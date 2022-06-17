加拿大大奖赛周五练习：维斯塔潘统治时间榜

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F1时隔三年后回到蒙特利尔比赛。维斯塔潘在前两个阶段的练习里都做出了最快单圈时间。第一节练习里他基本上没有受到任何威胁，每一轮单圈练习都能更进一步，最后定格在1分15.158秒，比全场第二快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯快了近0.2秒之多。与此同时，莱克勒克只排名第五。

第二节练习里，维斯塔潘依旧在时间榜上占据标杆位置，而他用软胎跑出的时间比前一阶段提高了一秒钟，达到1分14.127秒。莱克勒克回到了前二名里，但与荷兰人还是相差0.081秒。而塞恩斯落后队友0.144秒排名第三。

相比之下，塞尔吉奥·佩雷兹在第一节练习里位于第四，而后一个阶段则仅仅位于第11名。反而是Alpine的费尔南多·阿隆索在两个阶段都进入了前五，特别是本周末的第一阶段，他排在了第三。塞巴斯蒂安·维特尔在两节都进入前十的情况下，第二节更位居第四，而且与维斯塔潘只有0.3秒的差距。

来到吉尔·维尔纽夫赛道，梅赛德斯继续对赛车底板进行实验。乔治·拉塞尔在第一阶段使用着常规的版本，而刘易斯·汉密尔顿的赛车底板上则削去了一块。而稍后进行的第二阶段里，两位车手尝试了不同的调校。结果，当前者在两个阶段都进入前十名时，汉密尔顿在第二个阶段则只排在第13名。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫坦言，车队依然在尝试解决困扰W13的弹跳问题，而因为无法在风洞测试里模拟出这样的现象，只能利用比赛周末的赛道时间来进行。显然，削去底板会减少下压力，但这样才能减轻弹跳对车手造成的影响。

迈凯伦在第二节练习里由兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多双双跻身前十。埃斯特班·奥康在第一节练习开始不久后，因为残渣进入了右前轮的刹车碟后窜出火苗，受到了耽误，不过之后问题解决并重返赛道。法国人在第二节练习里位于第十。

首次征战加拿大的中国车手周冠宇平稳地完成了第一天的赛道阶段。两节练习总共完成了60圈，个人单圈时间做到1分15.526秒。但是他的阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯，因为在第二节练习里遇到变速箱故障而错过了整个阶段。

第一节自由练习：

第二节自由练习：