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刘易斯·汉密尔顿被赐予爵士头衔

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刘易斯·汉密尔顿被赐予爵士头衔
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七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿在英国女王新年荣誉名单上被赐予爵士头衔。

今年，第七次赢得世界冠军的汉密尔顿追平了迈克尔·舒马赫的夺冠次数纪录。同时，他已经累计获得95场大奖赛胜利、98个杆位，在数据上成为名副其实的F1“第一人”。

汉密尔顿曾在2008年第一次赢得世界冠军后获得大英帝国员佐勋章（MBE），但是之后哪怕他不断增添世界锦标赛头衔的数量，却始终没有受到“升级”。

今年在土耳其第七次锁定世界冠军头衔后，英国首相鲍里斯·约翰逊公开表示，他会确保这位多次在世界舞台帮助“联合杰克”旗飘扬的车手受封爵士。

2020年最后一天之前，女王新年荣誉名单公布，汉密尔顿的名字赫然在列。他成为杰基·斯图尔特爵士、斯特林·莫斯爵士之后，第三位被封爵的英国车手，也是第三位受此殊荣的世界冠军（另一位是杰克·布拉伯姆爵士，虽然他来自澳大利亚，但属于英联邦）。

即将上任的F1新CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利向汉密尔顿表示了祝贺：“刘易斯是我们这项运动真正的巨人，他在赛车内外有着巨大的影响力。他所实现的成就是现象级的，而且还将取得更多。F1全体同仁祝贺他为他的成就获得这一实至名归的认可，并且期待在2021年见证他的更多精彩表现。”

虽然汉密尔顿与梅赛德斯F1车队的合约在今天到期，双方因多种原因的耽误还没有完成续约，但是签订新月只是时间问题。

英国人在2020赛季结束前已经多次表示，他将继续参加F1并且立誓保持自己的巅峰状态，同时希望利用自己的影响力推动赛车运动向多元化发展。

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Author Frankie Mao

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