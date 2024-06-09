加拿大大奖赛：维斯塔潘乱局中笑到最后

赛前下雨，比赛宣布为雨地比赛，除了哈斯的两辆赛车选择了全雨胎，其他赛车都用半雨胎。发车阶段，杆位起步的拉塞尔成功第一个进入一号弯后领跑比赛。靠后位置的塞尔吉奥·佩雷兹和皮埃尔·加斯利发生接触，Alpine赛车险些打转，但阴差阳错地被顶正，两辆赛车有损但能够继续前进。此时在中游位置，凯文·马格努森和尼科·霍肯博格利用排水性能更好的全雨胎攀升了多个名次。丹麦人在5圈后已经到了第四，他的队友也前进到积分区。

前几圈赛道上情况微妙，拉塞尔在第二圈结束时切过了减速弯，但仍然维持在领跑位置。第六圈，威廉姆斯的洛根·萨金特冲出赛道，但是回到赛道，导致短暂的虚拟安全车。第七圈，费尔南多·阿隆索和刘易斯·汉密尔顿先后锁死轮胎后直接走过缓冲区，但都把位置让回。

此时赛道开始变干，马格努森被召回换下全雨胎，但是缓慢的换胎耗时8.6秒，出站后落到第14位，霍肯博格继续用全雨胎在赛道上。两辆排位赛Q2出局后的法拉利赛车，在比赛中没有转运。从第11位发车的查尔斯·莱克勒克虽然第一圈结束时来到第十，但被告知引擎有隐忧，而且直道上损失0.5秒。

第14圈维斯塔潘追近到拉塞尔身后0.5秒，但没有DRS只能用传统方式追击。拉塞尔被告知将在20分钟后下雨的天气预报，因此要管理轮胎。此后，荷兰人在一号弯跑大后稍稍被带开，第三位发车的兰多·诺里斯趁势跟近。

第19圈赛会终于宣布DRS启动，拉塞尔跑出了一秒以上的距离，但是并不安全，因为诺里斯速度极快。迈凯伦车手很快超过维斯塔潘，并且立即跟到领跑位置的梅赛德斯赛车身后。

第22圈开始前，拉塞尔面对诺里斯的紧逼，无法在最后一个减速弯里进弯，不得不走到缓冲区上。而且，他在来到直道上时失去节奏，被维斯塔潘顺势超越后落到第三。尽管诺里斯成为了新的领跑者，但维斯塔潘和拉塞尔没有全力追击，而是继续管理着轮胎，等待下雨。这使得奥斯卡·皮亚斯特雷也快速接近。

然而第25圈，萨金特在4号弯失控撞墙后停在赛道上，导致了安全车出动，以便清理赛车，使得诺里斯11秒的优势荡然无存。

诺里斯没有进站，而他身后的维斯塔潘、拉塞尔、皮亚斯特雷、阿隆索和汉密尔顿都潜入维修区更换新的半雨胎。荷兰人在回到维修区行车道时准确地卡在拉塞尔身前，不过梅赛德斯提高效率后的进站帮助汉密尔顿抢到了遇到交通状况的阿隆索之前。

一圈后，诺里斯从领先位置进站，出站时被维斯塔潘和拉塞尔过去，但他赶在了队友身前，依旧处于前三的行列。同样在安全车期间，莱克勒克进站试图重启系统，花了24秒，而且他带着硬胎出场。

第29圈结束安全车进站，比赛重新开始，只有角田裕毅、埃斯特班·奥康和瓦尔特利·博塔斯还在用发车时的那套半雨胎继续。用着干地轮胎的莱克勒克向车队报告已经下雨，工程师回复“下两圈雨，随后会干地”。摩纳哥人并没有坚持，而是很快回到维修区后换上半雨胎。

此后，所有人都在等待阵雨离开、天气可以稳定下来，因此略显小心翼翼。当70圈的比赛过半时，维斯塔潘开始拉开与拉塞尔的距离，而DRS在第40圈时再次启动。加斯利抢险换上干胎，而三圈后汉密尔顿成为前六名里第一个行动的车手——换上硬胎，迈凯伦则让皮亚斯特雷对英国人做出反应，而维斯塔潘和拉塞尔则在第45圈也进站，并且都更换为中性胎。

诺里斯再次上升到第一位，并且在第47圈一圈比维斯塔潘快7秒后，在第48圈带着20秒的优势进站。吉尔·维尔纽夫赛道的维修区较短，正常换胎用时在18秒左右。诺里斯出站时，维斯塔潘刚好通过速度较慢的2号弯，而迈凯伦赛车处于外线且轮胎没有达到温度。红牛车手从内线轻松超过后回到领先位置，而且快速拉开距离。

