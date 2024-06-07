加拿大大奖赛FP2：阿隆索干地上最快，维斯塔潘PU故障

与天气预报估计的一样，本节练习刚刚开始，吉尔·维尔纽夫赛道上空开始飘雨，而且雨势很快变大，使得一些用干胎出场的赛车不得不返回维修区。不过，这场阵雨很快结束。

此时，前一阶段里赛车蹭墙的周冠宇，在索伯修复了赛车后，用半雨胎出场察看了赛道情况。他向车队报告路面对半雨胎太干，随后回到了车库。

随着赛道逐渐变干，各支车队立即执行各自的计划。然而时钟刚刚过半不久，又一轮雨水降临，使得车队的运行再次被打断。

倒计时还剩20分钟时，Alpine的埃斯特班·奥康带着半雨胎第一个回到赛道上。法国人在前一阶段把赛车让给了车队的替补车手杰克·杜恩。虽然很快有更多赛车加入，但是因为赛道再次变湿，没有人能够刷新时间。

阿隆索先前在干地上用软胎跑出的1分15.810秒成为本阶段最快时间，但是与正常条件下应有的单圈速度相差甚远。梅赛德斯的乔治·拉塞尔位列第二，相距西班牙车手0.4秒，随后是主场比赛的另一位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔。

两周前在摩纳哥首次主场获胜的查尔斯·莱克勒克名列第四，随后是RB车手丹尼尔·里卡多、哈斯的凯文·马格努森和七次在蒙特利尔获胜的刘易斯·汉密尔顿。另一辆RB赛车里的角田裕毅、威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和刚刚与红牛续约的塞尔吉奥·佩雷兹位列第八九十名。

在混乱的条件下，奥康最终名列第11位，而前三名车队中的卡洛斯·塞恩斯和奥斯卡·皮亚斯特雷分别只排在第13和17位。但更大的意外是，马克斯·维斯塔潘只完成了四圈就一直停在车库里，红牛通报称他赛车的ERS存在问题，不得不进行紧急检修。而直到阶段结束，荷兰人没有出场。

周冠宇尽可能用足了本阶段的赛道时间，完成了17圈，在时间榜上排在第17位。第一节练习最后时刻在干地上做出最快时间的兰多·诺里斯则排在最后一名。

和前一阶段一样，在下雨后抓地力不足的的条件下，多辆赛车在不同位置遇到惊险状况，但都设法避开了护墙。而混乱的开局阶段，莱克勒克因为在赛道还没有被宣布为雨地时就使用了半雨胎，遭到赛会干事传唤，有可能受到竞技方面的处罚。

此外，迈凯伦的两位车手都因为在切过14号弯后，没有按赛事总监给出的线路指示返回赛道，双双受到调查。