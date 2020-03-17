凯利代表F1向车迷致歉

F1与澳大利亚大奖赛如期举行赛季揭幕战的计划，最终因为一名迈凯伦车队成员在抵达墨尔本后被确诊感染新冠病毒，在周五自由练习前被紧急叫停。

上周四晚上，当迈凯伦确定退赛之后，围绕墨尔本周末是否继续进行，引发了一场前所未有的混乱。F1官方、国际汽联和澳大利亚大奖赛主办方都因为在这场危机公关中的处理，而受到了广泛的批评，特别是因为缺乏沟通而导致车迷在周五上午聚集外大门外直到被正式通知赛事取消。

但是在官方取消后的新闻发布会上，凯利坚持表示他认为各方在这场危机处理中做出了“正确的决定”。

本周二，凯利向全球车迷发出了一份公开信，代表F1进行官方道歉，尽管他依然认为取消决定的过程中各方都没有出错。

信中写道：“首先也是最重要的，保护F1的车迷、车队和赛事组织方以及更大社会的健康和安全，是我们的首要任务。

“我们向那些因澳大利亚大奖赛取消而受到影响的车迷道歉，同样也为其他比赛的推迟感到抱歉。

“这些决定是F1、国际汽联和赛事推广方面对迅速变化且升级的情况共同做出的，但我们相信它们是正确且有必要的。

“我们还想向所有因此受到影响的人，包括F1家庭中的成员，致以我们的慰问。”

目前，巴林、越南和中国的三场大奖赛全都确定延期。同时，由于F1和国际汽联都表示2020赛季在5月底前难以启动，荷兰、西班牙和摩纳哥的三场比赛也被打上了问号。

当前意大利、法国和西班牙所在的欧洲西部已经实际进入了封锁状态。而面对欧洲多个国家都预计这场新冠肺炎全球性大流行恐怕难以在近几个月里结束，凯利对于F1何时可以开始新赛季保持谨慎态度。

“我们知道每个人都想知道2020年F1接下来会怎么样，”美国人说道，“鉴于局势瞬息万变，我们今天无法给出具体的答案。”

“然而，我们计划一旦可以安全比赛，我们就会尽快启动2020年的锦标赛。我们每天都与专家们和官员们沟通，评估未来几个月我们如何开展工作。我们会及时让你们了解情况，尽快在Formula1.com上公布详细信息。”

近日，随着疫情在美国的加剧，坐落于奥斯汀的美洲赛道已经关闭，但是赛道方面表示暂时不会对原定于10月份的美国大奖赛造成影响。

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