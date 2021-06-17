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Formula 1 / French GP 新闻

加斯利：以比赛冠军的身份重返法国大奖赛意义非凡

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皮埃尔·加斯利表示，本周末能首次以F1大奖赛冠军的身份重返在保罗·里卡德举行的法国大奖赛可谓意义非凡。

加斯利：以比赛冠军的身份重返法国大奖赛意义非凡

在去年的意大利大奖赛上，法国小将成功抵挡住了卡洛斯·塞恩斯的猛烈攻击，为AlphaTauri车队赢得了一场一鸣惊人的胜利。

他也因此打破了法国24年来的F1冠军荒，成为了祖国历史上的第13位大奖赛冠军。法国人上一次在F1获得分站冠军还要追溯到1996年，由奥利弗·潘尼斯代表利格尔车队在摩纳哥大奖赛所取得。

然而去年，由于新冠病毒迫使法国大奖赛从6月的常规赛历上被取消，加斯利未能实现本土亮相。

F1将在本周末重返保罗·里卡德。届时加斯利也将首次以大奖赛冠军的身份在家乡父老面前亮相。

加斯利表示：“下一场比赛是我的家乡比赛，大家都知道我真的很想在所有车迷和观众面前拿出出色的表现，特别是作为一位大奖赛冠军回到那里，会感觉很特别。”

在前往家乡之前，加斯利在近期的摩纳哥和巴库比赛中的表现尤为亮眼，并收获了自己职业生涯的第三个领奖台。这一结果也帮助AlphaTauri在车队积分榜上超越阿斯顿·马丁车队升至了第五名。

加斯利认为，AlphaTauri既要试着找出在某些比赛表现受挫的根本原因，同时也需要搞清楚为什么车队在F1的前两条街道赛道上表现得如此出色。

 “尽管我们需要分析和了解比赛进展不顺利的原因，但我认为我们也需要知道表现特别好的原因。比如在巴库，我们整个周末都展现出了非常非常强劲的速度，”法国人表示。

 “因为目前我们还没有答案。但很显然，我们很乐意在这个赛季看到更多这样的惊喜。但我认为最重要的是，我们需要了解它的缘由。”

翻译/小飞侠

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