加斯利因燃油流量违规被取消巴库排位赛成绩

在巴库排位赛中，加斯利获得第13名。但是，国际汽联的传感器显示法国人的Alpine引擎在 Q2最后一次计时圈里“超过了100公斤/小时的瞬时燃油质量流量”，因此他的赛车未能通过车检。

Alpine车队代表向赛会干事解释称这个违规是技术故障造成的，而且非常轻微，没有带来任何性能上的优势，但国际汽联方面认为这并不是减轻取消资格这一常规处罚的理由。

赛会干事的判决书写道：“车队代表解释说，他们遇到了一个意外的短时间技术故障，导致燃油质量流量瞬时超过预期。”

“参赛者向赛会干事证明，该技术故障导致单圈时间变慢，当时并没有获得任何性能优势。因此，他们认为，这一点应予以减轻。他们还指出，违反该条款的情况非常罕见，这表明这并不是他们策略的一部分，而且瞬态的规模仅仅超出了他们为防止停车而保持的余量。”

“违反技术规定的通常处罚是取消资格，裁判指出，《国际体育准则》第1.3.3条规定：‘如果发现赛车不符合适用的技术规定，则不得以未获得性能优势为由进行抗辩。’”

Alpine在巴库遭遇了悲惨的周末，加斯利的队友埃斯特班·奥康在周五第一节自由练习里仅跑了三圈后就因MGU-H问题而停车，只能更换已经使用过的动力单元。法国人在周六第三节练习里再次因燃油泵故障而抛锚，又在排位赛Q1中撞墙后爆胎，名列最后一位。

虽然加斯利被取消了排位赛资格，但获准参赛。他将和受到引擎罚单的周冠宇一起排在发车区后，除非Alpine决定对赛车做任何修改而从维修区开始比赛。