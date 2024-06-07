加拿大大奖赛FP1：诺里斯最后时刻干地上最快
兰多·诺里斯在受到雨水影响的加拿大大奖赛第一节自由练习里，利用最后赛道变干的时段做出最快单圈时间，而周冠宇不幸受划水效应影响而蹭墙。
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
就在周五第一节练习开始前一个小时，蒙特利尔下起大雨而且一度变成冰雹。虽然国际汽联确认本周末第一个赛道阶段准时开始，但因为赛道上有积水需要排除，维修区出口没有在第一时间开放。
直到计时器走了11分钟后，绿灯才亮起，而七次在吉尔·维尔纽夫赛道赢得过胜利的刘易斯·汉密尔顿第一个驶上赛道并且大胆地使用了半雨胎。索伯的瓦尔特利·博塔斯和周冠宇也用相同的轮胎出场。
当阶段还剩下28分钟左右时，周冠宇在通过5号弯时，赛车因此划水后失控。他的左后轮擦上了护墙后，左前轮也发生了剐蹭，虽然并非大角度撞击，但赛车无法继续行驶，停在了6号弯之前。这次意外导致了红旗，阶段被中断5分钟。
练习恢复之后，不少赛车纷纷带着半雨胎回到赛道上。随着赛道逐渐变干，单圈时间快速进步。汉密尔顿、卡洛斯·塞恩斯、角田裕毅、查尔斯·莱克勒克先后登上过时间榜头名。
进入最后六分钟，赛道上出现了一条略干的赛车线，一些车手换上软胎做了试验性的单圈练习。莱克勒克一度在2号弯冲出赛道，但成功控制住赛道并且刷新了单圈时间。不过，在迈阿密收获首胜的诺里斯很快跑出一圈1分24.425秒，并最终成为本阶段最快的时间。
塞恩斯在最后时刻超越队友上升到第二，但两辆法拉利都进入了前三。汉密尔顿则以第四名完成本阶段练习，随后是马克斯·维斯塔潘。奥斯卡·皮亚斯特雷位列第六，领先博塔斯，而塞尔吉奥·佩雷兹和乔治·拉塞尔位于第九十名。
最后时刻，博塔斯、维斯塔潘、丹尼尔·里卡多和主场比赛的兰斯·斯特罗尔都在8-9号减速弯冲上湿滑的草地，并且渐出了大量泥水。其中，芬兰人刚好避开了撞上缓冲区的障碍物。
Alpine替补车手杰克·杜恩得到了首次在大奖赛周末出场的机会。然而大雨的天气让他等到最后才出场，只是安全地跑了三圈，没有得到飞行圈的机会。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本做了四个系统检测圈。他们与周冠宇一起都没有单圈时间。
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