加斯利声援难阻马格努森遭自动禁赛
马格努森在蒙扎赛后处罚自从禁赛
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
凯文·马格努森因在意大利大奖赛后驾照扣分满12分，遭自动禁赛一场处罚，将错过阿塞拜疆大奖赛。
马格努森在比赛前半段与Alpine的皮埃尔·加斯利在4号弯发生碰撞，被罚10秒。哈斯车手已经完成了他全场唯一一次进站，而且在赛道上完赛时领先身后的费尔南多·阿隆索超过10秒。这确保了他在罚时后仍然获得第十名，为美国车队取得了积分。但是，这次受罚也让他被扣去两个驾照积分。
赛季初，丹麦人在吉达、上海、迈阿密的比赛中四次受罚，早早被扣10分。当时就引发了担心，他可能难以在余下赛季里全身而退。此次在蒙扎再被扣两分，最终还是处罚了禁赛的处罚，使他成为2012年罗曼·格罗斯让之后第一个被禁赛的车手。
对于国际汽联塞会干事的处罚决定，马格努森难以认同。他说：“我和加斯利发生了轻微的碰擦。没有赛车受损，对比赛也没影响。我们只是发生了轻微碰擦，错过了弯角。所以怎么样？我们是在比赛。我不知道为什么要这样开出罚单。”
“除此之外，我看到（尼科·霍肯博格）几乎在300公里/小时的速度下被丹尼尔·里卡多逼到墙上去。我没说他故意那么做，但——仍然——他受罚5秒，我受罚10秒。这完全说不通。”
在禁赛处罚正式出炉之前，马格努森被问及是否觉得有必要向赛会干事进行届时。哈斯车手回答说：“通常情况下，这并不重要，不会改变任何事情。我和他们谈过很多次，很多次，但我还是不明白规则是什么。在我看来，他们就是不想比赛。如果我和加斯利之间的事不能被视为赛车事故，那我不知道还有什么能。这不合理。”
加斯利在蒙扎赛后公开声援他的同僚，他认为碰擦“没什么”、“只是轮对轮的碰撞”。而且他很乐意找到赛会干事为丹麦车手说情。
“老实说，这不算什么，”法国人在比赛结束后第一时间接受采访时表示。“有人告诉我他被罚了 10 秒。我对此有点惊讶，因为他尝试过了，但那只是车对轮的较量，最终我没有损失任何时间。我有点惊讶。我希望他们能以某种方式比赛，因为这绝对是不公平的。我很乐意这样做（向赛会干事为马格努森做证），我会看看我能做些什么。就当时的事件而言，这将会让人感觉非常不公平。”
哈斯领队小松礼熊非常谨慎地没有对马格努森的禁赛发表评论，只是说这是 “驾照分的累积”，他“觉得我应该直接与赛会干事讨论这些问题，而不是在公开场合说某些话”。
美国车队还没有确认谁将代替马格努森在巴库比赛，普遍认为明年将成为正式车手的奥利弗·比尔曼有望继沙特阿拉伯之后再次上阵。
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