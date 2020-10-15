凯利告诫：切勿让F1历史成为改革的”枷锁“

此前F1官员们一直在酝酿引入倒序发车冲刺赛，并计划在特定的几场比赛中以此取代排位赛。

然而由于梅赛德斯在全员投票中投出了反对票，在2020年引入这一规则的提案已被否决。并且尽管投票结构的变化使得这一提议在未来通过的难度变小，但最近反对的声音似乎有所增加。

即将离任的凯利表示，虽然一些纯粹的车迷不会接受这些改变，但其他运动的例子证明，这些改变往往是有益的。

“大多数的体育运动中，当谈及改变的时候，铁杆粉丝们都会持抵制的态度，” 凯利在F1的《Beyond the Grid》播客节目上说道。

“当美国职业棒球大联盟有指定击球手时，所有人都不喜欢；NBA的三分线，铁杆球迷也不喜欢。今年参加职棒联盟季后赛的队伍也将有所增加，将有16支球队参赛。过去联盟冠军总是会参加世界大赛。

“实际上，在大多数情况下，当然并非全部，这些改变最终被视为是积极的，带来了新的能量，也带来了新的视角。”

“我认为你必须谨慎，不要给这项运动添油加醋，你要认识到历史的重要性和使这项运动与众不同的重要因素。但也不要让它成为枷锁，阻碍你考虑那些可以真正为了粉丝提高运动水平的变化。”

F1竞赛主管罗斯·布朗表示，在戏剧性的意大利蒙扎大奖赛之后，当前是为2021赛季重新审视倒序发车冲刺赛的最佳时机。

根据新的协和协议，F1从2021年开始的管理制度变化，意味着今年需要全票一致通过方可执行的规则变化，在明年只需要“绝大多数”通过即可。

但近日越来越多的车队开始支持梅赛德斯的意见。一些车手也表达了对于赛制改变可能会让胜利的含金量降低的担忧。

对此凯利强调，任何有关规则变化的号召都将是“集体决策”，而非F1对车队发号的“施令”。

“我认为像排位赛这样的特定决策。应当是一个集体决策。在我看来，我们不会对此指手画脚。“

”让我们把它提出来，考虑利弊，做适当的功课，重新考虑它的好处和问题，并与大家进行坦诚的讨论，”凯利表示。

“重要的是我们要有一种合作精神，不光是看这对我自己的车队是好是坏，而是要看这对这项运动是好是坏，然后做出明智的判断。

“你是否觉得这个决定是对这项运动的尊重，并将为车迷创造更美妙的比赛？最终，这就是这一切的意义所在。不是每个车迷都会喜欢它，你不可能做到100%，这就是为什么我们必须做出判断，我们认为总的来说这会改善这项运动。

“我们不应该让它听起来像是我们在瞎扯蛋，而是应该始终努力督促自己去探寻其他方法，让这项运动对车迷来说更有趣、更刺激。”

翻译/小飞侠