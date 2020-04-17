削减预算帽讨论结果“建设性”，但仍未做出决定

在复活节前议题相同的会议之后，车队负责人再次通过视频会议与国际汽联主席让·托德以及F1领导人切斯·凯里和罗斯·布朗进行了会谈，着重探讨预算帽问题。

自从上次会议以来，托德和凯利都与各个车队进行了单独的交流，并且每支车队都提交了一些想法和数字以供进一步讨论。今天，车队又借会议机会再次阐述了各自的观点。

数周前，在新冠肺炎疫情爆发后不久，各方原则上同意将2021年计划的1.75亿美元预算削减至1.5亿美元。然而，一些车队一直在争取一个更低的数字，迈凯伦甚至暗示1亿美元是更现实的目标。但尤其是考虑到不得不裁掉比预期更多的员工，三大车队始终在抵制进一步大幅消减预算。

尽管未达成最终的决定，但据悉今天会议讨论的一个选项是在2021年设定1.45亿美元的预算帽——比目前规则设定的减少了约3000万美元。并且这一数字将在2022年降低至1.3亿美元。

这一合理的“下降径路”，将给予大车队更充足的时间以缩小规模。同时考虑到新规则已经推迟到2022年，这也将更利于所有车队在2021年部署外的资源来根据新规则设计赛车。

同时1.3亿美元的数字还有一些额外的意义。这是F1和国际汽联最初在2018年巴林大奖赛上向车队展示未来愿景时所提出的建议。

“我们两年前提出的是每年大约1.3亿美元，这是一笔可观的资金，”布朗上周在接受Sky F1采访时表示，“我认为这就是我们现在需要做到的。”

此外布朗明确表示，疫情危机为F1支出的重新设置创造了机会。他说：“我们努力争取才在今年就预算帽上限达到1.75亿美元。它比我们想要的要高，但这是我们能找到的所有车队的平衡点。我不会假装它是理想的，那不是我们想要的，但那就是我们达成的共识。

“坦率地说，疫情为大家提供了一个机会，让他们重新审视预算帽的现实性和合理水平。这也让我们有了重新谈判的机会，我认为我们有了额外的决心和更多的承诺。我们可以发表声明说，预算帽是为你们准备的，当我们面临危机时，我们可以勒紧裤带。”

同时昨天的会议在结束时达成共识，将在下周再次召开网络会议之前抽出时间进一步讨论细节。

会议的其他议题还包括赛历。计划中将从欧洲开启的前几场比赛，将有越来越大的可能性在空场情况下进行。

翻译/小飞侠