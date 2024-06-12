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霍纳在加拿大获胜后回应梅赛德斯的红牛“降级”言论

红牛领队克里斯蒂安·霍纳针对梅赛德斯称其最近一次F1升级是“降级”的评论，给予了直言不讳的抨击。

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Upd:
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Photo by: Red Bull Content Pool

梅赛德斯技术总监詹姆斯·埃里森在加拿大大奖赛上表示，红牛车队最近推出的升级可能让RB20变慢了。

“看起来他们的升级确实像是‘降级’，”埃里森解释道，“所以，祈祷这真的会让他们把事情搞砸。这种不起作用的升级会让日子变得艰难，因为一旦你不再信任自己的工具，你就必须回头，这样你就浪费了大量时间。时间是你最好的朋友，失去它是你最可怕的敌人。”

但随着红牛车队在加拿大大奖赛中一举夺冠，而梅赛德斯的乔治·拉塞尔在杆位发车后仅获得第三名，霍纳忍不住立即嘲讽埃里森的言论。

“即使我们‘降级’了，我们还是战胜了他们的升级，”英国人表示，“这是一场赢得很值得的比赛。”

马克斯·维斯塔潘在蒙特利尔的胜利有点意料之外，因为随着过路肩的弱点暴露之后，赛前预计红牛将遭遇挑战。

因此，像在伊莫拉那样赢得一场原本对手有机可趁的比赛后，霍纳表示如今他对于前往更多考验终极空气动力学性能的赛道非常感兴趣。

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“最近的几场比赛对我们来说更加波涛汹涌，但我们仍然设法赢得了过去三场比赛中的两场，”霍纳如是说。

“我们在伊莫拉拿到了杆位，并且设法在这里用一辆两位车手都感到有缺陷的赛车平了杆位时间。所以有很多值得关注的重点地方，看看我们能否改善这方面。”

“我们知道今年晚些时候将有新加坡这样的赛道，行驶高度可能是一个因素。但我们真的希望法拉利、迈凯伦以及本周找到窗口的梅赛德斯在每条赛道上都有竞争力。”

“所以我认为，尽管我们已经赢得了九站比赛中的六站，我们仍必须在比赛中保持领先，以保持差距。”然而尽管梅赛德斯在加拿大是一大威胁，但霍纳认为现在就认定德国制造商已经回到争冠行列还为时过早。

“梅赛德斯在低抓地力赛道上的表现一直很好，这里没有真正的高速弯，”霍纳表示。“所以沥青的改变可能帮助他们发挥了优势。让我们看看他们在接下来三条赛道的表现是真正拿得出手的，还是（加拿大的表现）是一次性的。”

翻译/小飞侠

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