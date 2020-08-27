创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键

哈斯领队甘瑟尔·施泰纳表示， F1东家Liberty Media在削减成本和公平竞争方面所作的努力是哈斯继续留在这项运动的关键。
关于哈斯车队的未来一直悬而未决。这支美国车队的老板吉恩·哈斯在今年年初承认，只有当车队有机会变得有竞争力时，他才有兴趣继续对其进行投资。但倘若车队状态下滑，可能足够他决定不在下一个五年里继续参赛。
“我只是在等着看这个赛季如何进行，”哈斯在接受Motorsport.com采访时表示，“如果我们又经历了糟糕的一年，那么（留下来）就没那么有利了。”
尽管哈斯车队在被推迟的2020赛季遭遇了一个充满“挑战”的开始，但上周它已经被证实签署了新的F1协和协议，意味着车队至少将在未来5年留在F1。
斯泰纳表示，虽然对哈斯这样的私人车队来说，F1的运营成本依然高昂，但预算帽的到来，以及较小车队在商业权益方面所获得的更平等的收入，意味着坚持下去是有意义的。
“我想吉恩（哈斯）看到了这一点。F1仍然是让他的Haas Automation品牌在世界范围传播的一项极佳的工具。”斯泰纳表示，“这招很管用，否则他不会这么做。他也热爱这项运动。”
“即使这是一项巨大的财政投入，但随着新规则的出台，这将使比赛更加公平，在商业方面对于小车队也更为有利。因此他决定继续。
“对我来说，这意味着即使在我们没有竞争力的时候，我们仍有一支有所作为的F1车队，这更多地取决于车队而不是我。我是团队的一员，我们一起工作，最终吉恩也信任车队。毫无疑问，随着《协和协议》的签署，大家都很高兴能向前迈进。”
斯泰纳相信，F1财政状况的变化不会立即帮到较小的车队。但他认为从长期来看，这些变化将带来有利的机会。
“预算帽应该能使竞争环境变得公平，只是可能不会在第一年，但肯定能在中期实现，”他表示，“为了使支出变得更为公平，也将意味着规模较小的车队应当获得更多的收入。“
“顺便说一句，这些对于小车队来说永远不够，但它能让竞争公平化，这应该是体育运动的目标——任何时候，任何人都能赢。这需要一段时间才能实现，但对于F1来说，这是它朝着正确方向迈出的一大步。
“时代在变化，我认为Liberty Media在适应时代和在必要时做出改变方面做出了很大的贡献。这些诉求几年求就存在了，但迟做总比不做强。”
虽然哈斯已经承诺在今年以后继续参与F1，但这一决定不会改变其不再为今年的赛车升级投入成本的策略。
本赛季直到确定预算之前，哈斯未开展任何的赛车开发工作。但目前车队仍然表示今年不会考虑开展任何的改进工作。
“这就是计划，”斯泰纳表示，“我们需要了解VF-20，并在此基础上再接再厉。我们可以努力解决今年面临的问题，为2021年的更好发展而奋斗。”
翻译/小飞侠
Related video
About this article
|Series
|Formula 1
|车队
|哈斯F1车队
|Author
|Jonathan Noble