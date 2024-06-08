加拿大大奖赛FP3：汉密尔顿高居头名，周冠宇赛车“异常”打转

在一个多雨的周五之后，排位赛前最后一个练习阶段没有雨水。然而仅仅开始5分钟，周冠宇在正常进入1号弯时赛车尾部突然打转。由于距离护墙太近，直接尾部撞上墙壁。赛会打出红旗，以便处理停下的索伯赛车。中国小将向车队报告赛车感觉“异样，后轮完全锁死”。

短暂暂停5分钟后，练习阶段恢复进行。前15分钟过后，马克斯·维斯塔潘用中性胎做出的 1分14.983秒排名第一。不过，很快费尔南多·阿隆索用硬胎跑出1分14.445秒后取代了荷兰人，而迈凯伦的兰多·诺里斯用中性胎跑出的1分14.911秒上升到第二。

由于周五两节练习受到下雨影响，车队在仅剩的60分钟赛道时间里需要进行单圈和长距离的大量工作，而干地条件下，赛道快速进化。随着更多赛车用轻载油，单圈时间很快进步。威廉姆斯的洛根·萨金特是最先换上软胎的车手，此后更多车手换上了本周末最软配方的轮胎——C5配方。

倒计时还剩20分钟时，汉密尔顿以1分13.464秒占据第一，诺里斯以0.011秒只差紧随其后，法拉利的查尔斯·莱克勒克相差梅赛德斯车手0.117秒位居第三，而 RB车队的丹尼尔·里卡多列第四，相差摩纳哥人0.2秒。到这个阶段，维斯塔潘一直用中性胎。

还剩10分钟左右时，乔治·拉塞尔换上一套新软胎后做出1分13.274秒，超越队友来到时间榜第一。不过，汉密尔顿在自己用新软胎的第一圈再次提高，而且一举突破1分13秒，做到1分12.549秒，回到到头名位置，而且领先队友0.725秒。

维斯塔潘换上软胎后每一圈都有所进步，但报告赛车有剧烈的颠簸。最后阶段，主场比赛的兰斯·斯特罗尔以强劲的圈速进入前三。拉塞尔在还剩不到2分钟时再飙一圈，重新回到第二。但卫冕冠军继续努力，在最后一圈提高到1分12.923秒，将两名梅赛德斯车手在时间榜上拆开，尽管他与汉密尔顿仍有0.374秒的差距。档梅赛德斯车手保持着第一二计时段全场最快时，红牛车手在第三计时段稍稍领先对手。

斯特罗尔以第四名完成本阶段，比拉塞尔慢了不到0.07秒，但领先迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷。他的队友以0.027秒之差排在第七，夹在俩人中间的是前迈凯伦车手里卡多。阿隆索、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克分列第八至第十。刚刚与红牛续约的墨西哥人在大部分时间里排名靠后，但他用软胎做出的个人时间并不理想。

凯文·马格努森以微妙的劣势无缘前十，但距离汉密尔顿也在0.9秒之内，位居第12位的是卡洛斯·塞恩斯，也只落后英国人1.021秒，而他以后的车手差距同样微小。事实上，从第一到第19位之间只在1.5秒之内。

亚历山大·阿尔本在半程后蹭到护墙，踉跄地回到维修区，成为周冠宇之外圈数最少的车手，排名第18位。