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Formula 1 / Canadian GP 自由练习报告

加拿大大奖赛周五练习：维斯塔潘统治时间榜

马克斯·维斯塔潘统治加拿大大奖赛周五练习时间榜，但查尔斯·莱克勒克在第二个阶段差距微小。

加拿大大奖赛周五练习：维斯塔潘统治时间榜
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F1时隔三年后回到蒙特利尔比赛。维斯塔潘在前两个阶段的练习里都做出了最快单圈时间。第一节练习里他基本上没有受到任何威胁，每一轮单圈练习都能更进一步，最后定格在1分15.158秒，比全场第二快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯快了近0.2秒之多。与此同时，莱克勒克只排名第五。

第二节练习里，维斯塔潘依旧在时间榜上占据标杆位置，而他用软胎跑出的时间比前一阶段提高了一秒钟，达到1分14.127秒。莱克勒克回到了前二名里，但与荷兰人还是相差0.081秒。而塞恩斯落后队友0.144秒排名第三。

相比之下，塞尔吉奥·佩雷兹在第一节练习里位于第四，而后一个阶段则仅仅位于第11名。反而是Alpine的费尔南多·阿隆索在两个阶段都进入了前五，特别是本周末的第一阶段，他排在了第三。塞巴斯蒂安·维特尔在两节都进入前十的情况下，第二节更位居第四，而且与维斯塔潘只有0.3秒的差距。

来到吉尔·维尔纽夫赛道，梅赛德斯继续对赛车底板进行实验。乔治·拉塞尔在第一阶段使用着常规的版本，而刘易斯·汉密尔顿的赛车底板上则削去了一块。而稍后进行的第二阶段里，两位车手尝试了不同的调校。结果，当前者在两个阶段都进入前十名时，汉密尔顿在第二个阶段则只排在第13名。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫坦言，车队依然在尝试解决困扰W13的弹跳问题，而因为无法在风洞测试里模拟出这样的现象，只能利用比赛周末的赛道时间来进行。显然，削去底板会减少下压力，但这样才能减轻弹跳对车手造成的影响。

迈凯伦在第二节练习里由兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多双双跻身前十。埃斯特班·奥康在第一节练习开始不久后，因为残渣进入了右前轮的刹车碟后窜出火苗，受到了耽误，不过之后问题解决并重返赛道。法国人在第二节练习里位于第十。

首次征战加拿大的中国车手周冠宇平稳地完成了第一天的赛道阶段。两节练习总共完成了60圈，个人单圈时间做到1分15.526秒。但是他的阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯，因为在第二节练习里遇到变速箱故障而错过了整个阶段。

第一节自由练习：

Cla Driver Chassis Laps Time Gap km/h
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 27 1'15.158   208.887
2 Spain Carlos Sainz Ferrari 34 1'15.404 0.246 208.206
3 Spain Fernando Alonso Alpine 31 1'15.531 0.373 207.856
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 32 1'15.619 0.461 207.614
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 30 1'15.666 0.508 207.485
6 United Kingdom George Russell Mercedes 29 1'15.822 0.664 207.058
7 Canada Lance Stroll Aston Martin 32 1'15.877 0.719 206.908
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'15.877 0.719 206.908
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 33 1'16.041 0.883 206.462
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren 29 1'16.083 0.925 206.348
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 29 1'16.165 1.007 206.126
12 United Kingdom Lando Norris McLaren 17 1'16.211 1.053 206.001
13 Thailand Alex Albon Williams 29 1'16.308 1.150 205.739
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 33 1'16.322 1.164 205.702
15 France Esteban Ocon Alpine 26 1'16.421 1.263 205.435
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 27 1'16.426 1.268 205.422
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 30 1'17.152 1.994 203.489
18 Germany Mick Schumacher Haas 25 1'17.223 2.065 203.302
19 Canada Nicholas Latifi Williams 33 1'17.241 2.083 203.254
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 31 1'17.555 2.397 202.431

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第二节自由练习：

Cla Driver Laps Time Gap km/h
1 Netherlands Max Verstappen 33 1'14.127   211.793
2 Monaco Charles Leclerc 32 1'14.208 0.081 211.562
3 Spain Carlos Sainz 32 1'14.352 0.225 211.152
4 Germany Sebastian Vettel 35 1'14.442 0.315 210.897
5 Spain Fernando Alonso 24 1'14.543 0.416 210.611
6 France Pierre Gasly 34 1'14.879 0.752 209.666
7 United Kingdom George Russell 31 1'14.971 0.844 209.408
8 United Kingdom Lando Norris 30 1'14.987 0.860 209.364
9 Australia Daniel Ricciardo 31 1'15.033 0.906 209.235
10 France Esteban Ocon 32 1'15.119 0.992 208.996
11 Mexico Sergio Perez 29 1'15.167 1.040 208.862
12 Canada Lance Stroll 34 1'15.396 1.269 208.228
13 United Kingdom Lewis Hamilton 25 1'15.421 1.294 208.159
14 Denmark Kevin Magnussen 34 1'15.499 1.372 207.944
15 Germany Mick Schumacher 35 1'15.516 1.389 207.897
16 China Zhou Guanyu 31 1'15.526 1.399 207.870
17 Japan Yuki Tsunoda 37 1'15.567 1.440 207.757
18 Thailand Alex Albon 30 1'16.171 2.044 206.109
19 Canada Nicholas Latifi 27 1'16.509 2.382 205.199
20 Finland Valtteri Bottas 3      
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