加拿大大奖赛FP2：阿隆索干地上最快，维斯塔潘PU故障
费尔南多·阿隆索在时晴时雨的加拿大大奖赛第二节自由练习里排名时间榜第一，马克斯·维斯塔潘则遭遇动力单元故障。
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
与天气预报估计的一样，本节练习刚刚开始，吉尔·维尔纽夫赛道上空开始飘雨，而且雨势很快变大，使得一些用干胎出场的赛车不得不返回维修区。不过，这场阵雨很快结束。
此时，前一阶段里赛车蹭墙的周冠宇，在索伯修复了赛车后，用半雨胎出场察看了赛道情况。他向车队报告路面对半雨胎太干，随后回到了车库。
随着赛道逐渐变干，各支车队立即执行各自的计划。然而时钟刚刚过半不久，又一轮雨水降临，使得车队的运行再次被打断。
倒计时还剩20分钟时，Alpine的埃斯特班·奥康带着半雨胎第一个回到赛道上。法国人在前一阶段把赛车让给了车队的替补车手杰克·杜恩。虽然很快有更多赛车加入，但是因为赛道再次变湿，没有人能够刷新时间。
阿隆索先前在干地上用软胎跑出的1分15.810秒成为本阶段最快时间，但是与正常条件下应有的单圈速度相差甚远。梅赛德斯的乔治·拉塞尔位列第二，相距西班牙车手0.4秒，随后是主场比赛的另一位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔。
两周前在摩纳哥首次主场获胜的查尔斯·莱克勒克名列第四，随后是RB车手丹尼尔·里卡多、哈斯的凯文·马格努森和七次在蒙特利尔获胜的刘易斯·汉密尔顿。另一辆RB赛车里的角田裕毅、威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和刚刚与红牛续约的塞尔吉奥·佩雷兹位列第八九十名。
在混乱的条件下，奥康最终名列第11位，而前三名车队中的卡洛斯·塞恩斯和奥斯卡·皮亚斯特雷分别只排在第13和17位。但更大的意外是，马克斯·维斯塔潘只完成了四圈就一直停在车库里，红牛通报称他赛车的ERS存在问题，不得不进行紧急检修。而直到阶段结束，荷兰人没有出场。
周冠宇尽可能用足了本阶段的赛道时间，完成了17圈，在时间榜上排在第17位。第一节练习最后时刻在干地上做出最快时间的兰多·诺里斯则排在最后一名。
和前一阶段一样，在下雨后抓地力不足的的条件下，多辆赛车在不同位置遇到惊险状况，但都设法避开了护墙。而混乱的开局阶段，莱克勒克因为在赛道还没有被宣布为雨地时就使用了半雨胎，遭到赛会干事传唤，有可能受到竞技方面的处罚。
此外，迈凯伦的两位车手都因为在切过14号弯后，没有按赛事总监给出的线路指示返回赛道，双双受到调查。
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