加拿大大奖赛周五练习：维斯塔潘统治时间榜
马克斯·维斯塔潘统治加拿大大奖赛周五练习时间榜，但查尔斯·莱克勒克在第二个阶段差距微小。
F1时隔三年后回到蒙特利尔比赛。维斯塔潘在前两个阶段的练习里都做出了最快单圈时间。第一节练习里他基本上没有受到任何威胁，每一轮单圈练习都能更进一步，最后定格在1分15.158秒，比全场第二快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯快了近0.2秒之多。与此同时，莱克勒克只排名第五。
第二节练习里，维斯塔潘依旧在时间榜上占据标杆位置，而他用软胎跑出的时间比前一阶段提高了一秒钟，达到1分14.127秒。莱克勒克回到了前二名里，但与荷兰人还是相差0.081秒。而塞恩斯落后队友0.144秒排名第三。
相比之下，塞尔吉奥·佩雷兹在第一节练习里位于第四，而后一个阶段则仅仅位于第11名。反而是Alpine的费尔南多·阿隆索在两个阶段都进入了前五，特别是本周末的第一阶段，他排在了第三。塞巴斯蒂安·维特尔在两节都进入前十的情况下，第二节更位居第四，而且与维斯塔潘只有0.3秒的差距。
来到吉尔·维尔纽夫赛道，梅赛德斯继续对赛车底板进行实验。乔治·拉塞尔在第一阶段使用着常规的版本，而刘易斯·汉密尔顿的赛车底板上则削去了一块。而稍后进行的第二阶段里，两位车手尝试了不同的调校。结果，当前者在两个阶段都进入前十名时，汉密尔顿在第二个阶段则只排在第13名。
梅赛德斯领队托托·沃尔夫坦言，车队依然在尝试解决困扰W13的弹跳问题，而因为无法在风洞测试里模拟出这样的现象，只能利用比赛周末的赛道时间来进行。显然，削去底板会减少下压力，但这样才能减轻弹跳对车手造成的影响。
迈凯伦在第二节练习里由兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多双双跻身前十。埃斯特班·奥康在第一节练习开始不久后，因为残渣进入了右前轮的刹车碟后窜出火苗，受到了耽误，不过之后问题解决并重返赛道。法国人在第二节练习里位于第十。
首次征战加拿大的中国车手周冠宇平稳地完成了第一天的赛道阶段。两节练习总共完成了60圈，个人单圈时间做到1分15.526秒。但是他的阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯，因为在第二节练习里遇到变速箱故障而错过了整个阶段。
第一节自由练习：
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|km/h
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|27
|1'15.158
|208.887
|2
|Carlos Sainz
|Ferrari
|34
|1'15.404
|0.246
|208.206
|3
|Fernando Alonso
|Alpine
|31
|1'15.531
|0.373
|207.856
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|32
|1'15.619
|0.461
|207.614
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|30
|1'15.666
|0.508
|207.485
|6
|George Russell
|Mercedes
|29
|1'15.822
|0.664
|207.058
|7
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|1'15.877
|0.719
|206.908
|8
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|27
|1'15.877
|0.719
|206.908
|9
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|33
|1'16.041
|0.883
|206.462
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|29
|1'16.083
|0.925
|206.348
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|29
|1'16.165
|1.007
|206.126
|12
|Lando Norris
|McLaren
|17
|1'16.211
|1.053
|206.001
|13
|Alex Albon
|Williams
|29
|1'16.308
|1.150
|205.739
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|33
|1'16.322
|1.164
|205.702
|15
|Esteban Ocon
|Alpine
|26
|1'16.421
|1.263
|205.435
|16
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|27
|1'16.426
|1.268
|205.422
|17
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|30
|1'17.152
|1.994
|203.489
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|25
|1'17.223
|2.065
|203.302
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|33
|1'17.241
|2.083
|203.254
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|31
|1'17.555
|2.397
|202.431
第二节自由练习：
|Cla
|Driver
|Laps
|Time
|Gap
|km/h
|1
|Max Verstappen
|33
|1'14.127
|211.793
|2
|Charles Leclerc
|32
|1'14.208
|0.081
|211.562
|3
|Carlos Sainz
|32
|1'14.352
|0.225
|211.152
|4
|Sebastian Vettel
|35
|1'14.442
|0.315
|210.897
|5
|Fernando Alonso
|24
|1'14.543
|0.416
|210.611
|6
|Pierre Gasly
|34
|1'14.879
|0.752
|209.666
|7
|George Russell
|31
|1'14.971
|0.844
|209.408
|8
|Lando Norris
|30
|1'14.987
|0.860
|209.364
|9
|Daniel Ricciardo
|31
|1'15.033
|0.906
|209.235
|10
|Esteban Ocon
|32
|1'15.119
|0.992
|208.996
|11
|Sergio Perez
|29
|1'15.167
|1.040
|208.862
|12
|Lance Stroll
|34
|1'15.396
|1.269
|208.228
|13
|Lewis Hamilton
|25
|1'15.421
|1.294
|208.159
|14
|Kevin Magnussen
|34
|1'15.499
|1.372
|207.944
|15
|Mick Schumacher
|35
|1'15.516
|1.389
|207.897
|16
|Zhou Guanyu
|31
|1'15.526
|1.399
|207.870
|17
|Yuki Tsunoda
|37
|1'15.567
|1.440
|207.757
|18
|Alex Albon
|30
|1'16.171
|2.044
|206.109
|19
|Nicholas Latifi
|27
|1'16.509
|2.382
|205.199
|20
|Valtteri Bottas
|3
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