拉塞尔也很快赶到，在出回头弯后的直道上完成超越。然而，英国人在第二个减速弯的一次失误，又被迈凯伦车手抓住机会反超成功。此时，皮亚斯特雷在他身后虎视眈眈。

前三名的竞争如此激烈时，第54圈再起波澜。塞恩斯打滑后带到了阿尔本，后者撞上6号弯后的左侧护墙后无法继续。几乎同时，佩雷兹冲出赛道后尾部撞墙，只能驾驶着尾翼受损的赛车返回维修区退赛。这次混乱中，安全车再次出动。

西班牙人回到维修区后退赛无法继续比赛，而第42圈时莱克勒克已经回到维修区退赛。两辆法拉利赛车无法完成比赛，自上赛季沙特阿拉伯大奖赛后，第一次没能收获积分，也是2022年阿塞拜疆大奖赛后第一次双车退赛。

安全车期间，梅赛德斯决定让两辆赛车进站更换了一套新轮胎，这意味着拉塞尔牺牲位置给皮亚斯特雷，而当他换上中性胎时，汉密尔顿只剩硬胎可以使用。

第59圈重新开始比赛，拉塞尔带着更新的中性胎，试图追击前方的迈凯伦赛车。但是，梅赛德斯车手两次在减速弯前尝试超越皮亚斯特雷都不成功。第二次攻防时，澳大利亚人强硬守住位置，两辆赛车发生接触后，拉塞尔从缓冲区回到赛道，并且失去节奏后落到队友身后。

汉密尔顿在第66圈最后一个减速弯前干净利落地超过了皮亚斯特雷，拉塞尔也紧接着终于从对手身边通过。还剩两圈时，拉塞尔利用轮胎抓地力优势在大直道上与汉密尔顿并排，后者没有做防守，让队友回到了前三。随后，前者试图追击诺里斯，但时间不够。

维斯塔潘在安全车之后没有再给诺里斯任何机会，以3.8秒的优势率先冲过格子旗，赢得了个人第60个大奖赛胜利。诺里斯错过了胜利，但获得了本赛季个人第五个领奖台。杆位获得者拉塞尔得到了本赛季个人和梅赛德斯第一个领奖台成绩。而一场鏖战过后，三名英国车手分别以第二三四名完赛，而汉密尔顿在最后一圈做出了全场最快圈，获得了额外的一分。

皮亚斯特雷不得不接手第五名的结果。阿隆索在第一次进站之后就无法跟上汉密尔顿，此后大部分时间里和主场作战的队友兰斯·斯特罗尔“隐形”。但混乱的天气中，俩人表现稳定，尽管无法向领奖台发起冲击，也没有给身后赛车机会，最终为阿斯顿·马丁取得第六七名的成绩。

RB的丹尼尔·里卡多取得本赛季个人最好的发车顺位——第六名。他因为“错误发车”——在前四盏信号灯亮起与正式发车信号给出之前轻微的移动——在开场不久收到了5秒罚单，随后在第一次安全车期间进站时执行处罚。不过大部分时间里，澳大利亚人仍在积分区争夺行列里。最后一次安全车过后，当队友角田裕毅打转掉队后，里卡多又超过了Alpine的埃斯特班·奥康，最终以第八名完成比赛。

积分区的最后两位被Alpine拿下，用着硬胎的加斯利也在最后时刻超过了全场仅进站一次且换上中性胎的队友，而且这次俩人没有发生碰撞，为法国车队带回了三个积分。

开局阶段利用全雨胎表现神勇的两辆哈斯赛车，在赛道逐渐变干后没有太好的机会，只是在多辆赛车退赛后前进到第11、12位完成比赛。总统三次进站的霍肯博格排在四次换胎的马格努森之前。

索伯在失望的排位赛之后对两辆赛车做了修改，换回了旧的尾翼配置，因此违反了赛车封闭车检的规则，必须从维修区开始比赛。同时，瑞士车队借用这个机会给博塔斯的赛车启用了超出配额的第三个能量储存器和控制电子器。而根据排位赛成绩，芬兰人在周冠宇之前先离开车库。

博塔斯虽然利用没有在第一次安全车期间换胎上升到第12位，但在最终更换轮胎后，没有冲击积分区的竞争力，最后在角田排名下滑后，以第13位完成比赛。

相比之下，周冠宇在一个困难的周末里，经历了一场艰难的比赛。第一次安全车期间周冠宇进站更换了一套半雨胎，但难以往前追赶。此后大量赛车更换干胎时，中国小将也回到了维修区，但在换胎的同时重启了赛车，这让他回到赛道上后已经落后一圈。第二次安全车结束前，作为全场唯一没有在同圈的赛车，周冠宇不得不超过前方所有赛车后回到队尾。最终，他在所有15辆完赛赛车里排在最后。

由于莱克勒克退赛，维斯塔潘在车手年度积分榜上的领先优势扩大到56分，而红牛也得以甩开本场没有积分入账的法拉利，但意大利车队对第三位的迈凯伦还有40分领先。虽然梅赛德斯与前三名还有一定的分差，但在蒙特利尔收获杆位并加入胜利的争夺，让德国车队感到积极。