加拿大大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘下杆位，周冠宇闯入前十

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由于查尔斯·莱克勒克在蒙特利尔启用了超额的新的动力单元组件，他将从最后一位发车。而进入排位赛后，维斯塔潘在雨地上没有遭遇真正的威胁。

在顺利进入Q3之后，他在第一个计时圈用半雨胎跑出1分21.620秒，遥遥领先其他车手。第二圈，他又用相同的轮胎进步到1分21.299秒。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯没能向维斯塔潘发起冲击，他的个人最快圈停留在1分22.096秒。不仅如此，他还无缘第一排发车位。反倒是两届世界冠军得主、老将阿隆索将与卫冕冠军一同在第一排发车。

整个周末，无论是周五干地上的两节练习，还是雨地上的第三节练习，Alpine赛车在吉尔·维尔纽夫赛道表现出良好的单圈竞争力。阿隆索在Q1和Q2展现了速度，最终以1分21.944秒在Q3里获得第二名。这位西班牙车手将自2012年德国大奖赛后，第一次从头排发车。

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔成为全场唯一换上软胎赌博的车手，但是显然过于大胆，而他最终在2号弯打转，并且赛车尾部上了墙。这使得他浪费了第二轮单圈计时的机会。刘易斯·汉密尔顿则依然用半雨胎做时间，虽然只能接受第四名，但已经是他本赛季最好的发车位置，将与塞恩斯一起从第二排发车。

哈斯车手包揽了发车区的第三排，凯文·马格努森名列第五，而米克·舒马赫在闯入Q3后取得了个人最好的排位赛成绩——第六名。埃斯特班·奥康则将与拉塞尔一起从第四排发车。迈凯伦的丹尼尔·里卡多以第九名完成他的排位赛。

中国车手周冠宇实现了F1生涯第一次进入Q3。在顺利地从Q1的乱局中突围之后，这位阿尔法·罗密欧的新秀车手在Q2里赛道状况逐渐好转后，做出比较有竞争力的时间，以第七名成功晋级。随后在不断好转的赛道上，中国小将做了3个计时圈，最后定格在1分24.030秒。尽管这个时间只能让他在正赛里从第十位开始比赛，但是完成了新秀赛季的又一个目标。

莱克勒克由于身背引擎罚单，无论如何都要退到最后发车，虽然在Q1里出场并成功紧急，但选择在Q2里作壁上观。与此同时。迈凯伦的兰多·诺里斯报告了动力单元问题，而车队无法修复，不得不提前收工。本阶段开始不久，佩雷兹·佩雷兹在3号弯冲出赛道后撞上护墙，随后赛车熄火，让他悻悻地无缘前十名较量。

当周冠宇第一次杀入Q3，也连续两场排位赛击败了阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人以0.4秒之差被挡在门外。与他一同无缘晋级的还有威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。

Q1最后阶段，赛道逐渐显现出变干的赛车线，单圈时间不断改善。两位AlphaTauri车手一起被淘汰。皮埃尔·加斯利距离及格线还差了0.5秒之多。而他的队友角田裕毅因为违反了赛道界限规则，被消除了更快的计时圈，最终排名垫底。向来被认为雨地作战的阿斯顿·马丁却双双遭到淘汰。排名第17位的塞巴斯蒂安·维特尔在得知后，在无线电里十分懊恼。两位主场比赛的加拿大车手兰斯·斯特罗尔和尼古拉斯·拉蒂菲只排在第18和19名，后者更是在最后一圈里直接撞上了墙。