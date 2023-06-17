加拿大大奖赛排位赛：维斯塔潘雨中轻松摘杆位，霍肯博格头排发车

整场排位赛在雨中进行，而且雨势不断变化，使得赛道上的格局瞬息万变。不过，积分榜领头羊维斯塔潘稳健地进入Q3后，在第一个计时圈做出1分27.059秒占据第一。

倒计时剩下7分11秒时，迈凯伦新秀奥斯卡·皮亚斯特雷在7号弯撞上护墙，黄旗很快变为了红旗。就在阶段暂停前，维斯塔潘把个人时间提高到了1分25.858秒，领先当时排在第二的阿隆索1.4秒之多。哈斯的霍肯博格也及时冲线，虽然在出最后一弯稍有侧滑，但他救回赛车避免了撞墙，而且1分27.102秒的一圈让他超过费尔南多·阿隆索的1分27.286秒，上升到第二。

Q3恢复之后，所有余下的赛车都出场，但赛道环境恶化，意味着无人可能进步。在还剩2分钟时，九辆赛车返回维修区。维斯塔潘获得了本赛季个人第五个敢为，不过将迎来一位新的头排发车对手——霍肯博格，而阿隆索则下滑到第三名。

梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在一场相对微妙的排位赛里，取得第四五名。随后是Alpine车手埃斯特班·奥康和迈凯伦的兰多·诺里斯。

第三节练习里赛车速度第二快的法拉利，在整个排位赛里发挥失常。查尔斯·莱克勒克未能闯入Q3，而卡洛斯·塞恩斯在暂停前仅仅排在第八。事实上，意大利车队的滑坡从西班牙人在第三节练习里撞墙，鼻锥和尾翼都与护墙发生了剧烈碰撞。不过，法拉利为他及时修复赛车，赶上了排位赛。

但是塞恩斯的麻烦还没有结束，排位赛后他因为涉嫌在Q1里阻挡了皮埃尔·加斯利而受到了传唤。当时55号赛车在进入13号弯时速度过慢，而身后加斯利飞快接近，场面十分危险。

对皮亚斯特雷来说，唯一可以安慰的是，因为威廉姆斯的亚历山大·阿尔本没有做出有效计时圈，他将从第九位投入比赛。

泰国车手在计时圈里通过最后一弯时切过了逃生地带，惊险地绕过标志杆才回到赛道，但也因此没有任何时间。

Q2开始后形势复杂，一度出现了使用干胎的短暂窗口。当拉塞尔先用半雨胎做出第一时，已经有部分车手拿软胎冒险。阿尔本做出1分18.725秒上升到第一，比前者的时间快了一秒之多。迈凯伦的诺里斯和皮亚斯特雷也排在第三四位，位居维斯塔潘之后。

汉密尔顿的第一圈在14号弯穿过逃生地带，因此只能多跑一圈，并且在换上软胎的车手做出更快的时间后滑落到第十。

除了塞尔吉奥·佩雷兹之外，其他车手都换上了干胎，但很快发现赛道对光头胎来说缺乏抓地力，最后三分钟，包括排在第十的汉密尔顿和身后处于淘汰区的查尔斯·莱克勒克又换回半雨胎，和佩雷兹一起留在赛道上。

不过，随着最后一圈没有人提高，汉密尔顿以第十名惊险地进入Q3，而莱克勒克则维持在第11名，和佩雷兹一起无缘第三阶段。旨在与维斯塔潘争冠的墨西哥人，连续三场正赛无缘前十发车。兰斯·斯特罗尔将从第13位开始自己的主场比赛，而凯文·马格努森和瓦尔特利·博塔斯分列第14、15位。

Q1绿灯刚刚亮起，周冠宇刚出场赛车就失去了动力。他试图重新启动系统，但是问题无法解决。就在赛会打出红旗后不久，周冠宇重新启动了赛车，虽然卡在一档里，但安全地回到维修区。在经过快速的系统检查后，他的阿尔法·罗密欧赛车排除了问题，在排位赛还剩13分钟时重返赛道。

最后4分钟，周冠宇回到维修区更换了一套半雨胎出场做最后一轮冲刺。尽管他提高了个人时间，但在其他车手同样刷新后，以第20名结束了自己的排位赛，距离及格线0.6秒。他向车队报告赛车感觉没有太多抓地力。

本阶段最后时刻，随着赛道条件的快速改善，整体速度很快提高。AlphaTauri的角田裕毅落后排名第15位的霍肯博格0.016秒，遭到淘汰。皮埃尔·加斯利、尼克·德福瑞斯和洛根·萨金特一起出局。角田因为涉嫌阻挡了莱克勒克也被赛会干事传唤。