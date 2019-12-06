登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

切斯特将离开雷诺

shares
comments
切斯特将离开雷诺
By:
2019年12月6日 下午2:50

前雷诺F1车队底盘技术总监尼克·切斯特将离开该法国车队，成为又一位在法国车队重组浪潮中离开的“老臣”。

2019赛季雷诺的目标是保住第四名，且缩小与三大车队差距，但没能完成这个任务，被其引擎客户车队迈凯伦登上了制造商年度第四的位置。

从2016年重组厂商车队参加F1以来，雷诺没有停止扩建基地和招兵买马的步伐，尤其是招募了一系列业内技术专家来壮大车队：先有从国际汽联挖来原技术总监马辛·巴德科沃斯基来负责Enstone基地事务的总监，后有丹尼尔·里卡多在今年加入车队，再有签下空气动力学专家德克·德比尔，而帕特·弗莱也将在明年与迈凯伦的协议到期后上任。

从当初在贝纳通工作至今，切斯特已经在Enstone基地工作了近二十年。但是上个月雷诺任命德比尔为空气动力学部门主管时，切斯特的未来就蒙上一层阴影，别提弗莱即将到来。而且根据法国车队的声明，明年还将有一名重要技术人员从“敌队”投奔而来。

在这一轮雷诺的技术部门人员调整浪潮中，前车队空气动力学主管Peter Machin率先离开。雷诺车队主管西里尔·阿比特博尔向切斯特的“投入、技术贡献和热情”表示感谢。这位英国工程师将进入一段“花园假期”，但也“期待新挑战”。

在当前德比尔领导的部门下，Vince Todd担任临时的空力部门副主管，而原先负责雷诺未来赛车项目的空气动力学专家James Rogers被提拔为首席空气动力学家。

2020赛季雷诺将迎来新的车手阵容，原梅赛德斯旗下车手埃斯特班·奥康将成为里卡多的新搭档，而且他与法国车队的正式车手合约签到2021赛季。

Next article
霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

Previous article

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

阿布扎比大奖赛

阿布扎比大奖赛

28 11月 - 1 12月

Trending

1
Formula 1

霍纳：红牛从没定下2019年要获胜的目标

Latest videos

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容 04:23
Formula 1

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容

Latest news

切斯特将离开雷诺
F1

切斯特将离开雷诺

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”
F1

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

越南大奖赛为F1赛道增设弯角
F1

越南大奖赛为F1赛道增设弯角

车队将不被允许在冬季测试中遮盖赛车
F1

车队将不被允许在冬季测试中遮盖赛车

法拉利承认去年就输给了梅赛德斯
F1

法拉利承认去年就输给了梅赛德斯

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权