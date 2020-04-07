加拿大大奖赛确定推迟

此前阿塞拜疆大奖赛确定延期之后，加拿大变成了2020年F1赛历上时间最早的赛事，尽管两者只相隔一周。

然而，随着新冠肺炎大流行的持续发展，尤其是本周可能成为北美的高峰期，蒙特利尔的推广方在当地时间本周二宣布比赛不会在6月14日。这意味着2020年前九场比赛中，除了取消的澳大利亚和摩纳哥之外，其余七场全都需要择日举行。

声明中写道：“我们原本很荣幸可以举行2020年F1世界锦标赛赛历上的第一场比赛，但是我们伤心地宣布原定于2020年6月12-13-14日的2020 F1加拿大大奖赛将推迟举行。

“推迟并不是轻易或简单做出的决定。过去一个月，我们持续地与F1以及蒙特利尔市、蒙特利尔旅游局、省和联邦政府的代表沟通。我们收到了公共卫生局和指示，而新冠肺炎大流行的直接结果，那就是遵从有关机构提供的专家意见。”

F1 CEO切斯·凯利此前表示，目标是在夏天重新启动被耽误的2020赛季，并且仍然希望能够在庆祝这项运动诞生七十周年的这一年里举行15-18场大奖赛。

在前九场比赛或取消或延期之后，原赛历上剩下日期最早的就是6月28日在保罗·里卡德的法国大奖赛。据悉，法国的推广方把6月20日定为做出赛事是否如期举行的最后期限。