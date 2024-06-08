加拿大大奖赛排位赛：拉塞尔力压维斯塔潘摘杆位，法拉利Q2爆冷出局

考虑到不确定的天气，排位赛一开始所有赛车都倾巢而出，不少车手甚至在接到进站指示后表示要留在赛道上，这使得时间榜上上下下变化非常快。当两辆法拉利和红牛的塞尔吉奥·佩雷兹没能进入最后阶段，杆位之争成了维斯塔潘与两位梅赛德斯车手之间的竞争，而两辆迈凯伦也有一定的希望。

Q3第一个计时圈过后，拉塞尔做出1分12秒整位居第一，刘易斯·汉密尔顿则以1分12.280秒排在第二，当时维斯塔潘只做出1分12.358秒。

迈凯伦车手较早地进行第二轮飞驰，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷双双攀升到汉密尔顿之前，但前者停留在1分12.021秒，未能向拉塞尔发起冲击。

此时，维斯塔潘在第二圈不断进步，当他过线时，计时器显示出1分12秒。但是，由于荷兰人做出这一时间较晚，只能排在拉塞尔身后。汉密尔顿的第二圈没能进步，反而下滑到第七。这意味着虽然后者的第二次尝试比前一次还慢了0.028秒，但仍旧拿下了个人第二个杆位，阻止了维斯塔潘连续三年在吉尔·维尔纽夫赛道从杆位发车。梅赛德斯在赛季开局不佳的情况下，通过开发升级逐步提升W15赛车性能，取得了本赛季第一个杆位。

在汉密尔顿没能提高时间之后，迈凯伦占据了第二排发车位。丹尼尔·里卡多本场排位赛发挥出色，在与队友角田裕毅为RB双车进入Q3之后，又做出全场第五快的时间。阿斯顿·马丁迎来本赛季以来最出色的排位赛，费尔南多·阿隆索将与里卡多一起分享第三排。

汉密尔顿滑落到第七，是他总共15次到蒙特利尔比赛以来第一次无法从前五位发车，而且将连续两场比赛与角田一起从第四排发车——尽管在摩纳哥时日本车手靠前。主场作战的兰斯·斯特罗尔与威廉姆斯的亚历山大·阿尔本分列第九和第十。

Q2开始时部分地方飘下雨滴，但一直没有增强，整个阶段实际上都在干地上进行。不过，因为担心后期下雨，所有赛车都试图赶早出场做计时圈。维斯塔潘被堵在维修区快车道之前，根据规则，他必须让过最后一辆排队的赛车后才能进入快车道。

阶段开始后，各辆赛车快马加鞭做时间。不过，在阿尔本在进站更换新软胎时遇到困难，花了一定时间才换上右后轮。而拉塞尔在4号弯发生打滑，但救车成功，惊险地避免撞墙。

微妙的差距意味着所有车手都并不安全，但是最后时刻当其他赛车都在赛道上时，查尔斯·莱克勒克却留在车库里。所有人的时间尘埃落定后，摩纳哥距离及格线0.032秒之差排在第11位，连续两年在蒙特利尔倒在Q2。而卡洛斯·塞恩斯虽有进步，但也不足以晋级，相差0.069秒。法拉利自2021年比利时大奖赛排位赛后，第一次两辆赛车都未能进入Q3，爆出了最大冷门。

威廉姆斯的洛根·萨金特顺利从第一就单突围，而他仅仅比塞恩斯慢了0.008秒，遗憾地停留在第13位。凯文·马格努森在进入第二阶段后只做了一个计时圈就没有出场，名列第14位。Alpine的皮埃尔·加斯利止步于第15位。

Q1计时归零时，对赛车挣扎的塞尔吉奥·佩雷兹相差0.037秒未能过关。瓦尔特利·博塔斯也与当时排名第15位的加斯利相差不到0.08秒，排在第17名。埃斯特班·奥康尼科·霍肯博格分别位列第18、19名，随后是整个周末不走运的周冠宇。

周冠宇在第三节练习一开始因赛车异常导致撞墙而错过了几乎整个阶段，第一个在维修区出口等候绿灯，第一个出场，试图尽可能找到对赛车的感觉。最终，中国小将的个人时间定格在1分14.292秒，从发车区最后一排开始比赛，而奥康由于在摩纳哥推赛后受罚，转换为本场退后5位，掉了最后一位。