2019赛季雷诺的目标是保住第四名，且缩小与三大车队差距，但没能完成这个任务，被其引擎客户车队迈凯伦登上了制造商年度第四的位置。

从2016年重组厂商车队参加F1以来，雷诺没有停止扩建基地和招兵买马的步伐，尤其是招募了一系列业内技术专家来壮大车队：先有从国际汽联挖来原技术总监马辛·巴德科沃斯基来负责Enstone基地事务的总监，后有丹尼尔·里卡多在今年加入车队，再有签下空气动力学专家德克·德比尔，而帕特·弗莱也将在明年与迈凯伦的协议到期后上任。

从当初在贝纳通工作至今，切斯特已经在Enstone基地工作了近二十年。但是上个月雷诺任命德比尔为空气动力学部门主管时，切斯特的未来就蒙上一层阴影，别提弗莱即将到来。而且根据法国车队的声明，明年还将有一名重要技术人员从“敌队”投奔而来。

在这一轮雷诺的技术部门人员调整浪潮中，前车队空气动力学主管Peter Machin率先离开。雷诺车队主管西里尔·阿比特博尔向切斯特的“投入、技术贡献和热情”表示感谢。这位英国工程师将进入一段“花园假期”，但也“期待新挑战”。

在当前德比尔领导的部门下，Vince Todd担任临时的空力部门副主管，而原先负责雷诺未来赛车项目的空气动力学专家James Rogers被提拔为首席空气动力学家。

2020赛季雷诺将迎来新的车手阵容，原梅赛德斯旗下车手埃斯特班·奥康将成为里卡多的新搭档，而且他与法国车队的正式车手合约签到2021赛季。