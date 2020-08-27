创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键

关于哈斯车队的未来一直悬而未决。这支美国车队的老板吉恩·哈斯在今年年初承认，只有当车队有机会变得有竞争力时，他才有兴趣继续对其进行投资。但倘若车队状态下滑，可能足够他决定不在下一个五年里继续参赛。

“我只是在等着看这个赛季如何进行，”哈斯在接受Motorsport.com采访时表示，“如果我们又经历了糟糕的一年，那么（留下来）就没那么有利了。”

尽管哈斯车队在被推迟的2020赛季遭遇了一个充满“挑战”的开始，但上周它已经被证实签署了新的F1协和协议，意味着车队至少将在未来5年留在F1。

斯泰纳表示，虽然对哈斯这样的私人车队来说，F1的运营成本依然高昂，但预算帽的到来，以及较小车队在商业权益方面所获得的更平等的收入，意味着坚持下去是有意义的。

“我想吉恩（哈斯）看到了这一点。F1仍然是让他的Haas Automation品牌在世界范围传播的一项极佳的工具。”斯泰纳表示，“这招很管用，否则他不会这么做。他也热爱这项运动。”

“即使这是一项巨大的财政投入，但随着新规则的出台，这将使比赛更加公平，在商业方面对于小车队也更为有利。因此他决定继续。

“对我来说，这意味着即使在我们没有竞争力的时候，我们仍有一支有所作为的F1车队，这更多地取决于车队而不是我。我是团队的一员，我们一起工作，最终吉恩也信任车队。毫无疑问，随着《协和协议》的签署，大家都很高兴能向前迈进。”

斯泰纳相信，F1财政状况的变化不会立即帮到较小的车队。但他认为从长期来看，这些变化将带来有利的机会。

“预算帽应该能使竞争环境变得公平，只是可能不会在第一年，但肯定能在中期实现，”他表示，“为了使支出变得更为公平，也将意味着规模较小的车队应当获得更多的收入。“

“顺便说一句，这些对于小车队来说永远不够，但它能让竞争公平化，这应该是体育运动的目标——任何时候，任何人都能赢。这需要一段时间才能实现，但对于F1来说，这是它朝着正确方向迈出的一大步。

“时代在变化，我认为Liberty Media在适应时代和在必要时做出改变方面做出了很大的贡献。这些诉求几年求就存在了，但迟做总比不做强。”

虽然哈斯已经承诺在今年以后继续参与F1，但这一决定不会改变其不再为今年的赛车升级投入成本的策略。

本赛季直到确定预算之前，哈斯未开展任何的赛车开发工作。但目前车队仍然表示今年不会考虑开展任何的改进工作。

“这就是计划，”斯泰纳表示，“我们需要了解VF-20，并在此基础上再接再厉。我们可以努力解决今年面临的问题，为2021年的更好发展而奋斗。”

翻译/小飞侠

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