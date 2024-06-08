加拿大大奖赛FP3：汉密尔顿高居头名，周冠宇赛车“异常”打转
刘易斯·汉密尔顿在全场干地条件的加拿大大奖赛第三节自由练习里高居头名，周冠宇在开场阶段赛车出现“异样”后本周末第二次撞墙。
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
在一个多雨的周五之后，排位赛前最后一个练习阶段没有雨水。然而仅仅开始5分钟，周冠宇在正常进入1号弯时赛车尾部突然打转。由于距离护墙太近，直接尾部撞上墙壁。赛会打出红旗，以便处理停下的索伯赛车。中国小将向车队报告赛车感觉“异样，后轮完全锁死”。
短暂暂停5分钟后，练习阶段恢复进行。前15分钟过后，马克斯·维斯塔潘用中性胎做出的 1分14.983秒排名第一。不过，很快费尔南多·阿隆索用硬胎跑出1分14.445秒后取代了荷兰人，而迈凯伦的兰多·诺里斯用中性胎跑出的1分14.911秒上升到第二。
由于周五两节练习受到下雨影响，车队在仅剩的60分钟赛道时间里需要进行单圈和长距离的大量工作，而干地条件下，赛道快速进化。随着更多赛车用轻载油，单圈时间很快进步。威廉姆斯的洛根·萨金特是最先换上软胎的车手，此后更多车手换上了本周末最软配方的轮胎——C5配方。
倒计时还剩20分钟时，汉密尔顿以1分13.464秒占据第一，诺里斯以0.011秒只差紧随其后，法拉利的查尔斯·莱克勒克相差梅赛德斯车手0.117秒位居第三，而 RB车队的丹尼尔·里卡多列第四，相差摩纳哥人0.2秒。到这个阶段，维斯塔潘一直用中性胎。
还剩10分钟左右时，乔治·拉塞尔换上一套新软胎后做出1分13.274秒，超越队友来到时间榜第一。不过，汉密尔顿在自己用新软胎的第一圈再次提高，而且一举突破1分13秒，做到1分12.549秒，回到到头名位置，而且领先队友0.725秒。
维斯塔潘换上软胎后每一圈都有所进步，但报告赛车有剧烈的颠簸。最后阶段，主场比赛的兰斯·斯特罗尔以强劲的圈速进入前三。拉塞尔在还剩不到2分钟时再飙一圈，重新回到第二。但卫冕冠军继续努力，在最后一圈提高到1分12.923秒，将两名梅赛德斯车手在时间榜上拆开，尽管他与汉密尔顿仍有0.374秒的差距。档梅赛德斯车手保持着第一二计时段全场最快时，红牛车手在第三计时段稍稍领先对手。
斯特罗尔以第四名完成本阶段，比拉塞尔慢了不到0.07秒，但领先迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷。他的队友以0.027秒之差排在第七，夹在俩人中间的是前迈凯伦车手里卡多。阿隆索、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克分列第八至第十。刚刚与红牛续约的墨西哥人在大部分时间里排名靠后，但他用软胎做出的个人时间并不理想。
凯文·马格努森以微妙的劣势无缘前十，但距离汉密尔顿也在0.9秒之内，位居第12位的是卡洛斯·塞恩斯，也只落后英国人1.021秒，而他以后的车手差距同样微小。事实上，从第一到第19位之间只在1.5秒之内。
亚历山大·阿尔本在半程后蹭到护墙，踉跄地回到维修区，成为周冠宇之外圈数最少的车手，排名第18位。
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