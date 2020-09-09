加斯利想从汉密尔顿身上“学到一切”

加斯利在上周末的意大利大奖赛中拿下自己的F1首胜之后，收获了F1业内的无数好评，更有同僚车手的赞许和支持。其中，六届世界冠军汉密尔顿对他更是给予了很高的评价，而年轻的法国车手获悉后感到十分荣幸。

汉密尔顿在2020赛季暂停期间透露，加斯利是自己一起玩游戏的伙伴，俩人时常联机玩《使命召唤》。

近日，AlphaTauri车手在做客ESPN播客时表示，他是近两年才开始与汉密尔顿熟络起来，而他经常向这位眼看就要第七次夺冠的前辈询问建议，并且总是得到解答。

今年才是加斯利在F1的第三个赛季，而汉密尔顿是当前赛道上参赛经验最丰富的三位车手之一。他认为英国人以及四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔身上都有值得他学习的地方。

“我想到的是刘易斯和塞巴，他们是当前我们这项运动里最成功的人，”法国人表示，“他们是最优秀的肯定是有原因的。”

“我一直认为可以从他们和他们的经验中学到一些。我真的想知道、想理解他们是如何在这些年来取得成功并且保持着这股势头。

“刘易斯厉害的地方，在于他从进入F1的第一年就处于顶尖水平，而且一年一年都在变强。他从他的第一个赛季开始就处于顶级水平，在我看来这难以置信。显然，我可以从他身上学到一切，试着运用在自己身上。”

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks Champagne on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

加斯利在2019赛季中途被红牛下放回到“二队”之后。在巴西大奖赛中第一次登上领奖台。在冲线的那一圈，他顶住了汉密尔顿的猛追，仅仅领先了半个车身。

在蒙扎第二次登上领奖台，而且还是作为胜利者，加斯利吸取了经验。尽管今年的比赛因防疫措施没有对观众开放，使得领奖台底下的直道上没有经典的被热情车迷围住的景象，但他还是尽可能多地感受这个特殊时刻，甚至还坐了许久。

“特别是去年在巴西大奖赛之后，我所感觉到的，”加斯利说道。“这是那么惊奇的时刻，是你梦想中的时刻，所我作为一名车手是那么重要，因为你日复一日的工作，就是为了这样的时刻。”

“巴西（领奖台庆祝）发生得太快。星期天之后，我心想‘我应该多享受一会儿，我应该在那里多待一会儿，真的应该感受下。’

“这就是为什么在蒙扎，我一走上领奖台，就对自己说‘我不想离开。’我登上了最高处，这是我小时候看着迈克尔·舒马赫赢得了大多数比赛后，就一直梦想的实现的时刻。我只是想好好感受一下，我的脑海里闪现过很多想法。那是一个美好的瞬间。”

加斯利的胜利在整个法国引起轰动，法国总统埃马纽埃尔·马克龙与他通电话表示并送上溢美之词。效力于巴黎圣日耳曼——加斯利也是其忠实球迷——球星内马尔、基利安·姆巴佩等都向他表示祝贺。