凯利：F1为全球新冠肺炎疫情制定后勤预案

自从新冠肺炎疫情在年初爆发以来，原定于4月19日在上海举行的中国大奖赛已经确定延期。然而，正当F1管理公司（FOM）为上海的比赛寻找合适的日期而进行研究时，近期疫情在全球其他国家的家居，使得今年的锦标赛面临更多难题。

事实上，在今年22场大奖赛组成的赛程上，只有五个国家没有出现新冠肺炎病例。除开中国大奖赛，首当其冲就是河内能否如期举办历史上第一届越南大奖赛。

尽管近日越南报告称16宗确诊病例患者都已经痊愈，但却加强了入境限制。与此同时，截止2月26日巴林在确诊患者急增到26例后，实施了48小时内禁止往返于阿联酋迪拜的航班——是否会延续到三月不得而知。

目前，河内方面已经完成了赛道的施工，而越南大奖赛CEO Le Ngoc Chi坚持表示一切准备工作有序进行，比赛会在4月5日如期举行。尽管她也表示赛事方“正紧密关注事态发展，如果任何变化，将通知客户和媒体。”

昨天，自由传媒在面向华尔街分析师的电话通气会上，F1“掌门人”凯利向越南的主办方表示支持，并且透露他计划在澳大利亚大奖赛结束后回伦敦的途中到河内停留。

不过，凯利表示FOM与全世界的卫生专家保持联系，以便了解疫情的发展和办赛国的情况。

“情况不确定，很难知道事态究竟会怎么样，”凯利说道，“很明显，意大利几天前还没事，而现在就那样了。”

“大体来说，这是一个过程。我们所做的就是积极地与接下来的所有赛事保持沟通。我猜特别是最近的几场，来了解这些国家里的情况。”

“我们一直在与其他人沟通，而在伦敦，通过我们的渠道，我们联系了深入了解疫情的专家。我认为我们最需要继续做的就是解决问题，争取得到正确的建议，做好计划。”

“一些是后勤方面的问题。巴林刚刚增加了对来自几个城市旅行者的限制。我们计划的一部分就是我们要有灵活性，为如何抵达和离开的后勤问题做好计划。”

“除了中国，我猜现在的重心就是赛季初的几场比赛。我们会去墨尔本，会去巴林，会去河内，尽管显而易见的是我们需要等待接下来几天的发展。退而求其次，我们与办赛国的专家、我们自己的专家，试着解决长途跋涉造成的后勤问题。”

Hanoi circuit construction Photo by: Vietnam Grand Prix Corporation

可以理解的是，对中国大奖赛的时间修改，在短期内不会有决定。而凯利透露，如果最终不幸地无法找到合适的空档，今年F1真的无法造访中国，那么自由传媒作为赛事的拥有者，将会退还主办方所缴的承办费。

“我们会继续监督情况，我们希望能把比赛调整到本赛季晚些时候，”美国人表示，“就不能举行的赛事，我们不会收到推广收入。”

“但是鉴于（中国大奖赛）前不久比赛延期的通知，我们正努力地降低影响，并且争取对调整后收益的影响达到相对最小化。”

从上周末至今，意大利已经成为疫情最严重的欧洲国家，有470已经被确诊。意大利爆发的中心地区在北部的隆巴迪，正是意大利大奖赛蒙扎所在的行政区，法拉利的马拉内罗工厂和AlphaTauri所在的Faenza并不遥远。此外，使用法拉利引擎的客户车队哈斯和阿尔法、轮胎供应商倍耐力，都有来自意大利的员工。

法拉利和AlphaTauri都紧急调整了差旅安排，一些与赛车工作没有直接关系的随队人员将在测试结束后不返回意大利。由于疫情每天都在变化，所有车队都密切关注发展，为墨尔本、巴林和越南的行程做准备。