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Formula 1 / Canadian GP 排位赛报告

加拿大大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘下杆位，周冠宇闯入前十

马克斯·维斯塔潘在雨地上进行的加拿大大奖赛排位赛里，以稳定的表现摘下本赛季个人第二个杆位，周冠宇在F1生涯里第一次锁定前十名的发车位置。

加拿大大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘下杆位，周冠宇闯入前十
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由于查尔斯·莱克勒克在蒙特利尔启用了超额的新的动力单元组件，他将从最后一位发车。而进入排位赛后，维斯塔潘在雨地上没有遭遇真正的威胁。

在顺利进入Q3之后，他在第一个计时圈用半雨胎跑出1分21.620秒，遥遥领先其他车手。第二圈，他又用相同的轮胎进步到1分21.299秒。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯没能向维斯塔潘发起冲击，他的个人最快圈停留在1分22.096秒。不仅如此，他还无缘第一排发车位。反倒是两届世界冠军得主、老将阿隆索将与卫冕冠军一同在第一排发车。

整个周末，无论是周五干地上的两节练习，还是雨地上的第三节练习，Alpine赛车在吉尔·维尔纽夫赛道表现出良好的单圈竞争力。阿隆索在Q1和Q2展现了速度，最终以1分21.944秒在Q3里获得第二名。这位西班牙车手将自2012年德国大奖赛后，第一次从头排发车。

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔成为全场唯一换上软胎赌博的车手，但是显然过于大胆，而他最终在2号弯打转，并且赛车尾部上了墙。这使得他浪费了第二轮单圈计时的机会。刘易斯·汉密尔顿则依然用半雨胎做时间，虽然只能接受第四名，但已经是他本赛季最好的发车位置，将与塞恩斯一起从第二排发车。

哈斯车手包揽了发车区的第三排，凯文·马格努森名列第五，而米克·舒马赫在闯入Q3后取得了个人最好的排位赛成绩——第六名。埃斯特班·奥康则将与拉塞尔一起从第四排发车。迈凯伦的丹尼尔·里卡多以第九名完成他的排位赛。

中国车手周冠宇实现了F1生涯第一次进入Q3。在顺利地从Q1的乱局中突围之后，这位阿尔法·罗密欧的新秀车手在Q2里赛道状况逐渐好转后，做出比较有竞争力的时间，以第七名成功晋级。随后在不断好转的赛道上，中国小将做了3个计时圈，最后定格在1分24.030秒。尽管这个时间只能让他在正赛里从第十位开始比赛，但是完成了新秀赛季的又一个目标。

莱克勒克由于身背引擎罚单，无论如何都要退到最后发车，虽然在Q1里出场并成功紧急，但选择在Q2里作壁上观。与此同时。迈凯伦的兰多·诺里斯报告了动力单元问题，而车队无法修复，不得不提前收工。本阶段开始不久，佩雷兹·佩雷兹在3号弯冲出赛道后撞上护墙，随后赛车熄火，让他悻悻地无缘前十名较量。

当周冠宇第一次杀入Q3，也连续两场排位赛击败了阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人以0.4秒之差被挡在门外。与他一同无缘晋级的还有威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。

Q1最后阶段，赛道逐渐显现出变干的赛车线，单圈时间不断改善。两位AlphaTauri车手一起被淘汰。皮埃尔·加斯利距离及格线还差了0.5秒之多。而他的队友角田裕毅因为违反了赛道界限规则，被消除了更快的计时圈，最终排名垫底。向来被认为雨地作战的阿斯顿·马丁却双双遭到淘汰。排名第17位的塞巴斯蒂安·维特尔在得知后，在无线电里十分懊恼。两位主场比赛的加拿大车手兰斯·斯特罗尔和尼古拉斯·拉蒂菲只排在第18和19名，后者更是在最后一圈里直接撞上了墙。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'21.299  
2 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'21.944 0.645
3 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'22.096 0.797
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'22.891 1.592
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'22.960 1.661
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'23.356 2.057
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'23.529 2.230
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'23.557 2.258
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'23.749 2.450
10 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'24.030 2.731
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'26.788 5.489
12 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'26.858 5.559
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'33.127 11.828
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes    
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'34.492 13.193
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'34.512 13.213
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'35.532 14.233
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'35.660 14.361
19 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari    
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'36.575 15.276
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