的车队取得了2008年蒙扎之后的第一场胜利。

“我真的与车队一起非常努力地工作，我知道我可以向他们展现我的潜力，”加斯利说道。

“我只是把注意力放在自己的表现上，不去看别人；一场一场来，寻找我自己身上可以进步的地方；哪里我能与车队、工程师一起进步；从自己身上、整个车队和组合中激发出更多。

”我不能对我现在效力的车队感到更加高兴。他们相当出色；他们给我一切，让我在每个周末有竞争力。有时候我们足够快，可以进入前八；有时候是前十；有时候是前十二。

“他们真正地把所有能量都放在我自己的表现上，我对此十分感激。因为正是得益于此，今天让我拿到了在F1的首场比赛胜利。”

赢得汉密尔顿赞赏

在蒙扎，马克斯·维斯塔潘退赛、亚历山大·阿尔本无缘积分区，令红牛大受打击。而获胜之后，加斯利收到了赛道上诸多竞争对手的祝贺。其中，汉密尔顿为他从去年的打击中重整旗鼓的姿态表示钦佩。

“首先，皮埃尔真的是很好的小伙，我认为他有很多才能，”梅赛德斯车手说道。“我认为当他得到提拔之后，没有在红牛得到应有的公平对待。我认为那样的事情发生时，对车手来说很不容易。这是我要强调的。”

“我认为之后在一支不是很快的车队里重建信心，在今年已经有非常好的表现，然后拿到一场胜利，我认为这可不是容易做到的。令人非常钦佩。

“我认为他做得非常好，配得上这份成功，希望这带给他往前走的机会。而且他击败了下放他的车队。这绝对令他们很受伤。”

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Series Formula 1
Event 意大利大奖赛
车手 皮埃尔 加斯利
Author Frankie Mao

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