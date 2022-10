汉密尔顿批评F1不挽救W系列赛

载入语音播放

旨在为女性进入F1创造一条道路的W系列赛,上周末原本应该作为美国大奖赛的垫赛,在得克萨斯进行倒数赛季第二轮的比赛。然而,本月早些时候,这项锦标赛宣布,由于筹款短缺,它被迫取消在日本、美国和墨西哥的比赛。

此前一桩与美国投资者的签约交易破裂,导致该系列赛必须专注于为2023年重新筹款,而杰米·查德维克本赛季第三次加冕了总冠军。虽然完成该赛事所需的资金数目尚未公布,但英国政府机构公司注册处的数据显示其2021年的净负债为750万英镑。

七届F1世界冠军汉密尔顿在美国大奖赛之前表示,F1“100%”有责任帮助女子系列赛继续进行。他说:“100%。我认为是的。特别是女子系列赛。“

”在整个F1历程之间,对女性参与度的关注不够。现在对它不够重视。他们没有充分放大那里正在进行的出色工作。我们的行业中没有足够的代表性。那些年轻、优秀的车手没有进入F1的真正途径。“

“然后有些人说‘我们永远不会看到F1女车手’。这不是一个好的表达。所以,我认为我们需要做得更多。”

2017年被自由媒体接手之后,F1在美国老板自由媒体集团的领导下获得了巨大的收入增长。Netflix热门剧集《Drive to Survive》和全球电视观众的激增引领了这一商业成功。

考虑到资本的增加,汉密尔顿认为F1只需要“不多”的投入,就能资助W系列赛完成本赛季剩余比赛。

“考虑到组织、F1和自由媒体发展得如此之好,出手相助需要的(资金)并不多,“梅赛德斯车手继续道。”我们需要做更多工作来鼓励年轻女性。”

汉密尔顿提到了梅赛德斯车队的“加速25”计划。该计划于2020年启动,作为一个五年计划,旨在增加梅赛德斯的多样性和包容性。

他补充说:“例如,我试图与梅赛德斯一起合作,尝试让8000名年轻女孩参与这项运动。每个车队都应该这样做。”

翻译/Holiday