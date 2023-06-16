加拿大大奖赛周五：梅赛德斯在意外不断的练习日领跑时间榜
在加拿大大奖赛因赛道系统故障而浪费了第一节自由练习后，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在延长至90分钟的第二节练习里领跑时间榜。
在西班牙大奖赛过后，本赛季迎来第六条街道赛道——蒙特利尔的吉尔·维尔纽夫赛道。根据天气预报，本周末有极大的可能性遭遇雨战，但周五练习刚一开始的红旗，就打乱了车队的计划。
开场不到5分钟，皮埃尔·加斯利在7号弯和8号弯之间的直路上，因为驱动轴故障而停下他的Alpine赛车。原本事故已经处理完毕，梅赛德斯认为维修区很快将会开放，因此让汉密尔顿和拉塞尔出场。但直到两辆赛车来到维修区通道出口，信号灯仍然没有变绿。此时，车队收到了赛会通知，由于赛道CCTV系统突然出现故障，无法与赛事控制中心连接，造成了安全隐患，赛会不得不推迟阶段的恢复时间。
梅赛德斯机械师不得不紧急跑向赛车，把它们推回车库。此后，问题始终无法解决，而且计时器没有停下，一等就等掉了一整节——在倒计时还剩10分钟时宣布提前结束。经过紧急磋商，第二节练习延长30分钟，并提前半小时开始——周五两节练习之间必须有两个小时的间隔。
幸好，赛道方完成了CCTV的修复工作，确保画面没有延迟。同时，国际汽联也与FOM配合建立了备用方案，以备不时之需。当地时间下午4点30分，第二节练习准时开始，大量赛车出场对赛车进行调试。
然而，眼看前半小时过去，尼科·霍肯博格的哈斯赛车在直道上停下，红旗再次出现。虽然赛道很快清理干净，但不久后又一辆Alpine赛车遇到了问题。这一次换成了埃斯特班·奥康，很快，法国车队解释称，他的赛车疑似液压丢失，谨慎起见要他停下赛车。好在，法国人将赛车停在了便于清理的地带，使得这次暂停只持续了4分钟。
法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克乐克一度包揽时间榜的前二名。不过，在进入最后30分钟时，早前进行重载油练习的梅赛德斯赛车换上软胎，开始单圈冲刺模拟。结果，随着赛道速度变快，刘易斯·汉密尔顿做出1分13.718秒，而拉塞尔仅以0.027秒之差紧随其后。两名梅赛德斯车手上升到前两位，并且保持到当天练习结束。
塞恩斯最终名列第三，而费尔南多·阿隆索抢到了莱克乐克身前，以第四名完成了升级后的AMR23赛车的首个练习阶段。积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘仅仅排在第六，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹则相差两个排名，且落在瓦尔特利·博塔斯身后。主场比赛的兰斯·斯特罗尔相差队友不到0.4。列第九。加斯利在如期加入第二节练习后，排入了前十名。去年在加拿大闯入排位赛Q3的周冠宇，在当天实质上唯一的练习阶段位于第14名。
练习的尾声阶段，天空集聚多时的云层终于打开，这给了不少车手用半雨天了解赛道的机会。不过，最后时刻也发生了不少险情。角田裕毅在用半雨胎离开车库时，一度无法转向，横在维修区通道里。而迈凯伦的兰多·诺里斯刚好驶入维修区，紧急走到内线避开了AlphaTauri车手。
此外，佩雷兹在早前阶段曾在冲刺练习时蹭到护墙，不得不放弃那一圈。而角田也因轮胎大力锁死后无法进弯，只能从逃生区域掉头。奥康引发的红旗之前，汉密尔顿也在最后一个计时段无法进弯后切过之字弯。
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